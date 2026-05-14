РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16283 посетителя онлайн
Новости
2 394 4

Премьер-министр Латвии Силиня подала в отставку

Эвика Силиня

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала заявление об отставке в Сейм. Вместе с ней в отставку ушло все правительство страны. Решение было принято на фоне политического кризиса.

Об этом сообщил Эдмундс Юревиц, член партии Силины и лидер фракции "Новое единство", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отставки Силини требовала оппозиция

В среду вечером министр внутренних дел Рихардс Козловскис из партии "Новое единство" заявил, что Силиня не намерена уходить в отставку. Между тем лидер фракции "Прогрессивные" в Сейме Андрис Шуваевс в четверг утром заявил, что если в этот день состоится голосование по вопросу о вотуме недоверия Силине, правительство падет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат в министры обороны Латвии планирует использовать опыт войны в Украине

Оппозиция планировала добиться отставки Силини необычным способом, поскольку Регламент Сейма предусматривает, что решение о вотуме недоверия может быть принято на очередном заседании Сейма не ранее чем через 5 дней после подачи проекта решения.

План заключался в том, чтобы добиться отставки, поддержав одно из предложений в отношении Силини, включенных в незавершенное заседание 7 мая. Таким образом депутаты могут немедленно, не дожидаясь 5 дней, подать ходатайство об отставке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Латвии подал в отставку из-за инцидентов с БПЛА

Однако утром по просьбе премьер-министра был объявлен часовой перерыв до 10:00, когда заседание возобновилось, а спикер Сейма не предоставил никаких объяснений относительно причин перерыва. Ожидалось выступление премьер-министра.

Силиня объявила об отставке

Однако Силиня не выступила перед парламентом, а провела пресс-конференцию в Кабинете министров, где объявила об отставке.

Что предшествовало?

  • Напомним, днем 13 мая либеральная партия "Прогрессивные", которая была младшим партнером в правительственной коалиции, заявила, что не видит возможности дальше работать в правительстве Силины, и
  • призвала ее к отставке, а также
  • предложила президенту начать консультации о формировании нового правительства.

Автор: 

Латвия (1454) отставка (3111) Силиня Эвика (12)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На заміну прийде якась проросійська партія. І політичних криз більше не буде, бо проросійська влада совісті не має в принципі, і всі свої помилки та невдоволення нею списує на врагов народа.
показать весь комментарий
14.05.2026 13:11 Ответить
Онучами тхне.
показать весь комментарий
14.05.2026 13:28 Ответить
Шановні, що ви там ділите?
показать весь комментарий
14.05.2026 13:40 Ответить
Десь мають стирчати ФСБшні вуха.
показать весь комментарий
14.05.2026 16:28 Ответить
 
 