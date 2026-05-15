РФ уже воюет в условиях нехватки человеческих ресурсов на фронте, - Гнатов
Потери российской армии приблизились к объему пополнения, из-за чего РФ фактически ведет боевые действия в условиях нехватки личного состава.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Report.az заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов.
"Россия, несмотря на потери, ежедневно пытается продолжать наступательные операции. Основные усилия противника, как и раньше, сосредоточены на Покровском и Александровском (Донецкая область) направлениях. Могу точно отметить, что, несмотря на все усилия, вооруженные силы России не имеют ни стратегической, ни оперативной инициативы", — заявил он.
По его словам, украинские защитники сделают все необходимое для стабилизации ситуации, остановки противника и создания условий, при которых он будет вынужден сесть за стол переговоров.
"Сколько продлится война, зависит от того, насколько российское руководство готово ее продолжать. Украина готова к завершению войны и стремится ее закончить, обеспечить мир на своей территории, где ведутся военные действия, и не решать эти вопросы военным путем. Мы никогда не намеревались вести войну. То, как долго это может длиться, зависит от их действий. Мнения разные. Делать прогнозы относительно этой войны довольно сложно", — сказал Гнатов.
Что предшествовало?
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что россияне ежемесячно теряют в пять раз больше солдат, чем украинцы, а Украина — меньшая страна и имеет меньшую армию. Он также отметил, что украинские вооруженные силы сейчас являются самыми сильными и мощными во всей Европе — очевидно, в значительной степени благодаря помощи, которую они получили, но также благодаря боевому опыту, который они приобрели.
