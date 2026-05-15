В центре Львова мужчина открыл стрельбу: ему грозит до семи лет лишения свободы

Во Львове задержали мужчину, стрелявшего в воздух из пневматического оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Львовской области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Инцидент произошел 14 мая около 19:20 на улице Гната Хоткевича.

Что известно

По данным полиции, мужчина около десяти раз выстрелил в воздух, после чего убежал. В результате стрельбы никто не пострадал.

Правоохранители установили, что к происшествию причастен 34-летний львовянин. Его задержали.

В ходе следственных действий изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет. Оружие направили на экспертизу.

Читайте: Стрельба произошла в одной из многоэтажек Львова (обновлено)

Что грозит подозреваемому

По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стрельба на территории львовской школы: вспыхнул конфликт между родителями, ранен мужчина, - полиция