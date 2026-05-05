Милитаризация украинских детей на ВОТ должна быть признана преступлением против человечности, — Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал признать системную милитаризацию украинских детей на временно оккупированных территориях преступлением против человечности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении в Telegram-канале.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам омбудсмена, такая практика продолжается годами и приобретает все более широкие масштабы. Дети на оккупированных территориях оказываются под влиянием пропаганды и военных нарративов, что существенно влияет на их развитие и мировоззрение.

Читайте также: ВСК рассмотрела факты нарушений в Ужгородском ТЦК: готовится сообщение в спецпрокуратуру, — Лубинец

Системная политика и призывы к ответственности

Лубинец подчеркнул, что милитаризация образования фактически превращает учебные заведения в инструмент подготовки к войне. Вместо полноценного образовательного процесса детям навязывают военную идеологию и участие в псевдопатриотических структурах.

"Милитаризация украинских детей должна быть признана преступлением против человечности", – добавил Лубинец.

Омбудсман призвал правоохранительные органы Украины, международное сообщество и Международный уголовный суд дать правовую оценку этим действиям и обеспечить наказание виновных.

По приведенным данным, с 2022 года украинских детей переместили как минимум в 210 учреждений на территории России и оккупированных регионов. В значительной части из них детей вовлекают в пропагандистские программы, а также в военную подготовку.

Кроме того, детей заставляют вступать в милитаризованные организации, а в школах внедряют специализированные классы с военным уклоном. Такие действия, по словам омбудсмена, являются частью целенаправленной политики, направленной на изменение сознания молодого поколения.

Лубинец подчеркнул, что международное сообщество должно реагировать на эти факты, ведь игнорирование проблемы создает риск дальнейшего распространения подобных практик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Геническе заставляют школьников собирать помощь для армии РФ, – движение "Атеш"

Что предшествовало

Ранее в Центре противодействия дезинформации заявили, что РФ усиливает милитаризацию школьного образования на временно оккупированных территориях Украины, интегрируя военную подготовку непосредственно в учебный план. С 1 сентября в школах оккупированных Донецка, Макеевки, Докучаевска и Мариуполя откроются "казачьи классы" для учеников 5-х классов. Внедрение таких классов — это попытка стереть украинскую идентичность детей на ВОТ и принудительно интегрировать их в российскую военную машину. Оккупанты фактически лишают детей права на мирное детство, нормализуя войну со школьной скамьи, — пишут в ЦПД.

Читайте также: 42% фигурантов санкций за преступления против украинских детей не внесены в иностранные списки, – Кондратюк