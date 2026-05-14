УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15401 відвідувач онлайн
Новини Обстріли Херсонщини
298 3

Одна людина загинула і дев’ять поранені внаслідок ударів РФ по Херсонщині

Обстріл Херсона

Упродовж дня 14 травня 2026 року російські окупанти продовжували атакувати населені пункти Херсонської області артилерією та дронами, внаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Жертви атаки

Як зазначається, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, дев’ять - дістали поранення.

  • Так, вранці російські військові скинули вибухівку з БпЛА на одну з вулиць Херсона – загинула 68-річна жінка.
  • Також від наслідків використання дронів в обласному центрі дістали травм ще дев’ять людей.

Також читайте: З ТОТ Херсонщини повернули ще трьох підлітків, - ОВА

Шість з них постраждали від атаки на транспорт місії ООН в Україні та автомобіль волонтерської групи.

Пошкодження

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, будівля санаторію, магазин, навчальний заклад, автотранспорт.

Також читайте: Обов’язкову евакуацію дітей оголосили із двох селищ Херсонської громади, - МВА

Що передувало

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни атакували Корабельний район Херсона, внаслідок чого загинула жінка. Під ударом також авто Управління ООН з координації гуманітарних справ.
  • Своєю чергою Україна закликала ООН та держави-члени організації засудити атаку Росії на гуманітарний конвой у Херсонській області.

Автор: 

обстріл (33938) Херсон (3840) Херсонська область (6652) Херсонський район (869)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зєлєнській наш прєзідєнт!
показати весь коментар
14.05.2026 18:33 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2026 19:04 Відповісти
я завдяки зеленим довбням не маю свого житла. жаліти я їх істот не збираюсь.
показати весь коментар
14.05.2026 19:07 Відповісти
 
 