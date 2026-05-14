У Львові під час ремонту фасаду загинули троє працівників

Загиблі люди на будівництві у Львові

У Львові під час ремонту фасаду загинули троє працівників, попередньо двоє з них є громадянами Туреччини.

Розпочато досудове розслідування, повідомляє Львівська обласна прокуратура, пише Цензор.НЕТ.

Обірвалася будівельна люлька

За попередніми даними, у четвер на вулиці Очеретяній у Львові під час виконання робіт із ремонту фасаду будинку на рівні 15 поверху обірвалася будівельна люлька. Внаслідок падіння загинули троє працівників, попередньо, двоє з них – громадяни Туреччини.

Наразі встановлюються всі обставини події, а також особи, відповідальні за дотримання вимог охорони праці.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за частиною другою статті 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.

Досудове розслідування здійснює відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Львів смерть будівництво Туреччина Львівська область Львівський район
Топ коментарі
+7
Може з тебе приклад бере ?
14.05.2026 19:27 Відповісти
+6
Важлива новина, коли українці гинуть на фронті.
14.05.2026 18:51 Відповісти
+6
Нерожден для войны
14.05.2026 19:18 Відповісти
А ви чому не на фронті?
показати весь коментар
14.05.2026 18:57 Відповісти
а ти чому? ми тебе чекаємо.
14.05.2026 20:51 Відповісти
О народ))) накинулися, я обмежено придатний вже писав, відстрочка.
14.05.2026 19:30 Відповісти
Я цю техніку безпеки знаю як своїх дев'ять пальців.
14.05.2026 19:38 Відповісти
Який нафік ремонт фасадів, коли в країнї війна! Справу закрити - турок не шкода, а гроши на ремонт направити в ЗСУ.
14.05.2026 19:56 Відповісти
Це ж як треба було той "хвасад" побудувати, що йому вже ремонт потрібен?
14.05.2026 20:12 Відповісти
Які троси,і яка "махіна,скільки вона важить,хтось дійсно заслуговує кримінал.
14.05.2026 20:32 Відповісти
Стаття така ...ммм, я й забув вже, що таке можна комусь інкримінувати. З минулого життя.
14.05.2026 21:16 Відповісти
допуск для виконення праці на висоті якщо є, то ліповиі
14.05.2026 22:37 Відповісти
Це дзвіночок і тим індусам що приїдуть дороги ремонтувати. В своїй країні вже всі дороги позасирали разом з коровами.
15.05.2026 00:30 Відповісти
 
 