Кауфман, якого пов’язують з Арахамією, отримав контроль над "Вента ЛТД",- ЗМІ

Бізнесмен Борис Кауфман, якого пов’язують із народним депутатом та головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією, отримав контроль над фармацевтичним дистриб’ютором "Вента ЛТД", який до повномасштабного вторгнення РФ належав російській групі "Катрен".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Економічна правда з посиланням на учасників ринку.

За інформацією трьох співрозмовників видання, з літа 2025 року українські фармвиробники ("Дарниця", "Інтерхім") та топ-5 аптечних мереж проводили перемовини у Відні щодо співпраці та розподілу часток ринку. На одній із таких зустрічей, як стверджують джерела, був присутній Кауфман, якого представляли як нового власника "Венти".

За словами одного зі співрозмовників, під час переговорів Кауфман нібито заявив про жорстку позицію щодо умов співпраці, що учасники зустрічі сприйняли як сигнал про зміну балансу впливу на ринку дистрибуції.

"Вента ЛТД" після арешту російської частки змінила структуру власності

Компанію "Вента ЛТД" заснували у 1998 році українські підприємці. У 2008 році її придбала російська фармгрупа "Катрен", яка згодом довела свою частку до 90%. Після 2016 року структура власності була частково змінена: контроль розподілили між пов’язаними з попередніми власниками особами та іншими інвесторами.

Після початку повномасштабної війни 24% компанії, що належали російській стороні, були арештовані, а згодом за рішенням суду передані в управління АРМА.

Надалі, за даними джерел, структура власності компанії змінилася: основну частку отримав багаторічний керівник "Венти" Олександр Волошин, ще частину контролює бізнесмен Олександр Чумак.

Кауфман: бізнес, медійні зв’язки та антикорупційні провадження

Сам Борис Кауфман - одеський бізнесмен, співзасновник інвесткомпанії Vertex United, яка володіє низкою готелів, а також співвласник великого дистриб’ютора тютюнової продукції TEDIS Ukraine.

У медіа Кауфмана пов’язують із Давидом Арахамією, зокрема згадуються їхні особисті контакти та спільні поїздки, однак ці зв’язки офіційно не підтверджені.

Також Кауфман фігурує в провадженнях антикорупційних органів. Раніше його затримували правоохоронці, зокрема ДБР та НАБУ. У межах справи про створення злочинної організації та підкуп посадовців він виходив із СІЗО під заставу.

Автор: 

Кауфман Борис (85) Арахамія Давид (1088) фармринок (117)
Топ коментарі
+15
Мафія при владі
показати весь коментар
15.05.2026 08:14 Відповісти
+9
А недарма ж прийняли Закон про антисемітизм. І тільки https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=13172 Європейська Солідарність не проголосувала "за"
показати весь коментар
15.05.2026 08:27 Відповісти
+9
Щирий українець пов'язаний зі ще щиріщим контролює фармацевтику. Реалії сьогодення.
показати весь коментар
15.05.2026 08:30 Відповісти
Спрут.
Нажаль в нас немає свого Каттані, а суцільні «горбаті» в кожній щілині правоохоронних органів, особливо зазнавших занепад після дивної загибелі Деніса Монастирського.
показати весь коментар
15.05.2026 08:30 Відповісти
Це ще одні з черги кандидати, на дієву їх люстрацію, або вірьовкою, або недорогим дроном!!! Помилок, як у 2014-16 роках, Українці не мають право це повторювати!!
показати весь коментар
15.05.2026 09:16 Відповісти
На деревах у маріїнському парку - сакральному місці антиукраїнських мерзотників!
показати весь коментар
15.05.2026 09:44 Відповісти
І головне прізвища всі чисто українські .
показати весь коментар
15.05.2026 09:29 Відповісти
Малоросійські.
показати весь коментар
15.05.2026 09:55 Відповісти
Як неочікувано... Дивно?? Як при Порошенко прізвище Фукс Павло Яковіч..Непотопляємий
показати весь коментар
15.05.2026 08:20 Відповісти
черговий ман...
Цікаво, а тої України на всіх манів вистачить?
показати весь коментар
15.05.2026 08:20 Відповісти
Україна, за планами ...манів має бути ними заселена.
показати весь коментар
15.05.2026 08:48 Відповісти
наркоманів?
показати весь коментар
15.05.2026 09:34 Відповісти
Малавата будєт...За даними досліджень станом на 2021-2025 роки, у світі налічується приблизно 15,2-15,3 мільйона євреїв. [https://glavcom.ua/world/observe/izrajilski-demografi-***********-skilki-jevrejiv-zalishilos-v-ukrajini-782412.html 1]
показати весь коментар
15.05.2026 10:01 Відповісти
А Василі з Миколами в окоп. Зато Лідор потужний і не втік
показати весь коментар
15.05.2026 08:30 Відповісти
Блді кончені і ненависні😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
показати весь коментар
15.05.2026 08:31 Відповісти
ой, вей!
такая красівая фамілія......
тожє із наших?

і арахамія із наших?
ой, вей!
показати весь коментар
15.05.2026 08:34 Відповісти
Ну а чого б не "побізнесувати", маючи на побігеньках хламідію і спецназ ГУР.
Пам'ятаєте конфлікт за санаторій "Жовтень" у Конча-Заспі?
показати весь коментар
15.05.2026 09:16 Відповісти
Мощный хлопец,всех купил,от яника до клоуна,монополист на тютюне, бешенные гроши из воздуха делает,кому нужна супербронь устраивайтесь к нему.
показати весь коментар
15.05.2026 08:39 Відповісти
"Я ваш вирок" !!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
15.05.2026 08:51 Відповісти
"Пока Вова на месте, мы будем жить"
показати весь коментар
15.05.2026 08:53 Відповісти
Тільки зрадники, тільки свої люди для Московії !
показати весь коментар
15.05.2026 09:22 Відповісти
У ворогів України,слугориг, все для своїх, а на війну мають йти прості українці. Там кауфманів немає.
показати весь коментар
15.05.2026 09:48 Відповісти
ніколи не беріть ліки від Дарниці, це завжди - фуфло
показати весь коментар
15.05.2026 09:49 Відповісти
 
 