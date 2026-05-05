Милитаризация украинских детей на ВОТ должна быть признана преступлением против человечности, — Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал признать системную милитаризацию украинских детей на временно оккупированных территориях преступлением против человечности.

По словам омбудсмена, такая практика продолжается годами и приобретает все более широкие масштабы. Дети на оккупированных территориях оказываются под влиянием пропаганды и военных нарративов, что существенно влияет на их развитие и мировоззрение.

Системная политика и призывы к ответственности

Лубинец подчеркнул, что милитаризация образования фактически превращает учебные заведения в инструмент подготовки к войне. Вместо полноценного образовательного процесса детям навязывают военную идеологию и участие в псевдопатриотических структурах.

"Милитаризация украинских детей должна быть признана преступлением против человечности", – добавил Лубинец.

Омбудсман призвал правоохранительные органы Украины, международное сообщество и Международный уголовный суд дать правовую оценку этим действиям и обеспечить наказание виновных.

По приведенным данным, с 2022 года украинских детей переместили как минимум в 210 учреждений на территории России и оккупированных регионов. В значительной части из них детей вовлекают в пропагандистские программы, а также в военную подготовку.

Кроме того, детей заставляют вступать в милитаризованные организации, а в школах внедряют специализированные классы с военным уклоном. Такие действия, по словам омбудсмена, являются частью целенаправленной политики, направленной на изменение сознания молодого поколения.

Лубинец подчеркнул, что международное сообщество должно реагировать на эти факты, ведь игнорирование проблемы создает риск дальнейшего распространения подобных практик.

Что предшествовало

  • Ранее в Центре противодействия дезинформации заявили, что РФ усиливает милитаризацию школьного образования на временно оккупированных территориях Украины, интегрируя военную подготовку непосредственно в учебный план.

    С 1 сентября в школах оккупированных Донецка, Макеевки, Докучаевска и Мариуполя откроются "казачьи классы" для учеников 5-х классов. Внедрение таких классов — это попытка стереть украинскую идентичность детей на ВОТ и принудительно интегрировать их в российскую военную машину. Оккупанты фактически лишают детей права на мирное детство, нормализуя войну со школьной скамьи, — пишут в ЦПД.

лубінець такий лубінець .. гнида з гнид ..
як там права полонених Азову ?
05.05.2026 18:35 Ответить
Рух Чесно з'ясував, хто став позаштатними радниками Офісу президента та його нового очільника Кирила Буданова. Як йдеться у відповіді керівниці Департаменту з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації Офісу Президента на запит Руху Чесно - одним з трьох позаштатних радників Буданова став засновник групи компаній "ТАС" Сергій Тігіпко.

Скоро Яник буде тут 😸.
05.05.2026 18:40 Ответить
Українські діти повинні вчитися володіти зброєю, щоб коли прийде момент повалити окупантів.
05.05.2026 18:45 Ответить
Ну було ж весело коли по українських змі йшов кв 95 на якому зеленский порівнював Україну з порноакторкою - і нічого, більшість ржала та ні про що таке не думала- шо це і є головний злочин зеленского.
05.05.2026 18:56 Ответить
ха ха ха ну правда ж Ірина Фаріон була нацисткою, життя поклала закликаючи до мілітаризації, до національно патріотичного виховання молоді, а ось тепер москалі в експрес режимі покажуть добрим і лагідним хохлам як це все робиться, вони швидко цим рускоязичним розкажуть про цінності русского міра нах
05.05.2026 18:56 Ответить
"...про це йдеться у його https://t.me/dmytro_lubinetzs/11605 заяві в Телеграм-каналі." Джерело: https://censor.net/ua/n4001663

Потужна потужність почала зашкалювати!
А якщо я напишу в телеграм-каналі щось, то мене теж будуть цитувати?
А про цю заяву знають в комісіях/комітетах з захиту прав людини в ЄС чи ООН?
Може ця заява ініціює розслідування МКС чи додасть доказів у їх справі проти пУтлєра?

НІ-ХЄ-РА!

Про що новина?
05.05.2026 19:49 Ответить
а як що до бусіфікації та викрадення людей незрозумілими тітушками?
05.05.2026 22:01 Ответить
 
 