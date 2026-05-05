Милитаризация украинских детей на ВОТ должна быть признана преступлением против человечности, — Лубинец
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал признать системную милитаризацию украинских детей на временно оккупированных территориях преступлением против человечности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении в Telegram-канале.
По словам омбудсмена, такая практика продолжается годами и приобретает все более широкие масштабы. Дети на оккупированных территориях оказываются под влиянием пропаганды и военных нарративов, что существенно влияет на их развитие и мировоззрение.
Системная политика и призывы к ответственности
Лубинец подчеркнул, что милитаризация образования фактически превращает учебные заведения в инструмент подготовки к войне. Вместо полноценного образовательного процесса детям навязывают военную идеологию и участие в псевдопатриотических структурах.
"Милитаризация украинских детей должна быть признана преступлением против человечности", – добавил Лубинец.
Омбудсман призвал правоохранительные органы Украины, международное сообщество и Международный уголовный суд дать правовую оценку этим действиям и обеспечить наказание виновных.
По приведенным данным, с 2022 года украинских детей переместили как минимум в 210 учреждений на территории России и оккупированных регионов. В значительной части из них детей вовлекают в пропагандистские программы, а также в военную подготовку.
Кроме того, детей заставляют вступать в милитаризованные организации, а в школах внедряют специализированные классы с военным уклоном. Такие действия, по словам омбудсмена, являются частью целенаправленной политики, направленной на изменение сознания молодого поколения.
Лубинец подчеркнул, что международное сообщество должно реагировать на эти факты, ведь игнорирование проблемы создает риск дальнейшего распространения подобных практик.
Что предшествовало
- Ранее в Центре противодействия дезинформации заявили, что РФ усиливает милитаризацию школьного образования на временно оккупированных территориях Украины, интегрируя военную подготовку непосредственно в учебный план.
С 1 сентября в школах оккупированных Донецка, Макеевки, Докучаевска и Мариуполя откроются "казачьи классы" для учеников 5-х классов. Внедрение таких классов — это попытка стереть украинскую идентичность детей на ВОТ и принудительно интегрировать их в российскую военную машину. Оккупанты фактически лишают детей права на мирное детство, нормализуя войну со школьной скамьи, — пишут в ЦПД.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
як там права полонених Азову ?
Скоро Яник буде тут 😸.
Потужна потужність почала зашкалювати!
А якщо я напишу в телеграм-каналі щось, то мене теж будуть цитувати?
А про цю заяву знають в комісіях/комітетах з захиту прав людини в ЄС чи ООН?
Може ця заява ініціює розслідування МКС чи додасть доказів у їх справі проти пУтлєра?
НІ-ХЄ-РА!
Про що новина?