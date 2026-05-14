Из Славянска будут запускать бесплатные эвакуационные автобусы в Харьков
С 18 мая из Славянска будут курсировать бесплатные эвакуационные автобусы в Харьков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Славянской городской военной администрации.
Эвакуационные рейсы организует благотворительный фонд "Шлях Украины".
Как будут курсировать автобусы
Автобусы будут отправляться три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу.
Людей будут доставлять в транзитный эвакуационный центр в Харькове.
Там эвакуированные смогут получить гуманитарную и материальную помощь, а также временное жилье в более безопасных регионах Украины.
Куда обращаться для эвакуации
Для записи на эвакуационный рейс жителям предлагают обращаться на горячую линию Славянской ГВА.
Также в городе ежедневно работает промежуточный эвакуационный пункт, где помогают организовать выезд в транзитный центр в Лозовой на Харьковщине.
