Мера Львова Садового облили невідомою рідиною в центрі міста: нападника затримано
Чоловік облив невстановленою рідиною мера Львова Андрія Садового.
Про це повідомили у поліції, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Близько 10:40 на площі Ринок перехожий підбіг та зненацька облив міського голову Львова невстановленою рідиною.
"На місці події працює слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1 та поліції Львівщини.
Особу зловмисника встановлено – ним виявився 46-річний львів’янин", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці розпочали провадження за статтею про хуліганство.
Пізніше прокоментував ситуацію:
"Йшов зранку на роботу — підбіг чоловік і вилив мені на спину відро брудної рідини. Це все.
Переодягнувся. Речі ввечері поперу. Це хуліганство, а не замах.
Напади на мене були вже не раз, тому мені не звикати. Не роздувайте".
Може, його навіть Андрієм звуть.
Чи вам подобаються міські божевільні?
Мер Львова отримав свою "долю" від комунального підприємства.😂😂😂
Сашу Шевченка також обливали 💩 і нічого.
Знову йшов на вибори з широкою посмішкою.
Не думаю що він сам допетрав.
Той самий випадок, коли можна панять і прастіть, обмежившись штрафом
Давно було пора його обкидати лайном з городської каналізації, лайнюк про-російський!