Новости Ликвидация российских окукпантов
2 543 37

РФ уже воюет в условиях нехватки человеческих ресурсов на фронте, - Гнатов

андрей, гнатов

Потери российской армии приблизились к объему пополнения, из-за чего РФ фактически ведет боевые действия в условиях нехватки личного состава.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Report.az заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов.

"Россия, несмотря на потери, ежедневно пытается продолжать наступательные операции. Основные усилия противника, как и раньше, сосредоточены на Покровском и Александровском (Донецкая область) направлениях. Могу точно отметить, что, несмотря на все усилия, вооруженные силы России не имеют ни стратегической, ни оперативной инициативы", — заявил он.

По его словам, украинские защитники сделают все необходимое для стабилизации ситуации, остановки противника и создания условий, при которых он будет вынужден сесть за стол переговоров.

"Сколько продлится война, зависит от того, насколько российское руководство готово ее продолжать. Украина готова к завершению войны и стремится ее закончить, обеспечить мир на своей территории, где ведутся военные действия, и не решать эти вопросы военным путем. Мы никогда не намеревались вести войну. То, как долго это может длиться, зависит от их действий. Мнения разные. Делать прогнозы относительно этой войны довольно сложно", — сказал Гнатов.

Что предшествовало?

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что россияне ежемесячно теряют в пять раз больше солдат, чем украинцы, а Украина — меньшая страна и имеет меньшую армию. Он также отметил, что украинские вооруженные силы сейчас являются самыми сильными и мощными во всей Европе — очевидно, в значительной степени благодаря помощи, которую они получили, но также благодаря боевому опыту, который они приобрели.

+16
Подивився світлину з цим Гнатовим. Барбершоперна зачіска та борідка, досить вгодований - такий ГАРНЮНЯ!

Одразу згадав приказку -"Кому - ВІЙНА, а кому - МАТИ РІДНА!"

Побажаємо пану Гнатову нових цікавих поїздок разом з таким же ГАРНЮНЕЮ паном Умєровим до теплих Флориди, Еміратів, Туреччини ...!
15.05.2026 14:08 Ответить
+12
І тому кожен день просувається вперед
15.05.2026 14:08 Ответить
+11
Як казав Люська Абдристович в 2022 році, ось-ось вже в травні рашисти закінчаться і ми пабєдім
15.05.2026 14:10 Ответить
15.05.2026 14:08 Ответить
Основні вимоги до зовнішнього вигляду (Статут):
Військова форма: Обов'язкове носіння встановлених зразків форми одягу та знаків розрізнення. Заборонено змішувати предмети військової форми з цивільним одягом
Охайність: Форма повинна бути чистою, випрасуваною, а взуття - справним і чистим
Зачіска та гігієна: Зачіска, борода чи вуса мають бути доглянутими, відповідати вимогам гігієни та не перешкоджати використанню засобів індивідуального захисту.
15.05.2026 14:31 Ответить
А в якому Статуті написано, що під час постійного наступу ворога НачГенШтаба замість керувати військами у ГенШтабі чи біля лінії фронту має місяцями вештатись по теплим країнам з делегаціями , тоді як НачГенШтабу ворога Гєрасімов нікуди в теплі краї не їздить, а керує наступом мацковитів ?!

І ще - а пані з Польщі бачила в "неЗЕлених" ЗМІ минулого місяця - як виглядали виснажені бійці-"нульовики" 14 ОМБр ? Раджу пані зайти в архів Цензора !
15.05.2026 14:47 Ответить
Умєров виглядає жахливо. Хоча у мусульман прийнято дуже за цим слідкувати, бо у південних народів проблеми з гігієною історично гарантували хвороби. Біля мого дому татарин шаурміст виглядає солідніше. Міг би представити Україну значно краще, якщо вже так принципово, щоб то був татарин. Та й за інтелектом і совістю, думаю, середній шаурміст краще Умєрова.
15.05.2026 14:41 Ответить
А пані з Польщі не хоче сказати про таке - якщо шаурміст за інтелектом вище за Умєрова, то як з інтелектом у того, хто Умєрова призначив на посаду?!
15.05.2026 14:49 Ответить
І тому кожен день просувається вперед
15.05.2026 14:08 Ответить
15.05.2026 +19.693 km²
Отріцатєльноє продвіжєніє
May 2026 -17.581 km² (-0.003 %)
На (анті)рєкорд ідут братушкі.
Чекаю на улюблене русняве "а зато..."
15.05.2026 16:51 Ответить
Як казав Люська Абдристович в 2022 році, ось-ось вже в травні рашисти закінчаться і ми пабєдім
15.05.2026 14:10 Ответить
Втрати російської армії наблизилися до обсягів поповнення, через що РФ фактично веде бойові дії в умовах дефіциту особового складу. (((ЯК ФАКТИЧНО І РЕАЛЬНО МОЖНА ПРОДОВЖУВАТИ "ПОВЗУЧУ ОКУПАЦІЮ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ" З ДЕФІЦИТОМ ОСОБОВОГО СКЛАДУ????От же стратеги пішли...
15.05.2026 14:10 Ответить
На Діпстейт за крайні два місяці подивіться.
15.05.2026 16:57 Ответить
є процент деокупації української землі , а чи все ж таки рашистська окупація "повзе"???
15.05.2026 18:05 Ответить
Кажу ж, deepstat.xyz/table дивіться, по місяцям.
15.05.2026 18:07 Ответить
читай...https://visnyk-nanu.org.ua/skilky-terytoriyi-********-okupovano-u-2026-roczi/
15.05.2026 18:12 Ответить
З 2023 року темпи зростання окупованої площі сповільнилися в рази порівняно з 2022-м. Якщо тоді були сотні квадратних кілометрів за місяць, то зараз - десятки. Українські сили ефективно використовують дрони, далекобійну артилерію та західну зброю, щоб стримувати просування. 2026-й показує: навіть у складних умовах ЗСУ здатні повертати контроль, як це сталося на початку року.
Насправді темп почав різко падати тільки нещодавно.
15.05.2026 18:14 Ответить
ми говоримо про "повзучу рашистську окупацію", котра є меншою.але вона переважає поки що , "деокупацію"
15.05.2026 18:21 Ответить
отакої!!!
гнатов повернувся з маям?
зачитав пісульку від сценаристів 95 кварталу?
зелений холуй гнатов нач штабу, ти хоч карти вмієш читати?
15.05.2026 14:14 Ответить
Риторичне питання, якщо глянути на його пику.
15.05.2026 14:19 Ответить
Пердомога? Як вони тоді на Донбасі просуваються з нестачею?
15.05.2026 14:19 Ответить
Населення України на червень 1941 року ~41,3 млн осіб, населелення на початок 1945 року ~27,4 млн осіб.

Та ви Сталіна вже перевершили.
15.05.2026 14:21 Ответить
Поправлю, Сталiна i Гiтлера разом взятих
15.05.2026 14:49 Ответить
Ви там з верхім разом видно на роісії дуже тих двох диктаторів поважаєте. До обох на " ви" і з великої літтери.. Гарно вас у школах тренують..
15.05.2026 14:57 Ответить
В чому коментар не точний чи фейковий чи аби ляпнути?
15.05.2026 15:19 Ответить
В том неточен что сталин их на фронте в мясных штурмах угробил и в лагерях сгноил . А при страшном диктаторе зеленском большинство само из страны сдрыснуло плюс этот кровавый и безсердечный клоун еще и молодежь до 25 лет выпустил(что я считаю зря ибо война дело молодых).
15.05.2026 15:36 Ответить
война дело молодых, лекарство против морщин?
15.05.2026 16:57 Ответить
Хіба у нас зєля після сраліна владу взяв?
15.05.2026 16:55 Ответить
Тепер потрібно їх добити і звільнити усі українські території!
15.05.2026 14:32 Ответить
Ага під кабами дронами і артою, і при перевазі у живій силі наступати.
15.05.2026 15:09 Ответить
Я дам Вам парабєллум
15.05.2026 18:01 Ответить
Зате у нас все в шоколаді, так?
15.05.2026 14:42 Ответить
О оце чепушило барбершопне де воює? В кабінеті? Рожа як у маніяка якогось
15.05.2026 14:52 Ответить
У Києві кількість груп сповіщення ТЦК збільшена на 40%, - в.о. заступника начальника Київського ТЦК і СП

Є вимога посилення мобілізації. За останній час кількість груп ТЦК збільшена, - т.в.о. заступника начальника Київського ТЦК Кравченко.
15.05.2026 15:27 Ответить
Ну з посиланням груп оповіщення вмотивованих воювати як раз за оцих тилових груп точно більше не стане, як раз навпаки, де реформа тцк? Це схоже на патрулі НКВД вже
15.05.2026 15:32 Ответить
А у нас, завдяки ефективній програмі заохочування, черги добровольців під ТЦК.
15.05.2026 15:35 Ответить
Після провального візиту Рудого вимикача цивілізацій в Китай,не факт ,що китайці не пошлють своїх як корейці(
15.05.2026 16:01 Ответить
Як добре, що ми воюємо в умовах надлишку людських ресурсів на фронті.
15.05.2026 17:28 Ответить
Так в РФ бусифікації немає , тому і воює в умовах нестачі людських ресурсів на фронті .
15.05.2026 17:36 Ответить
 
 