Во Львове во время ремонта фасада погибли трое работников

Погибшие люди на стройке во Львове

Во Львове во время ремонта фасада погибли трое рабочих, по предварительным данным, двое из них — граждане Турции.

Начато досудебное расследование, сообщает Львовская областная прокуратура, пишет Цензор.НЕТ.

Оторвалась строительная люлька

По предварительным данным, в четверг на улице Очеретяной во Львове во время выполнения работ по ремонту фасада дома на уровне 15 этажа оборвалась строительная люлька. В результате падения погибли трое рабочих, предварительно, двое из них – граждане Турции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда.

Под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры города Львова в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по части второй статьи 272 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей.

Досудебное расследование проводит отделение полиции №1 Львовского районного управления полиции №1 Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Може з тебе приклад бере ?
14.05.2026 19:27
Важлива новина, коли українці гинуть на фронті.
14.05.2026 18:51
Нерожден для войны
14.05.2026 19:18
Важлива новина, коли українці гинуть на фронті.
14.05.2026 18:51 Ответить
А ви чому не на фронті?
14.05.2026 18:57 Ответить
Нерожден для войны
14.05.2026 19:18 Ответить
Може з тебе приклад бере ?
14.05.2026 19:27 Ответить
а ти чому? ми тебе чекаємо.
14.05.2026 20:51 Ответить
О народ))) накинулися, я обмежено придатний вже писав, відстрочка.
14.05.2026 19:30 Ответить
Я цю техніку безпеки знаю як своїх дев'ять пальців.
14.05.2026 19:38 Ответить
Який нафік ремонт фасадів, коли в країнї війна! Справу закрити - турок не шкода, а гроши на ремонт направити в ЗСУ.
14.05.2026 19:56 Ответить
Це ж як треба було той "хвасад" побудувати, що йому вже ремонт потрібен?
14.05.2026 20:12 Ответить
Які троси,і яка "махіна,скільки вона важить,хтось дійсно заслуговує кримінал.
14.05.2026 20:32 Ответить
Стаття така ...ммм, я й забув вже, що таке можна комусь інкримінувати. З минулого життя.
14.05.2026 21:16 Ответить
допуск для виконення праці на висоті якщо є, то ліповиі
14.05.2026 22:37 Ответить
Це дзвіночок і тим індусам що приїдуть дороги ремонтувати. В своїй країні вже всі дороги позасирали разом з коровами.
15.05.2026 00:30 Ответить
 
 