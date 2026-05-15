Новини
Стартував конкурс з формування нового складу Ради громадського контролю при НАБУ

При НАБУ формують Раду громадського контролю

НАБУ оголосило про проведення конкурсу з обрання членів Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України.

Що відомо?

Рада громадського контролю при НАБУ формується у складі 15 осіб, відібраних за результатами конкурсу.

Конкурс проводять шляхом рейтингового інтернет-голосування громадянами, які проживають на території України.

"Кандидатури для участі у конкурсі подаються громадськими об’єднаннями, державна реєстрація яких відбулася не менше ніж за рік до дня оголошення конкурсу, та статутна діяльність яких пов’язана із запобіганням та протидією корупції (далі – громадське об’єднання).

Громадське об’єднання може рекомендувати для участі у конкурсі не більше трьох кандидатур", - пояснили у Бюро.

Рейтингове інтернет-голосування за 15 кандидатів до складу Ради громадського контролю відбуватиметься на офіційному вебсайті Національного бюро 10 червня 2026 року з 09:00 протягом 12 годин.

Результати рейтингового інтернет-голосування будуть розміщені на офіційному вебсайті Національного бюро 15 червня 2026 року.

НАБУ (5722) конкурс (1316) Рада громадського контролю (20)
Милованова і серлєща з кравцем, уже десь прилаштували, на передовій, на Запорізькому напрямі???
15.05.2026 09:12 Відповісти
рейтингового інтернет-голосування, это что цифровая херня цифрового концлагеря, это всех в наглядові так вибирають?
15.05.2026 09:30 Відповісти
Краще нехай в квартирах вибирають після консультацій з нумерологинями.
15.05.2026 09:35 Відповісти
мустахва, сєрьожя, тімошькя, дума, ін непотріб вже подалися?
15.05.2026 09:35 Відповісти
 
 