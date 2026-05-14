З ТОТ Херсонщини повернули ще трьох підлітків, - ОВА
Ще трьох дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Серед врятованих – два хлопці та дівчина віком від 15 до 17 років.
Що пережили діти в окупації
За словами Прокудіна, 15-річна дівчина два роки відмовлялася ходити до російської школи.
Згодом окупанти почали погрожувати її матері позбавленням батьківських прав.
Через тривалу ізоляцію та страх у дитини погіршився стан здоров’я.
Ще один врятований – 16-річний хлопець – вирішив виїхати після того, як додому принесли повістку до російського військкомату.
Де зараз перебувають підлітки
Наразі діти перебувають у безпеці в центрах "Надії та відновлення".
Там вони отримують психологічну допомогу, житло та підтримку з оформленням документів.
Повернення дітей відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA за сприяння благодійної організації Save Ukraine.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль