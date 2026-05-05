Мілітаризація українських дітей на ТОТ має бути визнана злочином проти людяності, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав визнати системну мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях злочином проти людяності.

За словами омбудсмана, така практика триває роками та набуває дедалі ширших масштабів. Діти на окупованих територіях опиняються під впливом пропаганди та військових наративів, що суттєво впливає на їхній розвиток і світогляд.

Системна політика та заклики до відповідальності

Лубінець наголосив, що мілітаризація освіти фактично перетворює навчальні заклади на інструмент підготовки до війни. Замість повноцінного освітнього процесу дітям нав’язують військову ідеологію та участь у псевдопатріотичних структурах.

"Мілітаризація українських дітей має бути визнана злочином проти людяності", - додав Лубінець.

Омбудсман закликав правоохоронні органи України, міжнародну спільноту та Міжнародний кримінальний суд дати правову оцінку цим діям і забезпечити покарання винних.

За наведеними даними, з 2022 року українських дітей перемістили щонайменше до 210 закладів на території Росії та окупованих регіонів. У значній частині з них дітей залучають до пропагандистських програм, а також до військової підготовки.

Крім того, дітей змушують вступати до мілітаризованих організацій, а в школах впроваджують спеціалізовані класи з військовим ухилом. Такі дії, за словами омбудсмана, є частиною цілеспрямованої політики, спрямованої на зміну свідомості молодого покоління.

Лубінець підкреслив, що міжнародна спільнота має реагувати на ці факти, адже ігнорування проблеми створює ризик подальшого поширення подібних практик.

Що передувало

Раніше у Центрі протидії дезінформації заявили, що РФ посилює мілітаризацію шкільної освіти на тимчасово окупованих територіях України, інтегруючи військову підготовку безпосередньо у навчальний план. Із 1 вересня у школах окупованих Донецька, Макіївки, Докучаєвська й Маріуполя відкриються "козачі класи" для учнів 5-х класів. Впровадження таких класів - це спроба стерти українську ідентичність дітей на ТОТ і примусово інтегрувати їх у російську військову машину. Окупанти фактично позбавляють дітей права на мирне дитинство, нормалізуючи війну зі шкільної лави, - пишуть у ЦПД.

