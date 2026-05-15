Стартовал конкурс по формированию нового состава Совета общественного контроля при НАБУ

При НАБУ формируют Совет общественного контроля

НАБУ объявило о проведении конкурса на избрание членов Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Что известно?

Совет общественного контроля при НАБУ формируется в составе 15 человек, отобранных по результатам конкурса.

Конкурс проводится путем рейтингового интернет-голосования гражданами, проживающими на территории Украины.

"Кандидатуры для участия в конкурсе подаются общественными объединениями, государственная регистрация которых состоялась не менее чем за год до дня объявления конкурса, и уставная деятельность которых связана с предотвращением и противодействием коррупции (далее – общественное объединение).

Общественное объединение может рекомендовать для участия в конкурсе не более трех кандидатур", - пояснили в Бюро.

Рейтинговое интернет-голосование за 15 кандидатов в состав Совета общественного контроля будет проходить на официальном веб-сайте Национального бюро 10 июня 2026 года с 09:00 в течение 12 часов.

Результаты рейтингового интернет-голосования будут размещены на официальном веб-сайте Национального бюро 15 июня 2026 года.

НАБУ (4827) конкурс (1134) Совет общественного контроля (22)
Милованова і серлєща з кравцем, уже десь прилаштували, на передовій, на Запорізькому напрямі???
15.05.2026 09:12 Ответить
рейтингового інтернет-голосування, это что цифровая херня цифрового концлагеря, это всех в наглядові так вибирають?
15.05.2026 09:30 Ответить
Краще нехай в квартирах вибирають після консультацій з нумерологинями.
15.05.2026 09:35 Ответить
мустахва, сєрьожя, тімошькя, дума, ін непотріб вже подалися?
15.05.2026 09:35 Ответить
 
 