Россияне уничтожили в Киеве офис производителя дронов Skyeton
В результате российской атаки был уничтожен киевский офис украинской компании Skyeton, занимающейся производством беспилотных технологий для Сил обороны Украины.
Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом сообщили в компании.
"В результате сегодняшней российской атаки был уничтожен наш киевский офис", - говорится в сообщении.
Мощности были предварительно перемещены
"Мы понимали, что рано или поздно Skyeton станет целью для россиян, поэтому были к этому готовы и переместили производственные мощности в разные части нашей страны и за границу", - отметили в компании.
В сообщении заявили: "Компания продолжит свою работу и поставки беспилотных технологий Силам обороны Украины, чтобы приблизить день, когда мы и наши близкие наконец будем в безопасности и под мирным небом на своей земле".
Массированный комбинированный удар 14 мая
Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.
Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:
- разрушение жилых домов;
- пожары после падения обломков;
- частичные обрушения многоэтажек;
- люди могут оказаться под завалами.
Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Полтавская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Одесская область.
В ночь на 14 мая российские оккупанты выпустили по Украине 731 цель - 56 ракет и 675 БПЛА.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов для ударов по Украине.
Було інше влучання в офісний центр - мова про той удар.
