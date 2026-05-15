Кауфман, которого связывают с Арахамией, получил контроль над "Вента ЛТД", - СМИ

Кауфман стал новым контролером "Вента ЛТД" после ухода российских владельцев

Бизнесмен Борис Кауфман, которого связывают с народным депутатом и председателем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, получил контроль над фармацевтическим дистрибьютором "Вента ЛТД", который до полномасштабного вторжения РФ принадлежал российской группе "Катрен".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на участников рынка.

По информации трех собеседников издания, с лета 2025 года украинские фармпроизводители ("Дарница", "Интерхим") и топ-5 аптечных сетей вели переговоры в Вене о сотрудничестве и распределении долей рынка. На одной из таких встреч, как утверждают источники, присутствовал Кауфман, которого представляли как нового владельца "Венты".

По словам одного из собеседников, во время переговоров Кауфман якобы заявил о жесткой позиции относительно условий сотрудничества, что участники встречи восприняли как сигнал об изменении баланса влияния на рынке дистрибуции.

"Вента ЛТД" после ареста российской доли изменила структуру собственности

Компания "Вента ЛТД" была основана в 1998 году украинскими предпринимателями. В 2008 году ее приобрела российская фармгруппа "Катрен", которая впоследствии довела свою долю до 90%. После 2016 года структура собственности была частично изменена: контроль распределили между связанными с предыдущими владельцами лицами и другими инвесторами.

После начала полномасштабной войны 24% компании, принадлежавшие российской стороне, были арестованы, а впоследствии по решению суда переданы в управление АРМА.

В дальнейшем, по данным источников, структура собственности компании изменилась: основную долю получил многолетний руководитель "Венты" Александр Волошин, еще часть контролирует бизнесмен Александр Чумак.

Кауфман: бизнес, связи в СМИ и антикоррупционные производства

Сам Борис Кауфман - одесский бизнесмен, соучредитель инвесткомпании Vertex United, владеющей рядом отелей, а также совладелец крупного дистрибьютора табачной продукции TEDIS Ukraine.

В СМИ Кауфмана связывают с Давидом Арахамией, в частности упоминаются их личные контакты и совместные поездки, однако эти связи официально не подтверждены.

Также Кауфман фигурирует в делах антикоррупционных органов. Ранее его задерживали правоохранители, в частности ГБР и НАБУ. В рамках дела о создании преступной организации и подкупе должностных лиц он выходил из СИЗО под залог.

+15
Мафія при владі
15.05.2026 08:14 Ответить
15.05.2026 08:14 Ответить
+9
А недарма ж прийняли Закон про антисемітизм. І тільки https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=13172 Європейська Солідарність не проголосувала "за"
15.05.2026 08:27 Ответить
15.05.2026 08:27 Ответить
+9
Щирий українець пов'язаний зі ще щиріщим контролює фармацевтику. Реалії сьогодення.
15.05.2026 08:30 Ответить
15.05.2026 08:30 Ответить
Спрут.
Нажаль в нас немає свого Каттані, а суцільні «горбаті» в кожній щілині правоохоронних органів, особливо зазнавших занепад після дивної загибелі Деніса Монастирського.
15.05.2026 08:30 Ответить
15.05.2026 08:30 Ответить
Це ще одні з черги кандидати, на дієву їх люстрацію, або вірьовкою, або недорогим дроном!!! Помилок, як у 2014-16 роках, Українці не мають право це повторювати!!
15.05.2026 09:16 Ответить
15.05.2026 09:16 Ответить
На деревах у маріїнському парку - сакральному місці антиукраїнських мерзотників!
15.05.2026 09:44 Ответить
15.05.2026 09:44 Ответить
І головне прізвища всі чисто українські .
15.05.2026 09:29 Ответить
15.05.2026 09:29 Ответить
Малоросійські.
15.05.2026 09:55 Ответить
15.05.2026 09:55 Ответить
Як неочікувано... Дивно?? Як при Порошенко прізвище Фукс Павло Яковіч..Непотопляємий
15.05.2026 08:20 Ответить
15.05.2026 08:20 Ответить
черговий ман...
Цікаво, а тої України на всіх манів вистачить?
15.05.2026 08:20 Ответить
15.05.2026 08:20 Ответить
Україна, за планами ...манів має бути ними заселена.
15.05.2026 08:48 Ответить
15.05.2026 08:48 Ответить
наркоманів?
15.05.2026 09:34 Ответить
15.05.2026 09:34 Ответить
Малавата будєт...За даними досліджень станом на 2021-2025 роки, у світі налічується приблизно 15,2-15,3 мільйона євреїв. [https://glavcom.ua/world/observe/izrajilski-demografi-***********-skilki-jevrejiv-zalishilos-v-ukrajini-782412.html 1]
15.05.2026 10:01 Ответить
15.05.2026 10:01 Ответить
А Василі з Миколами в окоп. Зато Лідор потужний і не втік
15.05.2026 08:30 Ответить
15.05.2026 08:30 Ответить
Блді кончені і ненависні😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
15.05.2026 08:31 Ответить
15.05.2026 08:31 Ответить
ой, вей!
такая красівая фамілія......
тожє із наших?

і арахамія із наших?
ой, вей!
15.05.2026 08:34 Ответить
15.05.2026 08:34 Ответить
Ну а чого б не "побізнесувати", маючи на побігеньках хламідію і спецназ ГУР.
Пам'ятаєте конфлікт за санаторій "Жовтень" у Конча-Заспі?
15.05.2026 09:16 Ответить
15.05.2026 09:16 Ответить
Мощный хлопец,всех купил,от яника до клоуна,монополист на тютюне, бешенные гроши из воздуха делает,кому нужна супербронь устраивайтесь к нему.
15.05.2026 08:39 Ответить
15.05.2026 08:39 Ответить
"Я ваш вирок" !!!!!!!!!!!!!
15.05.2026 08:51 Ответить
15.05.2026 08:51 Ответить
"Пока Вова на месте, мы будем жить"
15.05.2026 08:53 Ответить
15.05.2026 08:53 Ответить
Тільки зрадники, тільки свої люди для Московії !
15.05.2026 09:22 Ответить
15.05.2026 09:22 Ответить
У ворогів України,слугориг, все для своїх, а на війну мають йти прості українці. Там кауфманів немає.
15.05.2026 09:48 Ответить
15.05.2026 09:48 Ответить
ніколи не беріть ліки від Дарниці, це завжди - фуфло
15.05.2026 09:49 Ответить
15.05.2026 09:49 Ответить
 
 