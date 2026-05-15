Мера Львова Садового облили невідомою рідиною в центрі міста: нападника затримано

Чоловік облив невстановленою рідиною мера Львова Андрія Садового.

Про це повідомили у поліції, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Близько 10:40 на площі Ринок перехожий підбіг та зненацька облив міського голову Львова невстановленою рідиною.

"На місці події працює слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1 та поліції Львівщини.

Особу зловмисника встановлено – ним виявився 46-річний львів’янин", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розпочали провадження за статтею про хуліганство.

Пізніше прокоментував ситуацію:

"Йшов зранку на роботу — підбіг чоловік і вилив мені на спину відро брудної рідини. Це все.
Переодягнувся. Речі ввечері поперу. Це хуліганство, а не замах.

Напади на мене були вже не раз, тому мені не звикати. Не роздувайте".

Львів (3277) Садовий Андрій (539) хуліганство (236) Львівська область (2783) Львівський район (267)
Топ коментарі
+19
Особливо над москворотими 😭
показати весь коментар
15.05.2026 12:49 Відповісти
+10
сечею небайдужих львів'ян?
показати весь коментар
15.05.2026 12:47 Відповісти
+8
Сцяками.
показати весь коментар
15.05.2026 12:46 Відповісти
Розповідають, що Садовий вже позеленів, принаймні хабарі ніби бере.
показати весь коментар
15.05.2026 12:45 Відповісти
так тепер йому давати нове погаяло: Не-Доля?
показати весь коментар
15.05.2026 13:07 Відповісти
Витяжкою з відходів легендарного сміттєзвалища?...
показати весь коментар
15.05.2026 12:45 Відповісти
Даремно мер ображається, можливо той чоловік все зробив по феншую, за порадою Вероніки провів обряд очищення (уринотерапії)
Може, його навіть Андрієм звуть.
показати весь коментар
15.05.2026 12:48 Відповісти
Садовий вам в тапки насцяв? Ви особисто давали йому хабар?
Чи вам подобаються міські божевільні?
показати весь коментар
15.05.2026 12:55 Відповісти
Ну, наприклад мені не подобається те, що він https://od.vgorode.ua/news/obschestvo/326190-otkhody-za-denhy-sadovyi-prosyt-odessu-pryniat-lvovskyi-musor львівське сміття розпихував по всій Україні, і в моє місто теж хотів 24 тисячі тонн "продати".
показати весь коментар
15.05.2026 13:01 Відповісти
Тут питання до тих хто те сміття хотів " купити" .
показати весь коментар
15.05.2026 13:15 Відповісти
І до них теж, само собою. Але вони, на жаль, "непотопляємі", чим і користуються.
показати весь коментар
15.05.2026 13:19 Відповісти
Пам'ятаю цей сміттєвий вояж по Україні, вночі навіть намагалися його перевозити.
показати весь коментар
15.05.2026 13:35 Відповісти
шось твої вброси не канають)))
показати весь коментар
15.05.2026 13:06 Відповісти
А який кольор? Мабуть, то сеча? Треба миттєво робити аналіз, бо новий вірус!
показати весь коментар
15.05.2026 12:48 Відповісти
То є моча цілюща.. О Божа роса
показати весь коментар
15.05.2026 12:48 Відповісти
Які одностайні коменти, - значить так воно й є!
показати весь коментар
15.05.2026 12:52 Відповісти
За результатами проведеного дослідження встановлено, що невідома речовина це сеча!

Мер Львова отримав свою "долю" від комунального підприємства.😂😂😂
показати весь коментар
15.05.2026 12:53 Відповісти
може, сама зробиш?
показати весь коментар
15.05.2026 12:58 Відповісти
Таким як Садовий не звикати!
Сашу Шевченка також обливали 💩 і нічого.
Знову йшов на вибори з широкою посмішкою.
показати весь коментар
15.05.2026 12:55 Відповісти
Може то сеча вісоюка? Мусара повинні на смак розпізнавати чья то сеча, віслюка або свиняча чи коровьяча.
показати весь коментар
15.05.2026 12:55 Відповісти
Садового облив водою наркозалежний, який раніше мав проблеми із законом через пограбування та наркотики, повідомляє закарпатський журналіст.

Не думаю що він сам допетрав.
показати весь коментар
15.05.2026 12:55 Відповісти
Доля давно хлєбалом не світив?
показати весь коментар
15.05.2026 13:03 Відповісти
Як там у митця . Він обісцяв мене на полюванні . Помсти хочу .
показати весь коментар
15.05.2026 13:10 Відповісти
Як би там не було, реакція мера (його заява про ***********) цілком адекватна.
Той самий випадок, коли можна панять і прастіть, обмежившись штрафом
показати весь коментар
15.05.2026 13:37 Відповісти
Облили святою водою Львівського чорта....
показати весь коментар
15.05.2026 14:58 Відповісти
Як пояснив Садовий "Невідома речовина на смак, як сеча корови. Я її з другою не сплутаю".
показати весь коментар
15.05.2026 15:39 Відповісти
Щось запізно.
Давно було пора його обкидати лайном з городської каналізації, лайнюк про-російський!
показати весь коментар
15.05.2026 16:06 Відповісти
 
 