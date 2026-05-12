У справах щодо низки українських виробників зброї ще немає результатів експертиз, - Кривонос

Антикорупційні органи продовжують розслідування можливих корупційних схем в оборонній галузі. Наразі ще тривають експертизи, а відповіді на міжнародні запити поки не отримані.

Про це директор НАБУ Семен Кривонос сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Слідчі також працюють над епізодами, пов’язаними з енергетичним сектором та закупівлею бронежилетів. В одному з таких проваджень одному з фігурантів уже оголосили підозру. Наразі правоохоронці аналізують докази та проводять необхідні експертні дослідження.

Кривонос наголосив, що з лютого 2025 року існує розслідування щодо низки виробників вітчизняного озброєння, в тому числі й дронів.

У межах справи призначено низку експертиз, результати яких ще очікуються.

Крім того, НАБУ направило міжнародним партнерам запити про правову допомогу, однак відповіді на них поки не надійшли.

Що передувало?

29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.

Антикорупційна рада при Міноборони України заявила, що компанія може втратити можливість постачати зброю для українського війська. Президента Володимира Зеленського просили ініціювати процес часткової націоналізації Fire Point, щоб продовжити постачання її продукції до Сил оборони.

Пізніше співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман відреагував на публікацію ЗМІ нових "плівок Міндіча" та назвав це "черговою інформаційною атакою". Він звернувся до НАБУ з проханням підтвердив правдивість "плівок".

