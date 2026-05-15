Растрата почти 2 млн грн на закупках топлива: экс-начальнику Управления полиции охраны в Харьковской области сообщено о подозрении

Прокурор Харьковской областной прокуратуры сообщил о предъявлении подозрения бывшему сотруднику Управления полиции охраны. Он подозревается в растрате почти 2 млн грн государственных средств при закупке топлива для служебного транспорта (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, после открытых торгов чиновник заключил с предприятием два договора на поставку почти полумиллиона литров бензина и дизельного топлива.

Впрочем, цены в договорах были существенно завышены. Они превышали как среднерыночные показатели, так и розничную стоимость топлива на АЗС.

Переплата - почти 2 млн грн

Чтобы создать видимость законности закупки, он подписал официальные письма поставщику о якобы снижении цены до рыночного уровня, но фактически стоимость топлива не изменилась.

Несмотря на это, он отдал распоряжение произвести предоплату счетов по завышенным тарифам. В результате поставщику излишне перечислили почти 2 млн грн государственных средств.

