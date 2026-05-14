Премьер-министр Латвии Силиня подала в отставку

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала заявление об отставке в Сейм. Вместе с ней в отставку ушло все правительство страны. Решение было принято на фоне политического кризиса.

Об этом сообщил Эдмундс Юревиц, член партии Силины и лидер фракции "Новое единство", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отставки Силини требовала оппозиция

В среду вечером министр внутренних дел Рихардс Козловскис из партии "Новое единство" заявил, что Силиня не намерена уходить в отставку. Между тем лидер фракции "Прогрессивные" в Сейме Андрис Шуваевс в четверг утром заявил, что если в этот день состоится голосование по вопросу о вотуме недоверия Силине, правительство падет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат в министры обороны Латвии планирует использовать опыт войны в Украине

Оппозиция планировала добиться отставки Силини необычным способом, поскольку Регламент Сейма предусматривает, что решение о вотуме недоверия может быть принято на очередном заседании Сейма не ранее чем через 5 дней после подачи проекта решения.

План заключался в том, чтобы добиться отставки, поддержав одно из предложений в отношении Силини, включенных в незавершенное заседание 7 мая. Таким образом депутаты могут немедленно, не дожидаясь 5 дней, подать ходатайство об отставке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Латвии подал в отставку из-за инцидентов с БПЛА

Однако утром по просьбе премьер-министра был объявлен часовой перерыв до 10:00, когда заседание возобновилось, а спикер Сейма не предоставил никаких объяснений относительно причин перерыва. Ожидалось выступление премьер-министра.

Силиня объявила об отставке

Однако Силиня не выступила перед парламентом, а провела пресс-конференцию в Кабинете министров, где объявила об отставке.

Что предшествовало?