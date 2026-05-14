Прем’єрка Латвії Сіліня подала у відставку

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня подала заяву про відставку до Сейму. Разом із нею у відставку пішов увесь уряд країни. Рішення ухвалили на тлі політичної кризи.

Про це повідомив Едмундс Юревіц, член партії Сіліні та лідер фракції "Нова єдність", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відставки Сіліні вимагала опозиція

У середу ввечері міністр внутрішніх справ Ріхардс Козловскіс з партії "Нова єдність" заявив, що Сіліня не має наміру йти у відставку. Тим часом лідер фракції "Прогресивні" у Сеймі Андріс Шуваєвс у четвер вранці заявив, що якщо в цей день відбудеться голосування щодо висловлення недовіри Сіліні, уряд впаде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат у міністри оборони Латвії планує використовувати досвід війни в Україні

Опозиція планувала домогтися відставки Сіліні незвичайним способом, оскільки Регламент Сейму передбачає, що рішення про висловлення недовіри може бути прийняте на черговому засіданні Сейму не раніше ніж через 5 днів після подання проєкту рішення.

План полягав у тому, щоб домогтися відставки, підтримавши одну з пропозицій щодо Сіліні, включених до незавершеного засідання 7 травня. Таким чином депутати можуть негайно, не чекаючи 5 днів, подати клопотання про відставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони Латвії подав у відставку через інциденти з БпЛА

Однак вранці на прохання прем'єр-міністра було оголошено годинну перерву до 10:00, коли засідання відновилося, а спікер Сейму не надав жодних пояснень щодо причин перерви. Очікувався виступ прем'єрки.

Сіліня оголосила про відставку

Однак Сіліня не виступила перед парламентом, а провела пресконференцію в Кабінеті міністрів, де оголосила про відставку.

Що передувало?