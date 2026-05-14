Із Слов’янська запускатимуть безплатні евакуаційні автобуси до Харкова
Із 18 травня зі Слов’янська запускатимуть безплатні евакуаційні автобуси до Харкова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у Слов’янській міській військовій адміністрації.
Евакуаційні рейси організовує благодійний фонд "Шлях України".
Як курсуватимуть автобуси
Автобуси відправлятимуться тричі на тиждень – у понеділок, середу та п’ятницю.
Людей доставлятимуть до транзитного евакуаційного центру у Харкові.
Там евакуйовані зможуть отримати гуманітарну та матеріальну допомогу, а також тимчасове житло у безпечніших регіонах України.
Куди звертатися для евакуації
Для запису на евакуаційний рейс жителям пропонують звертатися на гарячу лінію Слов’янської МВА.
Також у місті щодня працює проміжний евакуаційний пункт, де допомагають організувати виїзд до транзитного центру в Лозовій на Харківщині.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль