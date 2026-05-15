Лише 2,1% громад надають повний пакет соцпослуг для дітей: перевірки проведуть по всій країні

У Мінсоцполітики доручили провести комплексні перевірки служб у справах дітей по всій країні та моніторинг надання мінімального пакету соціальних послуг у громадах по всій Україні.

Про це повідомила пресслужба міністерства.



Відповідне рішення було ухвалено після аналізу результатів моніторингів та позапланових перевірок, проведених Нацсоцслужбою у 2025–2026 роках.

"Зафіксовано системні проблеми із доступністю соціальних послуг для дітей та сімей, кадровий дефіцит, порушення у роботі служб у справах дітей та ризики для безпеки дітей через несвоєчасне виявлення сімей у кризі.

Проведений Міністерством аналіз показав серйозні проблеми із доступністю базових соціальних послуг для дітей та сімей у громадах. Зокрема, 58,6% громад надають лише 1–2 послуги з мінімального пакету, тоді як повний пакет доступний лише у 2,1% громад", - йдеться в повідомленні.

Найбільший дефіцит зафіксували у сфері послуг для дітей з інвалідністю, раннього втручання та підтримки сімей, які перебувають у кризових ситуаціях.

"Дитина не може сама попросити державу про допомогу тоді, коли її життю чи безпеці вже щось загрожує. Саме тому система має бачити ризики раніше і працювати превентивно, а не реагувати лише тоді, коли ситуація вже стала критичною", - зазначив глава Мінсоцполітики Улютін.

За результатами перевірок будуть ухвалені відповідні рішення. Про перебіг перевірок та їх результати Міністерство інформуватиме громадськість окремо.

