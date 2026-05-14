Си Цзиньпин может завершить войну в Украине "одним звонком", - сенатор Грэм
Лидер Китая Си Цзиньпин может положить конец войне в Украине "одним телефонным звонком".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Fox News заявил американский сенатор Линдси Грэм.
По его словам, Китай остается главным покупателем российской нефти и газа, что позволяет Кремлю продолжать войну.
Что заявил Грэм
Сенатор также отметил, что Пекин покупает около 90% иранской нефти.
По его мнению, если бы Китай прекратил эти закупки, Иран "вылетел бы из бизнеса".
Грэм заявил, что именно поэтому Си Цзиньпин способен повлиять как на войну РФ против Украины, так и на ситуацию вокруг Ирана.
Что предлагают в США
Сенатор сообщил, что подготовил законопроект о введении тарифов против Китая за закупку российских энергоносителей.
Он также призвал США усилить давление на Пекин в случае дальнейшей поддержки российской экономики.
Вони виросли в умовах: пленер, тьолки-травка, веселуха.
От таке обрали. Загальна деградація аналітично-інтелектуального рівня виборців.
У нас така сама хірня. І це константа яка дає перемагати популістам.
От і стаття ббс докладно розписує про те, як "успішно" влада Великобританії протистоїть російським танкерам. Це так "дієві санкції ", вражають, головне рішуче перднути, ну а потім ...як завжди
Де всі трампізди - підоратори-підоратори, які верещали тут за трампа та його МАГу?