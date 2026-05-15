У центрі Львова чоловік відкрив стрілянину: йому загрожує до семи років позбавлення волі

У Львові затримали чоловіка, який стріляв у повітря з пневматичної зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Поліції Львівської області.

Інцидент стався 14 травня близько 19:20 на вулиці Гната Хоткевича.

Що відомо

За даними поліції, чоловік близько десяти разів вистрелив у повітря, після чого втік. Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Правоохоронці встановили, що до події причетний 34-річний львів’янин. Його затримали.

Під час слідчих дій вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет. Зброю направили на експертизу.

Що загрожує підозрюваному

За фактом хуліганства відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК України.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

