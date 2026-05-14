Си Цзиньпин может завершить войну в Украине "одним звонком", - сенатор Грэм

Лидер Китая Си Цзиньпин может положить конец войне в Украине "одним телефонным звонком".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Fox News заявил американский сенатор Линдси Грэм.

По его словам, Китай остается главным покупателем российской нефти и газа, что позволяет Кремлю продолжать войну.

Что заявил Грэм

Сенатор также отметил, что Пекин покупает около 90% иранской нефти.

По его мнению, если бы Китай прекратил эти закупки, Иран "вылетел бы из бизнеса".

Грэм заявил, что именно поэтому Си Цзиньпин способен повлиять как на войну РФ против Украины, так и на ситуацию вокруг Ирана.

Что предлагают в США

Сенатор сообщил, что подготовил законопроект о введении тарифов против Китая за закупку российских энергоносителей.

Он также призвал США усилить давление на Пекин в случае дальнейшей поддержки российской экономики.

А шо с Трампом не так? 🤣🤣🤣
14.05.2026 15:59 Ответить
А навіщо це йому? Він ресурси з рашки на дурняк майже отримує , це не його війна, краще хай ішак подзвоне пукіну.
14.05.2026 16:00 Ответить
Міркую, що війна розпочалася зі схеми "Сі-Пу": Землі Сибіру вертає собі Сі, а за це допомагає путлеру "розширитися" до кордону ЄС.
показать весь комментарий
14.05.2026 16:05 Ответить
Грем! - шоб шось казати - подумай - а Сі це потрібно?
14.05.2026 15:58 Ответить
Довбойоб це не образа, а констатція факту.
Вони виросли в умовах: пленер, тьолки-травка, веселуха.
От таке обрали. Загальна деградація аналітично-інтелектуального рівня виборців.
У нас така сама хірня. І це константа яка дає перемагати популістам.
14.05.2026 17:36 Ответить
Та все!
14.05.2026 16:07 Ответить
Це було досить риторичне питання.
14.05.2026 16:09 Ответить
Головне щоб не як трампонутий, який всі війни по завершував у своїй голові
14.05.2026 16:00 Ответить
Уряд Великобританії заявив, що він націлився на доходи росії від нафти, щоб «перекрити фінансування російської військової машини» в Україні.
От і стаття ббс докладно розписує про те, як "успішно" влада Великобританії протистоїть російським танкерам. Це так "дієві санкції ", вражають, головне рішуче перднути, ну а потім ...як завжди

https://www.bbc.com/news/articles/cn8pvgw802no
14.05.2026 16:03 Ответить
…за 24 години. Десь ми це вже чули.
14.05.2026 16:04 Ответить
хіба грем може помилятись?
14.05.2026 16:04 Ответить
Поспілкувався Сі з Трампом і полізли думки вялічія. Але може бути таке, що Сі не в курсі.
14.05.2026 16:06 Ответить
Ой, блдь! Один мудак вже закінчив війну одним дзвінком за 24 години!
Де всі трампізди - підоратори-підоратори, які верещали тут за трампа та його МАГу?
14.05.2026 16:15 Ответить
А может Европе и СШП пора серьезно "прокачать" Индию, у них много вопросов к к китайцам, вот это будет "движ", Китаю при любом раскладе, потом долго перехочется играть в "серого кардинала", заодно и посмотрим в деле на третью армию мира, две первых уже увидели.
14.05.2026 16:20 Ответить
це все одно, що попросити аплю продавати айфони по собівартості + 20 доларів за маркетинг...
14.05.2026 16:31 Ответить
так і кажіть ...китай воює проти України ,руснявими руками ,і це не секрет ...сі пора отруту випити з усіма диктаторами разом , шоб за компанією не сумував...
14.05.2026 16:39 Ответить
Досить вже піздіти.
14.05.2026 16:43 Ответить
Так тож звонить нужно, шо трудно в процессе "украинского кризиса".
14.05.2026 16:47 Ответить
І всі пишуть що сенатор Грем заявив "Сі Цзіньпін здатний припинити війну в Україні"; і ніхто не пише, не критикує Грема за неправильну термінологію... Насправді війна не стільки в Україні; передовсім це війна ***** з Україною; це напад касапів, їх агресія на Україну!
14.05.2026 16:50 Ответить
Якщо вигідно ,,нашим,, міндічам, щоб ця війна була безкінечна , то як, Китай може відмовитись від добра , яке кацапня сама дає ?
14.05.2026 16:59 Ответить
я вже шось пропустив і міндічі вже керують генштабом рифи?
14.05.2026 17:30 Ответить
Сі сказав "українська криза"...в той же час китай вийшов на 1місце в світі по експорту лісу при тому що вирубка лісу в КНР заборонена
14.05.2026 17:05 Ответить
Сі може, а Трамп не хоче.
14.05.2026 21:19 Ответить
 
 