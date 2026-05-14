Из ВОТ Херсонщины вернули еще троих подростков, - ОВА
Еще троих детей удалось вернуть из временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Среди спасенных - два мальчика и девочка в возрасте от 15 до 17 лет.
Что пережили дети в оккупации
По словам Прокудина, 15-летняя девушка два года отказывалась ходить в российскую школу.
Впоследствии оккупанты начали угрожать ее матери лишением родительских прав.
Из-за длительной изоляции и страха у ребенка ухудшилось состояние здоровья.
Еще один спасенный - 16-летний юноша - решил уехать после того, как домой принесли повестку в российский военкомат.
Где сейчас находятся подростки
Сейчас дети находятся в безопасности в центрах "Надія і відновлення".
Там они получают психологическую помощь, жилье и поддержку в оформлении документов.
Возвращение детей состоялось в рамках инициативы Bring Kids Back UA при содействии благотворительной организации Save Ukraine.
