На Херсонщине из-за вражеских обстрелов 2 человека погибли, еще 13 - ранены, в том числе 1 ребенок

За прошедшие сутки российские оккупанты наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибшие.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Садовое, Камышаны, Зимовник, Чернобаевка, Белозерка, Кизомыс, Ромашково, Янтарное, Разлив, Зоровка, Томина Балка, Незламное, Днепровское, Станислав, Софиевка, Дарьевка, Ингулец, Понятовка, Никольское, Ивановка, Новотягинка, Береговое, Берислав, Новорайск, Тараса Шевченко, Украинка, Качкаровка, Дудчаны, Михайловка, Новоалександровка, Гавриловка, Червоное, Осокоровка, Золотая Балка, Львовое, Новоберислав, Новокаиры, Саблуковка, Тягинка, Веселое и город Херсон.

Чем били россияне

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 7 частных домов. Также оккупанты повредили магазин, газопровод и частные автомобили.

В результате российской агрессии 2 человека погибли, еще 13 получили ранения, среди них — 1 ребенок.

