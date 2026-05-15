Стартував конкурс з формування нового складу Ради громадського контролю при НАБУ
НАБУ оголосило про проведення конкурсу з обрання членів Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України.
Про це повідомила пресслужба Бюро, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Рада громадського контролю при НАБУ формується у складі 15 осіб, відібраних за результатами конкурсу.
Конкурс проводять шляхом рейтингового інтернет-голосування громадянами, які проживають на території України.
"Кандидатури для участі у конкурсі подаються громадськими об’єднаннями, державна реєстрація яких відбулася не менше ніж за рік до дня оголошення конкурсу, та статутна діяльність яких пов’язана із запобіганням та протидією корупції (далі – громадське об’єднання).
Громадське об’єднання може рекомендувати для участі у конкурсі не більше трьох кандидатур", - пояснили у Бюро.
Рейтингове інтернет-голосування за 15 кандидатів до складу Ради громадського контролю відбуватиметься на офіційному вебсайті Національного бюро 10 червня 2026 року з 09:00 протягом 12 годин.
Результати рейтингового інтернет-голосування будуть розміщені на офіційному вебсайті Національного бюро 15 червня 2026 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль