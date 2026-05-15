Мера Львова Садового облили невідомою рідиною в центрі міста: нападника затримано

Чоловік облив невстановленою рідиною мера Львова Андрія Садового.

Про це повідомили у поліції, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Близько 10:40 на площі Ринок перехожий підбіг та зненацька облив міського голову Львова невстановленою рідиною.

"На місці події працює слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1 та поліції Львівщини.

Особу зловмисника встановлено – ним виявився 46-річний львів’янин", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розпочали провадження за статтею про хуліганство.

Пізніше прокоментував ситуацію:

"Йшов зранку на роботу — підбіг чоловік і вилив мені на спину відро брудної рідини. Це все.

Переодягнувся. Речі ввечері поперу. Це хуліганство, а не замах.



Напади на мене були вже не раз, тому мені не звикати. Не роздувайте".

