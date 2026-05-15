Стартовал конкурс по формированию нового состава Совета общественного контроля при НАБУ
НАБУ объявило о проведении конкурса на избрание членов Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Бюро, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Совет общественного контроля при НАБУ формируется в составе 15 человек, отобранных по результатам конкурса.
Конкурс проводится путем рейтингового интернет-голосования гражданами, проживающими на территории Украины.
"Кандидатуры для участия в конкурсе подаются общественными объединениями, государственная регистрация которых состоялась не менее чем за год до дня объявления конкурса, и уставная деятельность которых связана с предотвращением и противодействием коррупции (далее – общественное объединение).
Общественное объединение может рекомендовать для участия в конкурсе не более трех кандидатур", - пояснили в Бюро.
Рейтинговое интернет-голосование за 15 кандидатов в состав Совета общественного контроля будет проходить на официальном веб-сайте Национального бюро 10 июня 2026 года с 09:00 в течение 12 часов.
Результаты рейтингового интернет-голосования будут размещены на официальном веб-сайте Национального бюро 15 июня 2026 года.
