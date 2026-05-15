РФ вже воює в умовах нестачі людських ресурсів на фронті, - Гнатов

Втрати російської армії наблизилися до обсягів поповнення, через що РФ фактично веде бойові дії в умовах дефіциту особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Report.az заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов.

"Росія, попри втрати, щодня намагається продовжувати наступальні операції. Основні зусилля противника, як і раніше, зосереджені на Покровському та Олександрівському (Донецька область) напрямках. Можу точно відзначити, що попри всі зусилля, збройні сили Росії не мають ні стратегічної, ні оперативної ініціативи", - заявив він.

За його словами, українські захисники зроблять все необхідне для стабілізації ситуації, зупинки супротивника та створення умов, за яких він буде змушений сісти за стіл переговорів.

"Скільки триватиме війна, залежить від того, наскільки російське керівництво готове її продовжувати. Україна готова до завершення війни та прагне її закінчити, забезпечити мир на своїй території, де ведуться військові дії, та не вирішувати ці питання військовим шляхом. Ми ніколи не мали наміру вести війну. Те, як довго це може тривати, залежить від їхніх дій. Думки різні. Робити прогнози щодо цієї війни досить складно", - сказав Гнатов.

Що передувало?

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що росіяни щомісяця втрачають у п’ять разів більше солдатів, ніж українці, а Україна - менша країна і має меншу армію. Він також зазначив, що українські збройні сили зараз є найсильнішими та найпотужнішими в усій Європі - очевидно, значною мірою завдяки допомозі, яку вони отримали, але також через бойовий досвід, який вони здобули.

