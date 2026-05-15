Розтрата майже 2 млн грн на закупівлях пального: повідомлено про підозру ексначальнику Управління поліції охорони на Харківщині
Прокурор Харківської обласної прокуратури повідомив про підозру експосадовцю Управління поліції охорони. Він підозрюється у розтраті майже 2 млн грн державних коштів під час закупівлі пального для службового транспорту (ч. 5 ст. 191 КК України).
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, після відкритих торгів посадовець уклав із підприємством два договори на постачання майже пів мільйона літрів бензину та дизельного палива.
Утім, ціни у договорах були суттєво завищені. Вони перевищували як середньоринкові показники, так і роздрібну вартість пального на АЗС.
Переплата – майже 2 млн грн
Щоб створити видимість законності закупівлі, він підписав офіційні листи до постачальника про нібито зниження ціни до ринкового рівня, але фактично вартість пального не змінилася.
Попри це, він надав розпорядження здійснити попередню оплату рахунків за завищеними тарифами. У результаті постачальнику надлишково переказали майже 2 млн грн державних коштів.
