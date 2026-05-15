Лишь 2,1% громад предоставляют полный пакет соцуслуг для детей: проверки проведут по всей стране
В Минсоцполитики поручили провести комплексные проверки служб по делам детей по всей стране и мониторинг предоставления минимального пакета социальных услуг в громадах по всей Украине.
Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Соответствующее решение было принято после анализа результатов мониторингов и внеплановых проверок, проведенных Нацсоцслужбой в 2025-2026 годах.
"Зафиксированы системные проблемы с доступностью социальных услуг для детей и семей, кадровый дефицит, нарушения в работе служб по делам детей и риски для безопасности детей из-за несвоевременного выявления семей, находящихся в кризисной ситуации.
Проведенный Министерством анализ показал серьезные проблемы с доступностью базовых социальных услуг для детей и семей в громадах. В частности, 58,6% громад предоставляют лишь 1-2 услуги из минимального пакета, тогда как полный пакет доступен лишь в 2,1% громад", - говорится в сообщении.
Наибольший дефицит зафиксирован в сфере услуг для детей с инвалидностью, раннего вмешательства и поддержки семей, находящихся в кризисных ситуациях.
"Ребенок не может сам попросить государство о помощи тогда, когда его жизни или безопасности уже что-то угрожает. Именно поэтому система должна видеть риски раньше и работать превентивно, а не реагировать только тогда, когда ситуация уже стала критической", - отметил глава Минсоцполитики Улютин.
По результатам проверок будут приняты соответствующие решения. О ходе проверок и их результатах Министерство будет информировать общественность отдельно.
