Одна людина загинула і дев’ять поранені внаслідок ударів РФ по Херсонщині

Упродовж дня 14 травня 2026 року російські окупанти продовжували атакувати населені пункти Херсонської області артилерією та дронами, внаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Жертви атаки

Як зазначається, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, дев’ять - дістали поранення.

Так, вранці російські військові скинули вибухівку з БпЛА на одну з вулиць Херсона – загинула 68-річна жінка.

Також від наслідків використання дронів в обласному центрі дістали травм ще дев’ять людей.

Також читайте: З ТОТ Херсонщини повернули ще трьох підлітків, - ОВА

Шість з них постраждали від атаки на транспорт місії ООН в Україні та автомобіль волонтерської групи.

Пошкодження

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, будівля санаторію, магазин, навчальний заклад, автотранспорт.

Також читайте: Обов’язкову евакуацію дітей оголосили із двох селищ Херсонської громади, - МВА

Що передувало