Силы обороны поразили НПЗ "Рязанский", корабли, склады боеприпасов и РЛС противника, – Генштаб

Вчера и в ночь на 15 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удар по НПЗ

В частности, был поражен нефтеперерабатывающий завод "Рязанский" в Рязани (Рязанская обл., РФ). На территории объекта зафиксирован масштабный пожар.

НПЗ "Рязанский" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации. Мощность переработки составляет около 17 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и реактивное топливо, которое используется для обеспечения потребностей российских оккупационных войск.

Поражение кораблей

Кроме того, Силы обороны Украины поразили малый ракетный катер и минный тральщик в пункте базирования "Каспийск".

Атаки на другие объекты

Также поражены склады боеприпасов противника в районах Епифановки и Ровеньков на ВОТ Луганской области.

Кроме того, нанесены удары по складу материально-технических средств в Райгородке на ВОТ Луганской области, а также по складу средств РЭБ противника в Дмитровке на ВОТ Донецкой области.

Украинские военные также нанесли удар по береговому посту технической разведки ФСБ РФ в Мариуполе на ВОТ Донецкой области: поражены радиолокационная станция МР-232 "Буссоль-С" и оптико-электронный модуль.

Кроме того, в Мариуполе поражен склад горюче-смазочных материалов противника.

