Мэра Львова Садового облили неизвестной жидкостью в центре города: нападавший задержан
Мужчина облил мэра Львова Андрея Садового неустановленной жидкостью.
Об этом сообщили в полиции, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Около 10:40 на площади Рынок прохожий подбежал и неожиданно облил мэра Львова неустановленной жидкостью.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Львовского районного управления полиции №1 и полиции Львовщины.
Личность злоумышленника установлена – им оказался 46-летний львовянин", – говорится в сообщении.
Правоохранители возбудили дело по статье о хулиганстве.
Позже прокомментировал ситуацию:
"Шел утром на работу - подбежал мужчина и вылил мне на спину ведро грязной жидкости. Это все.
Переоделся. Вещи вечером постираю. Это хулиганство, а не покушение.
Нападения на меня были уже не раз, поэтому мне не привыкать. Не раздувайте".
Може, його навіть Андрієм звуть.
Чи вам подобаються міські божевільні?
Мер Львова отримав свою "долю" від комунального підприємства.😂😂😂
Сашу Шевченка також обливали 💩 і нічого.
Знову йшов на вибори з широкою посмішкою.
Не думаю що він сам допетрав.
Той самий випадок, коли можна панять і прастіть, обмежившись штрафом
Давно було пора його обкидати лайном з городської каналізації, лайнюк про-російський!