Мэра Львова Садового облили неизвестной жидкостью в центре города: нападавший задержан

Мужчина облил мэра Львова Андрея Садового неустановленной жидкостью.

Об этом сообщили в полиции, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Около 10:40 на площади Рынок прохожий подбежал и неожиданно облил мэра Львова неустановленной жидкостью.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Львовского районного управления полиции №1 и полиции Львовщины.

Личность злоумышленника установлена – им оказался 46-летний львовянин", – говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили дело по статье о хулиганстве.

Позже прокомментировал ситуацию:

"Шел утром на работу - подбежал мужчина и вылил мне на спину ведро грязной жидкости. Это все.

Переоделся. Вещи вечером постираю. Это хулиганство, а не покушение.

Нападения на меня были уже не раз, поэтому мне не привыкать. Не раздувайте".

