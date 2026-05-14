Із Слов’янська запускатимуть безплатні евакуаційні автобуси до Харкова

Із 18 травня зі Слов’янська запускатимуть безплатні евакуаційні автобуси до Харкова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у Слов’янській міській військовій адміністрації.

Евакуаційні рейси організовує благодійний фонд "Шлях України".

Як курсуватимуть автобуси

Автобуси відправлятимуться тричі на тиждень – у понеділок, середу та п’ятницю.

Людей доставлятимуть до транзитного евакуаційного центру у Харкові.

Там евакуйовані зможуть отримати гуманітарну та матеріальну допомогу, а також тимчасове житло у безпечніших регіонах України.

Куди звертатися для евакуації

Для запису на евакуаційний рейс жителям пропонують звертатися на гарячу лінію Слов’янської МВА.

Також у місті щодня працює проміжний евакуаційний пункт, де допомагають організувати виїзд до транзитного центру в Лозовій на Харківщині.

