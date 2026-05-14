Сі Цзіньпін може завершити війну в Україні "одним дзвінком", - сенатор Грем
Лідер Китаю Сі Цзіньпін може припинити війну в Україні "одним телефонним дзвінком".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі Fox News заявив американський сенатор Ліндсі Грем.
За його словами, Китай залишається головним покупцем російської нафти та газу, що дозволяє Кремлю продовжувати війну.
Що заявив Грем
Сенатор також зазначив, що Пекін купує близько 90% іранської нафти.
На його думку, якби Китай припинив ці закупівлі, Іран "вилетів би з бізнесу".
Грем заявив, що саме тому Сі Цзіньпін здатний вплинути як на війну РФ проти України, так і на ситуацію навколо Ірану.
Що пропонують у США
Сенатор повідомив, що підготував законопроєкт про запровадження тарифів проти Китаю за закупівлю російських енергоносіїв.
Він також закликав США посилити тиск на Пекін у разі подальшої підтримки російської економіки.
От і стаття ббс докладно розписує про те, як "успішно" влада Великобританії протистоїть російським танкерам. Це так "дієві санкції ", вражають, головне рішуче перднути, ну а потім ...як завжди
https://www.bbc.com/news/articles/cn8pvgw802no
