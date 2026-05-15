У центрі Львова чоловік відкрив стрілянину: йому загрожує до семи років позбавлення волі

У Львові затримали чоловіка, який стріляв у повітря з пневматичної зброї.

У Львові затримали чоловіка, який стріляв у повітря з пневматичної зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Поліції Львівської області.

Інцидент стався 14 травня близько 19:20 на вулиці Гната Хоткевича.

Що відомо

За даними поліції, чоловік близько десяти разів вистрелив у повітря, після чого втік. Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Правоохоронці встановили, що до події причетний 34-річний львів’янин. Його затримали.

Під час слідчих дій вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет. Зброю направили на експертизу.

Що загрожує підозрюваному

За фактом хуліганства відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК України.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Топ коментарі
+7
3 роки за вистріл з пневми в повітря!🤪 срана-содепія.
15.05.2026 13:58 Відповісти
+6
За пневматику?
15.05.2026 13:57 Відповісти
+6
Проста рогатка з ДіСі картечиною бьє метрів на 200.
Але оскільки на пістолет не схожа і навіть не пшикає як пневматика то, якщо навіть у повітря стріляєте (страшне діло), вам за неї нічого не буде.
Слава поліції. Хоробро зловила зловмисника. (сраказм)
15.05.2026 14:02 Відповісти
У Львові затримали чоловіка, який стріляв у повітря з пневматичної зброї. 😂😂😂🤡🤡🤡
15.05.2026 13:53 Відповісти
Та це він по голубах стріляв. А мусора зі своїм інтелектом не знайшли статтю за браконьєрство то приписали те що їм ближче до душі.
15.05.2026 14:21 Відповісти
тепер поїде стріляти зі справжньої...
15.05.2026 14:22 Відповісти
За відсутність мозку.
15.05.2026 14:23 Відповісти
А якби на шляху його пострілів був ти, так само говорив би?
15.05.2026 14:22 Відповісти
Дакую! Нагадало! То камінням теж жбурлятись не можна у повітря?
15.05.2026 14:05 Відповісти
ХЗ. Але якщо камінчик закрутите у носову хусточку, або покласти на поясного ремінця, розкрутити та один кінчик відпустити, то це наші доблесні, відважні, стоячі на сторожі нашого спокою поліціянти, вже можуть кваліфікувати як холодну зброю - праща. Жах жахезний.

Мені теж нагадало. Ностальгічні місяці.
15.05.2026 14:16 Відповісти
І не тільки. Не можна позіхати чи піднімати руку вгору бо це може розцінюватися як замах чи дискредитацію влади чи полюції. Можна ходити тільки опустивши голову і очі вниз і то в сутінках щоб не дратувати органи
15.05.2026 14:44 Відповісти
Пам'ятайте: повсякчас нас захищає наша поліція! Вони навіть пострілу " воздушки" не бояться! Підняти зарплату, збільшити штати!...
Ось до чого ці новини!...
15.05.2026 14:15 Відповісти
Наступне повідомлення від речників МВС мабуть виглядатиме десь так:
"Учень 3-го "А" класу Вовочка, зухвало прогулюючи урок малювання, вчинив стрілянину з іграшкового автомата на батарейках у переповненому вагіні метро в "годину пік". Поліція оперативно та мужньо перешкодила скоєнню терористичного акту, на найближчій станції відібравши у хлопчика "предмет, схожий на автомат"".
15.05.2026 14:23 Відповісти
А за водяний пістолет треба розстрілювати. Бо поліцаї дуже лякаються і потім в них підвищений розхід памперсів.
15.05.2026 14:25 Відповісти
Блін , скоро затримуватимуть за "гучно перднув у центрі Львова"
15.05.2026 14:33 Відповісти
Господи, куди ця країна котиться. З яких пір за пневматичну зброю садять у в'язницю? Даже за бойову зброю ніколи більше 5 років не давали. Скоро будуть садовити за те що перднув, притому відразу по двум статтям і за зброю і за газову атаку
15.05.2026 14:40 Відповісти
Ще трохи і народ вийде на вулиці повернути Януковоща. Бо реально при Януковощи свободи і прав було більше, а податків і зборів меньше, Можливо влада для цього все і робить, завуальовано підводячи народ до того щоб повернутися до Сосії
15.05.2026 14:42 Відповісти
Ненавиджу яника але факт є факт!
15.05.2026 15:08 Відповісти
щоб не давати українцям дозволи на вогнепальну зброю, подібні "постановки" будуть все частіше повторюватися
15.05.2026 14:40 Відповісти
Цензор це як Гната Хоткевича в Центрі Львова опинилась ?) Чи в нас Сихів став центром міста))))
15.05.2026 15:30 Відповісти
Ніхто не придумав версію, що це була провокація поліціянтів, метою якою було сісти в буцигарню на кілька років, аби не йти на фронт. Не здивуюсь, якщо чувак ще й судді заплатив грошей, щоб отримати строк. Може це така хитра схема ухилянства? Інакшого, логічного пояснення, цього випадку, я не можу придумати.
15.05.2026 20:36 Відповісти
 
 