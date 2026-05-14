Во Львове во время ремонта фасада погибли трое работников

Во Львове во время ремонта фасада погибли трое рабочих, по предварительным данным, двое из них — граждане Турции.

Начато досудебное расследование, сообщает Львовская областная прокуратура, пишет Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Оторвалась строительная люлька

По предварительным данным, в четверг на улице Очеретяной во Львове во время выполнения работ по ремонту фасада дома на уровне 15 этажа оборвалась строительная люлька. В результате падения погибли трое рабочих, предварительно, двое из них – граждане Турции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда.

Под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры города Львова в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по части второй статьи 272 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей.

Досудебное расследование проводит отделение полиции №1 Львовского районного управления полиции №1 Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В столичном ТРЦ Gulliver мужчина погиб в результате падения с пятого этажа, - Нацполиция