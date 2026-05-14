УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15401 відвідувач онлайн
Новини Китай про війну в Україні
2 582 23

Сі Цзіньпін може завершити війну в Україні "одним дзвінком", - сенатор Грем

Сенатор Грем заявив, що Китай може зупинити війну в Україні

Лідер Китаю Сі Цзіньпін може припинити війну в Україні "одним телефонним дзвінком".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі Fox News заявив американський сенатор Ліндсі Грем.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, Китай залишається головним покупцем російської нафти та газу, що дозволяє Кремлю продовжувати війну.

Що заявив Грем

Сенатор також зазначив, що Пекін купує близько 90% іранської нафти.

На його думку, якби Китай припинив ці закупівлі, Іран "вилетів би з бізнесу".

Грем заявив, що саме тому Сі Цзіньпін здатний вплинути як на війну РФ проти України, так і на ситуацію навколо Ірану.

Також читайте: Китай не вважає подвійними стандартами реакцію Пекіна на ситуацію в Ірані та війну РФ проти України

Що пропонують у США

Сенатор повідомив, що підготував законопроєкт про запровадження тарифів проти Китаю за закупівлю російських енергоносіїв.

Він також закликав США посилити тиск на Пекін у разі подальшої підтримки російської економіки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай продовжить "конструктивну роль" у гуманітарних питаннях України, - МЗС КНР

вплив (31) Сі Цзіньпін (409) війна в Україні (8304)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
А шо с Трампом не так? 🤣🤣🤣
показати весь коментар
14.05.2026 15:59 Відповісти
+2
А навіщо це йому? Він ресурси з рашки на дурняк майже отримує , це не його війна, краще хай ішак подзвоне пукіну.
показати весь коментар
14.05.2026 16:00 Відповісти
+2
Міркую, що війна розпочалася зі схеми "Сі-Пу": Землі Сибіру вертає собі Сі, а за це допомагає путлеру "розширитися" до кордону ЄС.
показати весь коментар
14.05.2026 16:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Грем! - шоб шось казати - подумай - а Сі це потрібно?
показати весь коментар
14.05.2026 15:58 Відповісти
Довбойоб це не образа, а констатція факту.
Вони виросли в умовах: пленер, тьолки-травка, веселуха.
От таке обрали. Загальна деградація аналітично-інтелектуального рівня виборців.
У нас така сама хірня. І це константа яка дає перемагати популістам.
показати весь коментар
14.05.2026 17:36 Відповісти
А шо с Трампом не так? 🤣🤣🤣
показати весь коментар
14.05.2026 15:59 Відповісти
Та все!
показати весь коментар
14.05.2026 16:07 Відповісти
Це було досить риторичне питання.
показати весь коментар
14.05.2026 16:09 Відповісти
Головне щоб не як трампонутий, який всі війни по завершував у своїй голові
показати весь коментар
14.05.2026 16:00 Відповісти
А навіщо це йому? Він ресурси з рашки на дурняк майже отримує , це не його війна, краще хай ішак подзвоне пукіну.
показати весь коментар
14.05.2026 16:00 Відповісти
Уряд Великобританії заявив, що він націлився на доходи росії від нафти, щоб «перекрити фінансування російської військової машини» в Україні.
От і стаття ббс докладно розписує про те, як "успішно" влада Великобританії протистоїть російським танкерам. Це так "дієві санкції ", вражають, головне рішуче перднути, ну а потім ...як завжди

https://www.bbc.com/news/articles/cn8pvgw802no
показати весь коментар
14.05.2026 16:03 Відповісти
…за 24 години. Десь ми це вже чули.
показати весь коментар
14.05.2026 16:04 Відповісти
хіба грем може помилятись?
показати весь коментар
14.05.2026 16:04 Відповісти
Міркую, що війна розпочалася зі схеми "Сі-Пу": Землі Сибіру вертає собі Сі, а за це допомагає путлеру "розширитися" до кордону ЄС.
показати весь коментар
14.05.2026 16:05 Відповісти
Поспілкувався Сі з Трампом і полізли думки вялічія. Але може бути таке, що Сі не в курсі.
показати весь коментар
14.05.2026 16:06 Відповісти
Ой, блдь! Один мудак вже закінчив війну одним дзвінком за 24 години!
Де всі трампізди - підоратори-підоратори, які верещали тут за трампа та його МАГу?
показати весь коментар
14.05.2026 16:15 Відповісти
А может Европе и СШП пора серьезно "прокачать" Индию, у них много вопросов к к китайцам, вот это будет "движ", Китаю при любом раскладе, потом долго перехочется играть в "серого кардинала", заодно и посмотрим в деле на третью армию мира, две первых уже увидели.
показати весь коментар
14.05.2026 16:20 Відповісти
це все одно, що попросити аплю продавати айфони по собівартості + 20 доларів за маркетинг...
показати весь коментар
14.05.2026 16:31 Відповісти
так і кажіть ...китай воює проти України ,руснявими руками ,і це не секрет ...сі пора отруту випити з усіма диктаторами разом , шоб за компанією не сумував...
показати весь коментар
14.05.2026 16:39 Відповісти
Досить вже піздіти.
показати весь коментар
14.05.2026 16:43 Відповісти
Так тож звонить нужно, шо трудно в процессе "украинского кризиса".
показати весь коментар
14.05.2026 16:47 Відповісти
І всі пишуть що сенатор Грем заявив "Сі Цзіньпін здатний припинити війну в Україні"; і ніхто не пише, не критикує Грема за неправильну термінологію... Насправді війна не стільки в Україні; передовсім це війна ***** з Україною; це напад касапів, їх агресія на Україну!
показати весь коментар
14.05.2026 16:50 Відповісти
Якщо вигідно ,,нашим,, міндічам, щоб ця війна була безкінечна , то як, Китай може відмовитись від добра , яке кацапня сама дає ?
показати весь коментар
14.05.2026 16:59 Відповісти
я вже шось пропустив і міндічі вже керують генштабом рифи?
показати весь коментар
14.05.2026 17:30 Відповісти
Сі сказав "українська криза"...в той же час китай вийшов на 1місце в світі по експорту лісу при тому що вирубка лісу в КНР заборонена
показати весь коментар
14.05.2026 17:05 Відповісти
Сі може, а Трамп не хоче.
показати весь коментар
14.05.2026 21:19 Відповісти
 
 