Один человек погиб и девять получили ранения в результате ударов РФ по Херсонской области

В течение дня 14 мая 2026 года российские оккупанты продолжали обстреливать населенные пункты Херсонской области из артиллерии и с помощью дронов, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Жертвы атаки

Как отмечается, по состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, девять получили ранения.

Так, утром российские военные сбросили взрывчатку с БПЛА на одну из улиц Херсона – погибла 68-летняя женщина.

Также от последствий использования дронов в областном центре получили травмы еще девять человек.

Шесть из них пострадали в результате атаки на транспорт миссии ООН в Украине и автомобиль волонтерской группы.

Повреждения

Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, здание санатория, магазин, учебное заведение, автотранспорт.

