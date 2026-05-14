Один человек погиб и девять получили ранения в результате ударов РФ по Херсонской области
В течение дня 14 мая 2026 года российские оккупанты продолжали обстреливать населенные пункты Херсонской области из артиллерии и с помощью дронов, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы атаки
Как отмечается, по состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, девять получили ранения.
- Так, утром российские военные сбросили взрывчатку с БПЛА на одну из улиц Херсона – погибла 68-летняя женщина.
- Также от последствий использования дронов в областном центре получили травмы еще девять человек.
Шесть из них пострадали в результате атаки на транспорт миссии ООН в Украине и автомобиль волонтерской группы.
Повреждения
Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, здание санатория, магазин, учебное заведение, автотранспорт.
Что предшествовало
- Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали Корабельный район Херсона, в результате чего погибла женщина. Под ударом также оказался автомобиль Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
- В свою очередь, Украина призвала ООН и государства-члены организации осудить атаку России на гуманитарный конвой в Херсонской области.
