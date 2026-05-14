Россияне уничтожили в Киеве офис производителя дронов Skyeton

В результате российской атаки был уничтожен киевский офис украинской компании Skyeton, занимающейся производством беспилотных технологий для Сил обороны Украины.

Об этом сообщили в компании.

"В результате сегодняшней российской атаки был уничтожен наш киевский офис", - говорится в сообщении.

Мощности были предварительно перемещены

"Мы понимали, что рано или поздно Skyeton станет целью для россиян, поэтому были к этому готовы и переместили производственные мощности в разные части нашей страны и за границу", - отметили в компании.

В сообщении заявили: "Компания продолжит свою работу и поставки беспилотных технологий Силам обороны Украины, чтобы приблизить день, когда мы и наши близкие наконец будем в безопасности и под мирным небом на своей земле". 

Массированный комбинированный удар 14 мая

Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.

Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:

  • разрушение жилых домов;
  • пожары после падения обломков;
  • частичные обрушения многоэтажек;
  • люди могут оказаться под завалами.

Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Полтавская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Одесская область.

В ночь на 14 мая российские оккупанты выпустили по Украине 731 цель - 56 ракет и 675 БПЛА.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов для ударов по Украине.

зараз цих офісів безпілотних скільки понавідкривалося? скільки з них реально мають власні потужності для виготовлення безпілотників? відсотків 10?
14.05.2026 14:49 Ответить
я не цікавився, може й так. а може чергова фірма-прокладка арахамії
14.05.2026 14:58 Ответить
от би ще виробники zельоних фламінго навчились релокувати те, чого нема ))

14.05.2026 14:46 Ответить
Якщо документація зберігалась не в офісі, то лише прикра незручність.
14.05.2026 14:45 Ответить
"Прикра незручність"

14.05.2026 14:51 Ответить
Мова йде про вплив на компанію, а не про наші втрати взагалі.
14.05.2026 14:54 Ответить
Це тут ні до чого. Це житловий будинок, а не офіс.
Було інше влучання в офісний центр - мова про той удар.
14.05.2026 14:57 Ответить
Зберігання в хмарі - це віддалене розміщення ваших файлів на серверах постачальника послуг, що дозволяє отримувати доступ до даних з будь-якого пристрою через інтернет. Це захищає інформацію від втрати та звільняє місце на телефоні чи комп'ютері.

ххі століття!
все зберігається в електронному вигляді!
14.05.2026 14:54 Ответить
Ну тоді на виробничий процес це вплине мало.
14.05.2026 14:55 Ответить
Ну тоді:
нам нє страшєн сєрий волк!
хай продовжують далі?
14.05.2026 15:01 Ответить
Як завадите продолжєнію?
14.05.2026 15:03 Ответить
Так, нема. FP2 виробляють там, де нічого нема.
14.05.2026 15:04 Ответить
фламінго - це ФП5 .. вам би zебілам варто знати
14.05.2026 15:07 Ответить
Хрипата нарколига в ролі статиста..
14.05.2026 14:47 Ответить
Це невеликі інженерні групи, котрі займаються розробкою виробів.
14.05.2026 14:57 Ответить
Не здивуюсь якщо адреса цього "офісу" була у публічному доступі, а сам "офіс" розміщувався десь в центрі - вони ж не лохі працювати подалі від ракет на периферії.
14.05.2026 14:55 Ответить
Чомусь їхній логотип нагадав логотип компанії MSI.
14.05.2026 14:56 Ответить
Дякую, сиджу думаю де я то бачив). Після вашого коментаря глянув на свій комп, точно воно)
14.05.2026 15:00 Ответить
Я ще подумав про логотип Mortal Combat, але там трохи не так все виглядає
14.05.2026 15:01 Ответить
на почайнє влучили у важливе підприємство. конкретно!
то ж, це готувалося заздалегідь і виключно по наводкє!!!!

кончене зелене чудо юдо уйобіще тільки підіграло своїм указом про тишу на 9 мая!!!!
щей потопталося по святому, по полоненим!
****************!!!!

смерті українців!
знищені важливі підприємства!

ціна приколу зе!скомороха на 9 мая!!!!!
14.05.2026 14:59 Ответить
Точно - а от якби Зеля не видав указ - то кацапи не стали б бити по офісу виробника дронів - л - логіка.
14.05.2026 15:05 Ответить
тобто, змість того що б в'їбати по красной пл., зе!чмо вирішило заборонити це і поприкалуватись?
прикро, що ти не опинився у дарницькому районі.........
14.05.2026 15:13 Ответить
Треба понавідкривати ще більше, але фейкових, десь у покинутих приміщеннях, подалі від людей, камуфлювати під обʼєкти, цікаві ворожій агентурі. Серед купи хибних цілей легше сховати справжній офіс. За офісами полює ворог всім зрозуміло. Як і за провідними фахівцями з БпЛА. А їх час від часу засвічують в інтервʼю у блогах. Нещодавно була спроба вбити Сергія Флеша. Провідний конструктор Фламінго просто з екранів не зникає... Таких людей потрібно ретельно приховувати від ворога.
14.05.2026 15:00 Ответить
Всі військові офіси зараз треба розташовувати в київському метро.
14.05.2026 15:07 Ответить
нахера ? ..в метро люди їздять

офіси треба розташувати серед істот в Бункері на Банковій
14.05.2026 15:09 Ответить
 
 