Мілітаризація українських дітей на ТОТ має бути визнана злочином проти людяності, - Лубінець

Дмитро Лубінець про мілітаризацію українських дітей на ТОТ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав визнати системну мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях злочином проти людяності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві в Телеграм-каналі.

За словами омбудсмана, така практика триває роками та набуває дедалі ширших масштабів. Діти на окупованих територіях опиняються під впливом пропаганди та військових наративів, що суттєво впливає на їхній розвиток і світогляд.

Системна політика та заклики до відповідальності

Лубінець наголосив, що мілітаризація освіти фактично перетворює навчальні заклади на інструмент підготовки до війни. Замість повноцінного освітнього процесу дітям нав’язують військову ідеологію та участь у псевдопатріотичних структурах.

"Мілітаризація українських дітей має бути визнана злочином проти людяності", - додав Лубінець.

Омбудсман закликав правоохоронні органи України, міжнародну спільноту та Міжнародний кримінальний суд дати правову оцінку цим діям і забезпечити покарання винних.

За наведеними даними, з 2022 року українських дітей перемістили щонайменше до 210 закладів на території Росії та окупованих регіонів. У значній частині з них дітей залучають до пропагандистських програм, а також до військової підготовки.

Крім того, дітей змушують вступати до мілітаризованих організацій, а в школах впроваджують спеціалізовані класи з військовим ухилом. Такі дії, за словами омбудсмана, є частиною цілеспрямованої політики, спрямованої на зміну свідомості молодого покоління.

Лубінець підкреслив, що міжнародна спільнота має реагувати на ці факти, адже ігнорування проблеми створює ризик подальшого поширення подібних практик.

Що передувало

  • Раніше у Центрі протидії дезінформації заявили, що РФ посилює мілітаризацію шкільної освіти на тимчасово окупованих територіях України, інтегруючи військову підготовку безпосередньо у навчальний план.

    Із 1 вересня у школах окупованих Донецька, Макіївки, Докучаєвська й Маріуполя відкриються "козачі класи" для учнів 5-х класів. Впровадження таких класів - це спроба стерти українську ідентичність дітей на ТОТ і примусово інтегрувати їх у російську військову машину. Окупанти фактично позбавляють дітей права на мирне дитинство, нормалізуючи війну зі шкільної лави, - пишуть у ЦПД.

лубінець такий лубінець .. гнида з гнид ..
як там права полонених Азову ?
05.05.2026 18:35 Відповісти
Рух Чесно з'ясував, хто став позаштатними радниками Офісу президента та його нового очільника Кирила Буданова. Як йдеться у відповіді керівниці Департаменту з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації Офісу Президента на запит Руху Чесно - одним з трьох позаштатних радників Буданова став засновник групи компаній "ТАС" Сергій Тігіпко.

Скоро Яник буде тут 😸.
05.05.2026 18:40 Відповісти
Українські діти повинні вчитися володіти зброєю, щоб коли прийде момент повалити окупантів.
05.05.2026 18:45 Відповісти
Ну було ж весело коли по українських змі йшов кв 95 на якому зеленский порівнював Україну з порноакторкою - і нічого, більшість ржала та ні про що таке не думала- шо це і є головний злочин зеленского.
05.05.2026 18:56 Відповісти
ха ха ха ну правда ж Ірина Фаріон була нацисткою, життя поклала закликаючи до мілітаризації, до національно патріотичного виховання молоді, а ось тепер москалі в експрес режимі покажуть добрим і лагідним хохлам як це все робиться, вони швидко цим рускоязичним розкажуть про цінності русского міра нах
05.05.2026 18:56 Відповісти
"...про це йдеться у його https://t.me/dmytro_lubinetzs/11605 заяві в Телеграм-каналі." Джерело: https://censor.net/ua/n4001663

Потужна потужність почала зашкалювати!
А якщо я напишу в телеграм-каналі щось, то мене теж будуть цитувати?
А про цю заяву знають в комісіях/комітетах з захиту прав людини в ЄС чи ООН?
Може ця заява ініціює розслідування МКС чи додасть доказів у їх справі проти пУтлєра?

НІ-ХЄ-РА!

Про що новина?
05.05.2026 19:49 Відповісти
а як що до бусіфікації та викрадення людей незрозумілими тітушками?
05.05.2026 22:01 Відповісти
 
 