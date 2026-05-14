У Львові під час ремонту фасаду загинули троє працівників, попередньо двоє з них є громадянами Туреччини.

Розпочато досудове розслідування, повідомляє Львівська обласна прокуратура, пише Цензор.НЕТ.

Обірвалася будівельна люлька

За попередніми даними, у четвер на вулиці Очеретяній у Львові під час виконання робіт із ремонту фасаду будинку на рівні 15 поверху обірвалася будівельна люлька. Внаслідок падіння загинули троє працівників, попередньо, двоє з них – громадяни Туреччини.

Наразі встановлюються всі обставини події, а також особи, відповідальні за дотримання вимог охорони праці.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за частиною другою статті 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.

Досудове розслідування здійснює відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області.

