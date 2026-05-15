У центрі Львова чоловік відкрив стрілянину: йому загрожує до семи років позбавлення волі
У Львові затримали чоловіка, який стріляв у повітря з пневматичної зброї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Поліції Львівської області.
Інцидент стався 14 травня близько 19:20 на вулиці Гната Хоткевича.
Що відомо
За даними поліції, чоловік близько десяти разів вистрелив у повітря, після чого втік. Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав.
Правоохоронці встановили, що до події причетний 34-річний львів’янин. Його затримали.
Під час слідчих дій вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет. Зброю направили на експертизу.
Що загрожує підозрюваному
За фактом хуліганства відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК України.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Але оскільки на пістолет не схожа і навіть не пшикає як пневматика то, якщо навіть у повітря стріляєте (страшне діло), вам за неї нічого не буде.
Слава поліції. Хоробро зловила зловмисника. (сраказм)
Мені теж нагадало. Ностальгічні місяці.
Ось до чого ці новини!...
"Учень 3-го "А" класу Вовочка, зухвало прогулюючи урок малювання, вчинив стрілянину з іграшкового автомата на батарейках у переповненому вагіні метро в "годину пік". Поліція оперативно та мужньо перешкодила скоєнню терористичного акту, на найближчій станції відібравши у хлопчика "предмет, схожий на автомат"".