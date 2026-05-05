Мілітаризація українських дітей на ТОТ має бути визнана злочином проти людяності, - Лубінець
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав визнати системну мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях злочином проти людяності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві в Телеграм-каналі.
За словами омбудсмана, така практика триває роками та набуває дедалі ширших масштабів. Діти на окупованих територіях опиняються під впливом пропаганди та військових наративів, що суттєво впливає на їхній розвиток і світогляд.
Системна політика та заклики до відповідальності
Лубінець наголосив, що мілітаризація освіти фактично перетворює навчальні заклади на інструмент підготовки до війни. Замість повноцінного освітнього процесу дітям нав’язують військову ідеологію та участь у псевдопатріотичних структурах.
"Мілітаризація українських дітей має бути визнана злочином проти людяності", - додав Лубінець.
Омбудсман закликав правоохоронні органи України, міжнародну спільноту та Міжнародний кримінальний суд дати правову оцінку цим діям і забезпечити покарання винних.
За наведеними даними, з 2022 року українських дітей перемістили щонайменше до 210 закладів на території Росії та окупованих регіонів. У значній частині з них дітей залучають до пропагандистських програм, а також до військової підготовки.
Крім того, дітей змушують вступати до мілітаризованих організацій, а в школах впроваджують спеціалізовані класи з військовим ухилом. Такі дії, за словами омбудсмана, є частиною цілеспрямованої політики, спрямованої на зміну свідомості молодого покоління.
Лубінець підкреслив, що міжнародна спільнота має реагувати на ці факти, адже ігнорування проблеми створює ризик подальшого поширення подібних практик.
Що передувало
- Раніше у Центрі протидії дезінформації заявили, що РФ посилює мілітаризацію шкільної освіти на тимчасово окупованих територіях України, інтегруючи військову підготовку безпосередньо у навчальний план.
Із 1 вересня у школах окупованих Донецька, Макіївки, Докучаєвська й Маріуполя відкриються "козачі класи" для учнів 5-х класів. Впровадження таких класів - це спроба стерти українську ідентичність дітей на ТОТ і примусово інтегрувати їх у російську військову машину. Окупанти фактично позбавляють дітей права на мирне дитинство, нормалізуючи війну зі шкільної лави, - пишуть у ЦПД.
як там права полонених Азову ?
А якщо я напишу в телеграм-каналі щось, то мене теж будуть цитувати?
А про цю заяву знають в комісіях/комітетах з захиту прав людини в ЄС чи ООН?
Може ця заява ініціює розслідування МКС чи додасть доказів у їх справі проти пУтлєра?
Про що новина?