На Херсонщині через ворожі обстріли 2 людини загинули, ще 13 дістали поранення, з них одна дитина

Упродовж минулої доби російські окупанти завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені та загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Комишани, Зимівник, Чорнобаївка, Білозерка, Кізомис, Ромашкове, Янтарне, Розлив, Зорівка, Томина Балка, Незламне, Дніпровське, Станіслав, Софіївка, Дар'ївка, Інгулець, Понятівка, Микільське, Іванівка, Новотягинка, Берегове, Берислав, Новорайськ, Тараса Шевченка, Українка, Качкарівка, Дудчани, Михайлівка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Червоне, Осокорівка, Золота Балка, Львове, Новоберислав, Новокаїри, Саблуківка, Тягинка, Веселе та місто Херсон.

Чим били росіяни

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків.Також окупанти понівечили магазин, газопровід та приватні автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 13 дістали поранення, з них одна дитина.

