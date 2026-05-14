Сі Цзіньпін може завершити війну в Україні "одним дзвінком", - сенатор Грем

Лідер Китаю Сі Цзіньпін може припинити війну в Україні "одним телефонним дзвінком".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі Fox News заявив американський сенатор Ліндсі Грем.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, Китай залишається головним покупцем російської нафти та газу, що дозволяє Кремлю продовжувати війну.

Що заявив Грем

Сенатор також зазначив, що Пекін купує близько 90% іранської нафти.

На його думку, якби Китай припинив ці закупівлі, Іран "вилетів би з бізнесу".

Грем заявив, що саме тому Сі Цзіньпін здатний вплинути як на війну РФ проти України, так і на ситуацію навколо Ірану.

Також читайте: Китай не вважає подвійними стандартами реакцію Пекіна на ситуацію в Ірані та війну РФ проти України

Що пропонують у США

Сенатор повідомив, що підготував законопроєкт про запровадження тарифів проти Китаю за закупівлю російських енергоносіїв.

Він також закликав США посилити тиск на Пекін у разі подальшої підтримки російської економіки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай продовжить "конструктивну роль" у гуманітарних питаннях України, - МЗС КНР