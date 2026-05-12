По делам в отношении ряда украинских производителей оружия еще нет результатов экспертиз, - Кривонос

Антикоррупционные органы продолжают расследование возможных коррупционных схем в оборонной отрасли. В настоящее время экспертизы еще продолжаются, а ответы на международные запросы пока не получены.

Об этом директор НАБУ Семен Кривонос заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали

Следователи также работают над эпизодами, связанными с энергетическим сектором и закупкой бронежилетов. В одном из таких производств одному из фигурантов уже объявили подозрение. Сейчас правоохранители анализируют доказательства и проводят необходимые экспертные исследования.

Кривонос подчеркнул, что с февраля 2025 года ведется расследование в отношении ряда производителей отечественного вооружения, в том числе и дронов.

В рамках дела назначен ряд экспертиз, результаты которых еще ожидаются.

Кроме того, НАБУ направило международным партнерам запросы о правовой помощи, однако ответов на них пока не поступило.

Что предшествовало?

29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.

Антикоррупционный совет при Минобороны Украины заявил, что компания может лишиться возможности поставлять оружие для украинской армии. Президента Владимира Зеленского просили инициировать процесс частичной национализации Fire Point, чтобы продолжить поставки ее продукции в Силы обороны.

Позже совладелец компании Fire Point Денис Штилерман отреагировал на публикацию СМИ новых "пленок Миндича" и назвал это "очередной информационной атакой". Он обратился в НАБУ с просьбой подтвердить правдивость "пленок".

Читайте также: Зеленский не является фигурантом расследования, - Кривонос