АРМА роками не може здати в оренду арештовану нерухомість росіян, - ЗМІ

Арештоване майно росіян роками стоїть порожнім та не приносить державі грошей.

Про це йдеться в матеріалі Економічної правди.



Із 2022 року українські суди заарештували об'єктів житлової нерухомості, що належать росіянам, підсанкційним особам, державним зрадникам і колаборантам. Їх передали в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА), яке мало перетворити ворожу власність на джерело доходів для державного бюджету.

Водночас, зауважують журналісти, із майже 900 об'єктів АРМА управляє лише двома квартирами (0,22% від загальної кількості). Решта об'єктів - роками стоять порожніми, не приносячи державі грошей.

Які квартири віддали АРМА?

Так, у травні 2023 року АРМА передано рекреаційно-житловий комплекс "Ведмежа діброва" в урочищі Паражин на Закарпатті, що належав Медведчуку. Йдеться про кілька будинків і 150 гектарів лісу. Об'єкт оцінено у 493,5 млн грн.

Протягом 1,5 року АРМА з майном нічого не робило, пише видання. Згодом було проведено 6 конкурсів на пошук управителя – усі безрезультатно.

Зрештою управетелем стала компанія "АВГМ-груп", що займається гуртовою торгівлею відходами та брухтом та, за даними ЗМІ, фігурує в кримінальному провадженні щодо розкрадання коштів, виділених на купівлю дронів для армії.

Щомісячний платіж до бюджету - 258,8 тис. грн - вдесятеро менше за ринкову орендну дохідність для такого об'єкта. Таким чином держава отримала за 5 місяців менше 1 млн грн замість майже 10 млн грн за ринковими цінами.

Дружина зрадника Медведчука володіє чотирма київськими квартирами і будинком на Оболонській набережній площею 731 кв. м. Загальна оціночна вартість майна - 148,6 млн грн. Його передали АРМА у квітні 2022 року.

Протягом 2,5 років майно не оцінювалося, а управителя не шукали. Із серпня 2024 року провели 9 конкурсів, проте всі вони провалилися. Упущена вигода держави – щонайменше 9 млн грн, зазначили журналісти.

Теща російськогогенерал-лейтенанта Михайла Дмитрієва, колишнього заступника міністра оборони РФ і директора федеральної служби з військово-технічного співробітництва, пов'язаної з виробником ракетного озброєння, володіє дворівневим пентхаусом у понад 1 тис. кв. м в Одесі.

Генерал намагався продати його після повномасштабного вторгнення РФ, проте не встиг. Об'єкт заарештували, оцінили 59,4 млн грн і у вересні 2024 року передали АРМА. За півтора року агентство провело три конкурси, але не знайшло управителів.

"Від учасників конкурсу вимагали наявності окремого офісу з персоналом (відсіює більшість ФОПів), двох штатних співробітників з вищою освітою (відсіює приватних рієлторів) і досвіду роботи за договорами управління майном згідно з главою 70 Цивільного кодексу (відсіює всіх, бо такі договори в Україні майже не застосовуються в приватному секторі і жоден рієлтор за ними не працює). Тобто АРМА оголошувало конкурси, переможець яких не міг існувати в природі. Упущена вигода – мінімум 1,9 млн грн", - йдеться в матеріалі.

У Полтаві з вересня 2023 року АРМА управляє майном генерал-полковника РФ Валерія Капашина, уродженця Полтавщини.

Через доньку і зятя він володів двома готелями, апартаментами з рестораном і баром на Соборному майдані, кількома житловими будинками, квартирою, магазинами.





АРМА об'єднувало різнотипні об'єкти в один лот, тож охочих керувати одночасно готелями, ресторанами, житлом і землею не знаходилося. Лише від апартаментів з рестораном держава недоотримала щонайменше 22,7 млн грн.

Також виробнику ядерного палива ТВЕЛ, дочірній компанії державної корпорації "Росатом", належало 6 квартир і нежитлові приміщення в будинку на вулиці Костянтинівській у Києві.

"Майно заарештували у 2022 році за статтею про фінансування тероризму і передали АРМА.

Навколо будівлі розгорілася справжня інституційна війна: третя особа спробувала оформити на себе частину приміщень через державного реєстратора, певні структури двічі намагалися отримати об'єкт через механізм примусового відчуження, нотаріуси реєстрували право власності попри наявні арешти, Мін'юст ці рішення скасовував.

За три роки і вісім місяців АРМА навіть не провело ринкову оцінку майна", - зазначається у матеріалі.

У 2024 році в Аргентині за шахрайство з українськими активами затримали Ігоря Чуркіна - сина російського олігарха.

"У грудні 2022 року суд зобов'язав АРМА не шукати управителя, а продати квартири. За три роки і три місяці агентство не оцінило майно, не продало його і навіть не шукало управителя. Упущена ринкова вигода – 3 млн грн від оренди або 21 млн грн від продажу", - пишуть автори матеріалу.

Також журналісти розповіли про росіянина Миколу Сердюка, який після повномасштабного вторгнення РФ організував з території Росії схему фінансування антиукраїнської діяльності через сім власних підприємств в Україні.

Арештовано дві звичайні квартири по 38-40 кв. м на вулиці Милославській. Їх передали АРМА в березні 2023 року. Перші півтора року з ними нічого не відбувалося, після чого провели один конкурс.

Квартири включили до великого лота разом з корпоративними правами підприємств, десятками нежитлових об'єктів та автопарком у двох областях. За три роки і сім місяців – нуль надходжень. Упущена вигода становила 430 тис. грн. Тим часом дві звичайні квартири на Троєщині будь-який рієлтор здав би в оренду за тиждень.

Маєток Павла Фукса у Козині під Києвом площею 2,5 тис. кв м з шістьма земельними ділянками оцінений 214 млн грн. Проти Фукса у 2021 році запровадили санкції, його обвинувачують у державній зраді та відмиванні грошей. Проте Фукс переоформив маєток на дружину, громадянку РФ.

АРМА отримало маєток в управління у 2023 році, півтора роки тиші, а згодом - 7 конкурсів – усі провалилися за схемою висування нездійсненних вимог. Ринкова вартість оренди такого об'єкта становить щонайменше 650 тис. грн на місяць, реальна упущена вигода держави сягає 20 млн грн.

У листопаді 2024 року Шевченківський районний суд Києва раптово скасував арешт маєтку. У січні 2026 року Київський апеляційний суд остаточно зняв арешт, пославшись на те, що дружина Фукса отримала майно законно, що воно є її єдиним житлом в Україні і що несплачені податки (формальна підстава одного з проваджень) були погашені у 2024 році.

Чому в управління віддали так мало квартир?

В АРМА пояснили це бюрократичними перепонами.

"На строки впливають необхідність отримання повного пакета процесуальних документів і встановлення судом обмежень, зокрема заборона користування, відсутність доступу до активу або документів на нього, оскарження рішень у судах", - пише видання.

Усе це "об'єктивно унеможливлює оперативне передавання активів в управління", йдеться у відповіді т. в. о. голови АРМА Ярослави Максименко на запит ЕП.

"Проте сказане стосується не всіх 893 житлових об'єктів і не пояснює багаторічну бездіяльність агентства щодо сотень квартир.

Запитання про персональну відповідальність АРМА фактично проігнорувало. Агентство повідомило, що "рішення ухвалюються колегіально" і що у випадках виявлення порушень проводяться службові перевірки. Про факти проведення перевірок та їх результати Максименко не повідомила", - додали автори матеріалу.

На захист своїх конкурсних вимог АРМА наводить аргумент: арештовані активи є речовими доказами в кримінальних провадженнях, тому потребують "спеціального порядку зберігання". Управління, згідно з главою 70 Цивільного кодексу, – це не просто оренда, а комплекс заходів: технічна експлуатація, страхування, бухгалтерський облік, правовий захист. Проте у відповідній главі ЦК не вживаються терміни "технічна експлуатація" та "страхування".

У грудні 2025 року прем'єрка Свириденко заявила, що уряд передає арештовані обʼєкти, що перебувають в управлінні АРМА, для розселення внутрішньо переміщених осіб.

Проте цього так і не відбулося.

