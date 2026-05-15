Кауфман, которого связывают с Арахамией, получил контроль над "Вента ЛТД", - СМИ

Бизнесмен Борис Кауфман, которого связывают с народным депутатом и председателем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, получил контроль над фармацевтическим дистрибьютором "Вента ЛТД", который до полномасштабного вторжения РФ принадлежал российской группе "Катрен".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на участников рынка.

По информации трех собеседников издания, с лета 2025 года украинские фармпроизводители ("Дарница", "Интерхим") и топ-5 аптечных сетей вели переговоры в Вене о сотрудничестве и распределении долей рынка. На одной из таких встреч, как утверждают источники, присутствовал Кауфман, которого представляли как нового владельца "Венты".

По словам одного из собеседников, во время переговоров Кауфман якобы заявил о жесткой позиции относительно условий сотрудничества, что участники встречи восприняли как сигнал об изменении баланса влияния на рынке дистрибуции.

"Вента ЛТД" после ареста российской доли изменила структуру собственности

Компания "Вента ЛТД" была основана в 1998 году украинскими предпринимателями. В 2008 году ее приобрела российская фармгруппа "Катрен", которая впоследствии довела свою долю до 90%. После 2016 года структура собственности была частично изменена: контроль распределили между связанными с предыдущими владельцами лицами и другими инвесторами.

После начала полномасштабной войны 24% компании, принадлежавшие российской стороне, были арестованы, а впоследствии по решению суда переданы в управление АРМА.

В дальнейшем, по данным источников, структура собственности компании изменилась: основную долю получил многолетний руководитель "Венты" Александр Волошин, еще часть контролирует бизнесмен Александр Чумак.

Кауфман: бизнес, связи в СМИ и антикоррупционные производства

Сам Борис Кауфман - одесский бизнесмен, соучредитель инвесткомпании Vertex United, владеющей рядом отелей, а также совладелец крупного дистрибьютора табачной продукции TEDIS Ukraine.

В СМИ Кауфмана связывают с Давидом Арахамией, в частности упоминаются их личные контакты и совместные поездки, однако эти связи официально не подтверждены.

Также Кауфман фигурирует в делах антикоррупционных органов. Ранее его задерживали правоохранители, в частности ГБР и НАБУ. В рамках дела о создании преступной организации и подкупе должностных лиц он выходил из СИЗО под залог.

