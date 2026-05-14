Из Славянска будут запускать бесплатные эвакуационные автобусы в Харьков

С 18 мая из Славянска будут курсировать бесплатные эвакуационные автобусы в Харьков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Славянской городской военной администрации.

Эвакуационные рейсы организует благотворительный фонд "Шлях Украины".

Как будут курсировать автобусы

Автобусы будут отправляться три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу.

Людей будут доставлять в транзитный эвакуационный центр в Харькове.

Там эвакуированные смогут получить гуманитарную и материальную помощь, а также временное жилье в более безопасных регионах Украины.

Куда обращаться для эвакуации

Для записи на эвакуационный рейс жителям предлагают обращаться на горячую линию Славянской ГВА.

Также в городе ежедневно работает промежуточный эвакуационный пункт, где помогают организовать выезд в транзитный центр в Лозовой на Харьковщине.

