В центре Львова мужчина открыл стрельбу: ему грозит до семи лет лишения свободы

Во Львове задержали мужчину, который стрелял в воздух из пневматического оружия.

Во Львове задержали мужчину, стрелявшего в воздух из пневматического оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Львовской области.

Инцидент произошел 14 мая около 19:20 на улице Гната Хоткевича.

Что известно

По данным полиции, мужчина около десяти раз выстрелил в воздух, после чего убежал. В результате стрельбы никто не пострадал.

Правоохранители установили, что к происшествию причастен 34-летний львовянин. Его задержали.

В ходе следственных действий изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет. Оружие направили на экспертизу.

Что грозит подозреваемому

По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Топ комментарии
У Львові затримали чоловіка, який стріляв у повітря з пневматичної зброї. 😂😂😂🤡🤡🤡
15.05.2026 13:53 Ответить
Та це він по голубах стріляв. А мусора зі своїм інтелектом не знайшли статтю за браконьєрство то приписали те що їм ближче до душі.
15.05.2026 14:21 Ответить
тепер поїде стріляти зі справжньої...
15.05.2026 14:22 Ответить
За пневматику?
15.05.2026 13:57 Ответить
За відсутність мозку.
15.05.2026 14:23 Ответить
3 роки за вистріл з пневми в повітря!🤪 срана-содепія.
15.05.2026 13:58 Ответить
А якби на шляху його пострілів був ти, так само говорив би?
15.05.2026 14:22 Ответить
Проста рогатка з ДіСі картечиною бьє метрів на 200.
Але оскільки на пістолет не схожа і навіть не пшикає як пневматика то, якщо навіть у повітря стріляєте (страшне діло), вам за неї нічого не буде.
Слава поліції. Хоробро зловила зловмисника. (сраказм)
15.05.2026 14:02 Ответить
Дакую! Нагадало! То камінням теж жбурлятись не можна у повітря?
15.05.2026 14:05 Ответить
ХЗ. Але якщо камінчик закрутите у носову хусточку, або покласти на поясного ремінця, розкрутити та один кінчик відпустити, то це наші доблесні, відважні, стоячі на сторожі нашого спокою поліціянти, вже можуть кваліфікувати як холодну зброю - праща. Жах жахезний.

Мені теж нагадало. Ностальгічні місяці.
15.05.2026 14:16 Ответить
І не тільки. Не можна позіхати чи піднімати руку вгору бо це може розцінюватися як замах чи дискредитацію влади чи полюції. Можна ходити тільки опустивши голову і очі вниз і то в сутінках щоб не дратувати органи
15.05.2026 14:44 Ответить
Пам'ятайте: повсякчас нас захищає наша поліція! Вони навіть пострілу " воздушки" не бояться! Підняти зарплату, збільшити штати!...
Ось до чого ці новини!...
15.05.2026 14:15 Ответить
Наступне повідомлення від речників МВС мабуть виглядатиме десь так:
"Учень 3-го "А" класу Вовочка, зухвало прогулюючи урок малювання, вчинив стрілянину з іграшкового автомата на батарейках у переповненому вагіні метро в "годину пік". Поліція оперативно та мужньо перешкодила скоєнню терористичного акту, на найближчій станції відібравши у хлопчика "предмет, схожий на автомат"".
15.05.2026 14:23 Ответить
А за водяний пістолет треба розстрілювати. Бо поліцаї дуже лякаються і потім в них підвищений розхід памперсів.
15.05.2026 14:25 Ответить
Блін , скоро затримуватимуть за "гучно перднув у центрі Львова"
15.05.2026 14:33 Ответить
Господи, куди ця країна котиться. З яких пір за пневматичну зброю садять у в'язницю? Даже за бойову зброю ніколи більше 5 років не давали. Скоро будуть садовити за те що перднув, притому відразу по двум статтям і за зброю і за газову атаку
15.05.2026 14:40 Ответить
Ще трохи і народ вийде на вулиці повернути Януковоща. Бо реально при Януковощи свободи і прав було більше, а податків і зборів меньше, Можливо влада для цього все і робить, завуальовано підводячи народ до того щоб повернутися до Сосії
15.05.2026 14:42 Ответить
Ненавиджу яника але факт є факт!
15.05.2026 15:08 Ответить
щоб не давати українцям дозволи на вогнепальну зброю, подібні "постановки" будуть все частіше повторюватися
15.05.2026 14:40 Ответить
Цензор це як Гната Хоткевича в Центрі Львова опинилась ?) Чи в нас Сихів став центром міста))))
15.05.2026 15:30 Ответить
Ніхто не придумав версію, що це була провокація поліціянтів, метою якою було сісти в буцигарню на кілька років, аби не йти на фронт. Не здивуюсь, якщо чувак ще й судді заплатив грошей, щоб отримати строк. Може це така хитра схема ухилянства? Інакшого, логічного пояснення, цього випадку, я не можу придумати.
15.05.2026 20:36 Ответить
 
 