В центре Львова мужчина открыл стрельбу: ему грозит до семи лет лишения свободы
Во Львове задержали мужчину, стрелявшего в воздух из пневматического оружия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Львовской области.
Инцидент произошел 14 мая около 19:20 на улице Гната Хоткевича.
Что известно
По данным полиции, мужчина около десяти раз выстрелил в воздух, после чего убежал. В результате стрельбы никто не пострадал.
Правоохранители установили, что к происшествию причастен 34-летний львовянин. Его задержали.
В ходе следственных действий изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет. Оружие направили на экспертизу.
Что грозит подозреваемому
По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины.
Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.
+7 Назар Проскуряков #472274
+6 Перехватчик
+6 Анатолій Усиченко #552010
Але оскільки на пістолет не схожа і навіть не пшикає як пневматика то, якщо навіть у повітря стріляєте (страшне діло), вам за неї нічого не буде.
Слава поліції. Хоробро зловила зловмисника. (сраказм)
Мені теж нагадало. Ностальгічні місяці.
Ось до чого ці новини!...
"Учень 3-го "А" класу Вовочка, зухвало прогулюючи урок малювання, вчинив стрілянину з іграшкового автомата на батарейках у переповненому вагіні метро в "годину пік". Поліція оперативно та мужньо перешкодила скоєнню терористичного акту, на найближчій станції відібравши у хлопчика "предмет, схожий на автомат"".