З ТОТ Херсонщини повернули ще трьох підлітків, - ОВА

Ще трьох дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Серед врятованих – два хлопці та дівчина віком від 15 до 17 років.

Що пережили діти в окупації

За словами Прокудіна, 15-річна дівчина два роки відмовлялася ходити до російської школи.

Згодом окупанти почали погрожувати її матері позбавленням батьківських прав.

Через тривалу ізоляцію та страх у дитини погіршився стан здоров’я.

Ще один врятований – 16-річний хлопець – вирішив виїхати після того, як додому принесли повістку до російського військкомату.

Де зараз перебувають підлітки

Наразі діти перебувають у безпеці в центрах "Надії та відновлення".

Там вони отримують психологічну допомогу, житло та підтримку з оформленням документів.

Повернення дітей відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA за сприяння благодійної організації Save Ukraine.

