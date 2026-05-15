АРМА годами не может сдать в аренду арестованную недвижимость россиян, - СМИ

Арестованное имущество россиян годами пустует и не приносит государству дохода.

Об этом говорится в материале "Экономической правды", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

С 2022 года украинские суды арестовали объекты жилой недвижимости, принадлежащие россиянам, лицам, подпадающим под санкции, государственным изменникам и коллаборационистам. Их передали в управление Агентству по розыску и управлению активами (АРМА), которое должно было превратить вражескую собственность в источник доходов для государственного бюджета.

В то же время, отмечают журналисты, из почти 900 объектов АРМА управляет лишь двумя квартирами (0,22% от общего количества). Остальные объекты годами стоят пустыми, не принося государству денег.

Какие квартиры передали АРМА?

Так, в мае 2023 года АРМА передано рекреационно-жилой комплекс "Медвежья дубрава" в урочище Паражин на Закарпатье, принадлежавший Медведчуку. Речь идет о нескольких домах и 150 гектарах леса. Объект оценен в 493,5 млн грн.

В течение 1,5 года АРМА с имуществом ничего не делала, пишет издание. Впоследствии было проведено 6 конкурсов на поиск управляющего – все безрезультатно.

В итоге управляющим стала компания "АВГМ-групп", которая занимается оптовой торговлей отходами и ломом и, по данным СМИ, фигурирует в уголовном производстве по делу о хищении средств, выделенных на покупку дронов для армии.

Ежемесячный платеж в бюджет - 258,8 тыс. грн - в десять раз меньше рыночной арендной доходности для такого объекта. Таким образом, государство получило за 5 месяцев менее 1 млн грн вместо почти 10 млн грн по рыночным ценам.

Жена предателя Медведчука владеет четырьмя киевскими квартирами и домом на Оболонской набережной площадью 731 кв. м. Общая оценочная стоимость имущества - 148,6 млн грн. Его передали АРМА в апреле 2022 года.

В течение 2,5 лет имущество не оценивалось, а управляющего не искали. С августа 2024 года провели 9 конкурсов, однако все они провалились. Упущенная выгода государства – не менее 9 млн грн, отметили журналисты.

Теща российского генерал-лейтенанта Михаила Дмитриева, бывшего заместителя министра обороны РФ и директора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, связанной с производителем ракетного вооружения, владеет двухуровневым пентхаусом площадью более 1 тыс. кв. м в Одессе.

Генерал пытался продать его после полномасштабного вторжения РФ, однако не успел. Объект арестовали, оценили в 59,4 млн грн и в сентябре 2024 года передали АРМА. За полтора года агентство провело три конкурса, но не нашло управляющих.

"От участников конкурса требовали наличия отдельного офиса с персоналом (отсеивает большинство ФЛП), двух штатных сотрудников с высшим образованием (отсеивает частных риелторов) и опыта работы по договорам управления имуществом в соответствии с главой 70 Гражданского кодекса (отсеивает всех, так как такие договоры в Украине почти не применяются в частном секторе и ни один риэлтор по ним не работает). То есть АРМА объявляло конкурсы, победитель которых не мог существовать в природе. Упущенная выгода – минимум 1,9 млн грн", – говорится в материале.

В Полтаве с сентября 2023 года АРМА управляет имуществом генерал-полковника РФ Валерия Капашина, уроженца Полтавщины.

Через дочь и зятя он владел двумя отелями, апартаментами с рестораном и баром на Соборной площади, несколькими жилыми домами, квартирой, магазинами.





АРМА объединила разнотипные объекты в один лот, поэтому желающих управлять одновременно отелями, ресторанами, жильем и землей не нашлось. Только от апартаментов с рестораном государство недополучило как минимум 22,7 млн грн.

Также производителю ядерного топлива ТВЭЛ, дочерней компании государственной корпорации "Росатом", принадлежало 6 квартир и нежилые помещения в доме на улице Константиновской в Киеве.

"Имущество арестовали в 2022 году по статье о финансировании терроризма и передали АРМА.

Вокруг здания разгорелась настоящая институциональная война: третье лицо попыталось оформить на себя часть помещений через государственного регистратора, определенные структуры дважды пытались получить объект через механизм принудительного отчуждения, нотариусы регистрировали право собственности несмотря на имеющиеся аресты, Минюст эти решения отменял.

За три года и восемь месяцев АРМА даже не провела рыночную оценку имущества", - отмечается в материале.

В 2024 году в Аргентине за мошенничество с украинскими активами задержали Игоря Чуркина — сына российского олигарха.

"В декабре 2022 года суд обязал АРМА не искать управляющего, а продать квартиры. За три года и три месяца агентство не оценило имущество, не продало его и даже не искало управляющего. Упущенная рыночная выгода – 3 млн грн от аренды или 21 млн грн от продажи", – пишут авторы материала.

Также журналисты рассказали о россиянине Николае Сердюке, который после полномасштабного вторжения РФ организовал с территории России схему финансирования антиукраинской деятельности через семь собственных предприятий в Украине.

Арестованы две обычные квартиры по 38-40 кв. м на улице Милославской. Их передали АРМА в марте 2023 года. Первые полтора года с ними ничего не происходило, после чего провели один конкурс.

Квартиры включили в большой лот вместе с корпоративными правами предприятий, десятками нежилых объектов и автопарком в двух областях. За три года и семь месяцев – ноль поступлений. Упущенная выгода составила 430 тыс. грн. Между тем две обычные квартиры на Троещине любой риелтор сдал бы в аренду за неделю.

Имение Павла Фукса в Козине под Киевом площадью 2,5 тыс. кв. м с шестью земельными участками оценено в 214 млн грн. Против Фукса в 2021 году ввели санкции, его обвиняют в государственной измене и отмывании денег. Однако Фукс переоформил поместье на жену, гражданку РФ.

АРМА получила поместье в управление в 2023 году, полтора года тишины, а затем - 7 конкурсов - все провалились по схеме выдвижения невыполнимых требований. Рыночная стоимость аренды такого объекта составляет не менее 650 тыс. грн в месяц, реальная упущенная выгода государства достигает 20 млн грн.

В ноябре 2024 года Шевченковский районный суд Киева внезапно отменил арест поместья. В январе 2026 года Киевский апелляционный суд окончательно снял арест, сославшись на то, что жена Фукса получила имущество законно, что оно является ее единственным жильем в Украине и что неуплаченные налоги (формальное основание одного из производств) были погашены в 2024 году.

Почему в управление передали так мало квартир?

В АРМА объяснили это бюрократическими препятствиями.

"На сроки влияют необходимость получения полного пакета процессуальных документов и установление судом ограничений, в частности запрет на пользование, отсутствие доступа к активу или документам на него, обжалование решений в судах", - пишет издание.

Все это "объективно делает невозможной оперативную передачу активов в управление", говорится в ответе и. о. главы АРМА Ярославы Максименко на запрос ЕП.

"Однако сказанное касается не всех 893 жилых объектов и не объясняет многолетнее бездействие агентства в отношении сотен квартир.

Вопрос о персональной ответственности АРМА фактически проигнорировало. Агентство сообщило, что "решения принимаются коллегиально" и что в случаях выявления нарушений проводятся служебные проверки. О фактах проведения проверок и их результатах Максименко не сообщила", - добавили авторы материала.

В защиту своих конкурсных требований АРМА приводит аргумент: арестованные активы являются вещественными доказательствами в уголовных производствах, поэтому требуют "специального порядка хранения". Управление, согласно главе 70 Гражданского кодекса, – это не просто аренда, а комплекс мер: техническая эксплуатация, страхование, бухгалтерский учет, правовая защита. Однако в соответствующей главе ГК не употребляются термины "техническая эксплуатация" и "страхование".

В декабре 2025 года премьер-министр Свириденко заявила, что правительство передает арестованные объекты, находящиеся в управлении АРМА, для расселения внутренне перемещенных лиц.

Однако этого так и не произошло.

