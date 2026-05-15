Кауфман, якого пов’язують з Арахамією, отримав контроль над "Вента ЛТД",- ЗМІ

Бізнесмен Борис Кауфман, якого пов’язують із народним депутатом та головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією, отримав контроль над фармацевтичним дистриб’ютором "Вента ЛТД", який до повномасштабного вторгнення РФ належав російській групі "Катрен".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Економічна правда з посиланням на учасників ринку.

За інформацією трьох співрозмовників видання, з літа 2025 року українські фармвиробники ("Дарниця", "Інтерхім") та топ-5 аптечних мереж проводили перемовини у Відні щодо співпраці та розподілу часток ринку. На одній із таких зустрічей, як стверджують джерела, був присутній Кауфман, якого представляли як нового власника "Венти".

За словами одного зі співрозмовників, під час переговорів Кауфман нібито заявив про жорстку позицію щодо умов співпраці, що учасники зустрічі сприйняли як сигнал про зміну балансу впливу на ринку дистрибуції.

"Вента ЛТД" після арешту російської частки змінила структуру власності

Компанію "Вента ЛТД" заснували у 1998 році українські підприємці. У 2008 році її придбала російська фармгрупа "Катрен", яка згодом довела свою частку до 90%. Після 2016 року структура власності була частково змінена: контроль розподілили між пов’язаними з попередніми власниками особами та іншими інвесторами.

Після початку повномасштабної війни 24% компанії, що належали російській стороні, були арештовані, а згодом за рішенням суду передані в управління АРМА.

Надалі, за даними джерел, структура власності компанії змінилася: основну частку отримав багаторічний керівник "Венти" Олександр Волошин, ще частину контролює бізнесмен Олександр Чумак.

Кауфман: бізнес, медійні зв’язки та антикорупційні провадження

Сам Борис Кауфман - одеський бізнесмен, співзасновник інвесткомпанії Vertex United, яка володіє низкою готелів, а також співвласник великого дистриб’ютора тютюнової продукції TEDIS Ukraine.

У медіа Кауфмана пов’язують із Давидом Арахамією, зокрема згадуються їхні особисті контакти та спільні поїздки, однак ці зв’язки офіційно не підтверджені.

Також Кауфман фігурує в провадженнях антикорупційних органів. Раніше його затримували правоохоронці, зокрема ДБР та НАБУ. У межах справи про створення злочинної організації та підкуп посадовців він виходив із СІЗО під заставу.

