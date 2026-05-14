Россияне уничтожили в Киеве офис производителя дронов Skyeton

В результате российской атаки был уничтожен киевский офис украинской компании Skyeton, занимающейся производством беспилотных технологий для Сил обороны Украины.

Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом сообщили в компании.

"В результате сегодняшней российской атаки был уничтожен наш киевский офис", - говорится в сообщении.

Мощности были предварительно перемещены

"Мы понимали, что рано или поздно Skyeton станет целью для россиян, поэтому были к этому готовы и переместили производственные мощности в разные части нашей страны и за границу", - отметили в компании.

В сообщении заявили: "Компания продолжит свою работу и поставки беспилотных технологий Силам обороны Украины, чтобы приблизить день, когда мы и наши близкие наконец будем в безопасности и под мирным небом на своей земле".

Массированный комбинированный удар 14 мая

Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.

Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:

разрушение жилых домов;

пожары после падения обломков;

частичные обрушения многоэтажек;

люди могут оказаться под завалами.

Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Полтавская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Одесская область.

В ночь на 14 мая российские оккупанты выпустили по Украине 731 цель - 56 ракет и 675 БПЛА.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов для ударов по Украине.