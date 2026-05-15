УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8486 відвідувачів онлайн
Новини Ліквідація російських окупантів
2 626 37

РФ вже воює в умовах нестачі людських ресурсів на фронті, - Гнатов

андрій,гнатов

Втрати російської армії наблизилися до обсягів поповнення, через що РФ фактично веде бойові дії в умовах дефіциту особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Report.az заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Росія, попри втрати, щодня намагається продовжувати наступальні операції. Основні зусилля противника, як і раніше, зосереджені на Покровському та Олександрівському (Донецька область) напрямках. Можу точно відзначити, що попри всі зусилля, збройні сили Росії не мають ні стратегічної, ні оперативної ініціативи", - заявив він.

За його словами, українські захисники зроблять все необхідне для стабілізації ситуації, зупинки супротивника та створення умов, за яких він буде змушений сісти за стіл переговорів.

"Скільки триватиме війна, залежить від того, наскільки російське керівництво готове її продовжувати. Україна готова до завершення війни та прагне її закінчити, забезпечити мир на своїй території, де ведуться військові дії, та не вирішувати ці питання військовим шляхом. Ми ніколи не мали наміру вести війну. Те, як довго це може тривати, залежить від їхніх дій. Думки різні. Робити прогнози щодо цієї війни досить складно", - сказав Гнатов.

Що передувало?

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що росіяни щомісяця втрачають у п’ять разів більше солдатів, ніж українці, а Україна - менша країна і має меншу армію. Він також зазначив, що українські збройні сили зараз є найсильнішими та найпотужнішими в усій Європі - очевидно, значною мірою завдяки допомозі, яку вони отримали, але також через бойовий досвід, який вони здобули.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Втрати РФ перевищують мобілізацію п’ятий місяць поспіль, - Мадяр

Автор: 

знищення (10139) Гнатов Андрій (43) війна в Україні (8322)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Подивився світлину з цим Гнатовим. Барбершоперна зачіска та борідка, досить вгодований - такий ГАРНЮНЯ!

Одразу згадав приказку -"Кому - ВІЙНА, а кому - МАТИ РІДНА!"

Побажаємо пану Гнатову нових цікавих поїздок разом з таким же ГАРНЮНЕЮ паном Умєровим до теплих Флориди, Еміратів, Туреччини ...!
показати весь коментар
15.05.2026 14:08 Відповісти
+12
І тому кожен день просувається вперед
показати весь коментар
15.05.2026 14:08 Відповісти
+11
Як казав Люська Абдристович в 2022 році, ось-ось вже в травні рашисти закінчаться і ми пабєдім
показати весь коментар
15.05.2026 14:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подивився світлину з цим Гнатовим. Барбершоперна зачіска та борідка, досить вгодований - такий ГАРНЮНЯ!

Одразу згадав приказку -"Кому - ВІЙНА, а кому - МАТИ РІДНА!"

Побажаємо пану Гнатову нових цікавих поїздок разом з таким же ГАРНЮНЕЮ паном Умєровим до теплих Флориди, Еміратів, Туреччини ...!
показати весь коментар
15.05.2026 14:08 Відповісти
Основні вимоги до зовнішнього вигляду (Статут):
Військова форма: Обов'язкове носіння встановлених зразків форми одягу та знаків розрізнення. Заборонено змішувати предмети військової форми з цивільним одягом
Охайність: Форма повинна бути чистою, випрасуваною, а взуття - справним і чистим
Зачіска та гігієна: Зачіска, борода чи вуса мають бути доглянутими, відповідати вимогам гігієни та не перешкоджати використанню засобів індивідуального захисту.
показати весь коментар
15.05.2026 14:31 Відповісти
А в якому Статуті написано, що під час постійного наступу ворога НачГенШтаба замість керувати військами у ГенШтабі чи біля лінії фронту має місяцями вештатись по теплим країнам з делегаціями , тоді як НачГенШтабу ворога Гєрасімов нікуди в теплі краї не їздить, а керує наступом мацковитів ?!

І ще - а пані з Польщі бачила в "неЗЕлених" ЗМІ минулого місяця - як виглядали виснажені бійці-"нульовики" 14 ОМБр ? Раджу пані зайти в архів Цензора !
показати весь коментар
15.05.2026 14:47 Відповісти
Умєров виглядає жахливо. Хоча у мусульман прийнято дуже за цим слідкувати, бо у південних народів проблеми з гігієною історично гарантували хвороби. Біля мого дому татарин шаурміст виглядає солідніше. Міг би представити Україну значно краще, якщо вже так принципово, щоб то був татарин. Та й за інтелектом і совістю, думаю, середній шаурміст краще Умєрова.
показати весь коментар
15.05.2026 14:41 Відповісти
А пані з Польщі не хоче сказати про таке - якщо шаурміст за інтелектом вище за Умєрова, то як з інтелектом у того, хто Умєрова призначив на посаду?!
показати весь коментар
15.05.2026 14:49 Відповісти
І тому кожен день просувається вперед
показати весь коментар
15.05.2026 14:08 Відповісти
15.05.2026 +19.693 km²
Отріцатєльноє продвіжєніє
May 2026 -17.581 km² (-0.003 %)
На (анті)рєкорд ідут братушкі.
Чекаю на улюблене русняве "а зато..."
показати весь коментар
15.05.2026 16:51 Відповісти
Як казав Люська Абдристович в 2022 році, ось-ось вже в травні рашисти закінчаться і ми пабєдім
показати весь коментар
15.05.2026 14:10 Відповісти
Втрати російської армії наблизилися до обсягів поповнення, через що РФ фактично веде бойові дії в умовах дефіциту особового складу. (((ЯК ФАКТИЧНО І РЕАЛЬНО МОЖНА ПРОДОВЖУВАТИ "ПОВЗУЧУ ОКУПАЦІЮ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ" З ДЕФІЦИТОМ ОСОБОВОГО СКЛАДУ????От же стратеги пішли...
показати весь коментар
15.05.2026 14:10 Відповісти
На Діпстейт за крайні два місяці подивіться.
показати весь коментар
15.05.2026 16:57 Відповісти
є процент деокупації української землі , а чи все ж таки рашистська окупація "повзе"???
показати весь коментар
15.05.2026 18:05 Відповісти
Кажу ж, deepstat.xyz/table дивіться, по місяцям.
показати весь коментар
15.05.2026 18:07 Відповісти
читай...https://visnyk-nanu.org.ua/skilky-terytoriyi-********-okupovano-u-2026-roczi/
показати весь коментар
15.05.2026 18:12 Відповісти
З 2023 року темпи зростання окупованої площі сповільнилися в рази порівняно з 2022-м. Якщо тоді були сотні квадратних кілометрів за місяць, то зараз - десятки. Українські сили ефективно використовують дрони, далекобійну артилерію та західну зброю, щоб стримувати просування. 2026-й показує: навіть у складних умовах ЗСУ здатні повертати контроль, як це сталося на початку року.
Насправді темп почав різко падати тільки нещодавно.
показати весь коментар
15.05.2026 18:14 Відповісти
ми говоримо про "повзучу рашистську окупацію", котра є меншою.але вона переважає поки що , "деокупацію"
показати весь коментар
15.05.2026 18:21 Відповісти
отакої!!!
гнатов повернувся з маям?
зачитав пісульку від сценаристів 95 кварталу?
зелений холуй гнатов нач штабу, ти хоч карти вмієш читати?
показати весь коментар
15.05.2026 14:14 Відповісти
Риторичне питання, якщо глянути на його пику.
показати весь коментар
15.05.2026 14:19 Відповісти
Пердомога? Як вони тоді на Донбасі просуваються з нестачею?
показати весь коментар
15.05.2026 14:19 Відповісти
Населення України на червень 1941 року ~41,3 млн осіб, населелення на початок 1945 року ~27,4 млн осіб.

Та ви Сталіна вже перевершили.
показати весь коментар
15.05.2026 14:21 Відповісти
Поправлю, Сталiна i Гiтлера разом взятих
показати весь коментар
15.05.2026 14:49 Відповісти
Ви там з верхім разом видно на роісії дуже тих двох диктаторів поважаєте. До обох на " ви" і з великої літтери.. Гарно вас у школах тренують..
показати весь коментар
15.05.2026 14:57 Відповісти
В чому коментар не точний чи фейковий чи аби ляпнути?
показати весь коментар
15.05.2026 15:19 Відповісти
В том неточен что сталин их на фронте в мясных штурмах угробил и в лагерях сгноил . А при страшном диктаторе зеленском большинство само из страны сдрыснуло плюс этот кровавый и безсердечный клоун еще и молодежь до 25 лет выпустил(что я считаю зря ибо война дело молодых).
показати весь коментар
15.05.2026 15:36 Відповісти
война дело молодых, лекарство против морщин?
показати весь коментар
15.05.2026 16:57 Відповісти
Хіба у нас зєля після сраліна владу взяв?
показати весь коментар
15.05.2026 16:55 Відповісти
Тепер потрібно їх добити і звільнити усі українські території!
показати весь коментар
15.05.2026 14:32 Відповісти
Ага під кабами дронами і артою, і при перевазі у живій силі наступати.
показати весь коментар
15.05.2026 15:09 Відповісти
Я дам Вам парабєллум
показати весь коментар
15.05.2026 18:01 Відповісти
Зате у нас все в шоколаді, так?
показати весь коментар
15.05.2026 14:42 Відповісти
О оце чепушило барбершопне де воює? В кабінеті? Рожа як у маніяка якогось
показати весь коментар
15.05.2026 14:52 Відповісти
У Києві кількість груп сповіщення ТЦК збільшена на 40%, - в.о. заступника начальника Київського ТЦК і СП

Є вимога посилення мобілізації. За останній час кількість груп ТЦК збільшена, - т.в.о. заступника начальника Київського ТЦК Кравченко.
показати весь коментар
15.05.2026 15:27 Відповісти
Ну з посиланням груп оповіщення вмотивованих воювати як раз за оцих тилових груп точно більше не стане, як раз навпаки, де реформа тцк? Це схоже на патрулі НКВД вже
показати весь коментар
15.05.2026 15:32 Відповісти
А у нас, завдяки ефективній програмі заохочування, черги добровольців під ТЦК.
показати весь коментар
15.05.2026 15:35 Відповісти
Після провального візиту Рудого вимикача цивілізацій в Китай,не факт ,що китайці не пошлють своїх як корейці(
показати весь коментар
15.05.2026 16:01 Відповісти
РФ вже воює в умовах нестачі людських ресурсів на фронті, - Гнатов Джерело: https://censor.net/ua/n4003407
Як добре, що ми воюємо в умовах надлишку людських ресурсів на фронті.
показати весь коментар
15.05.2026 17:28 Відповісти
Так в РФ бусифікації немає , тому і воює в умовах нестачі людських ресурсів на фронті .
показати весь коментар
15.05.2026 17:36 Відповісти
 
 