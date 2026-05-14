Одна людина загинула і дев’ять поранені внаслідок ударів РФ по Херсонщині
Упродовж дня 14 травня 2026 року російські окупанти продовжували атакувати населені пункти Херсонської області артилерією та дронами, внаслідок чого є загибла та поранені.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Жертви атаки
Як зазначається, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, дев’ять - дістали поранення.
- Так, вранці російські військові скинули вибухівку з БпЛА на одну з вулиць Херсона – загинула 68-річна жінка.
- Також від наслідків використання дронів в обласному центрі дістали травм ще дев’ять людей.
Шість з них постраждали від атаки на транспорт місії ООН в Україні та автомобіль волонтерської групи.
Пошкодження
Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, будівля санаторію, магазин, навчальний заклад, автотранспорт.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни атакували Корабельний район Херсона, внаслідок чого загинула жінка. Під ударом також авто Управління ООН з координації гуманітарних справ.
- Своєю чергою Україна закликала ООН та держави-члени організації засудити атаку Росії на гуманітарний конвой у Херсонській області.
