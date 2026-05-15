УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8486 відвідувачів онлайн
Новини Розтрата бюджетних коштів Розкрадання пального
452 3

Розтрата майже 2 млн грн на закупівлях пального: повідомлено про підозру ексначальнику Управління поліції охорони на Харківщині

Розтрата на закупівлі пального

Прокурор Харківської обласної прокуратури повідомив про підозру експосадовцю Управління поліції охорони. Він підозрюється у розтраті майже 2 млн грн державних коштів під час закупівлі пального для службового транспорту (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, після відкритих торгів посадовець уклав із підприємством два договори на постачання майже пів мільйона літрів бензину та дизельного палива.

Утім, ціни у договорах були суттєво завищені. Вони перевищували як середньоринкові показники, так і роздрібну вартість пального на АЗС.

Також дивіться: Посадовці Білоцерківської міськради переплатили понад 5 млн грн на закупівлі генераторів для критичної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Переплата – майже 2 млн грн

Щоб створити видимість законності закупівлі, він підписав офіційні листи до постачальника про нібито зниження ціни до ринкового рівня, але фактично вартість пального не змінилася.

Попри це, він надав розпорядження здійснити попередню оплату рахунків за завищеними тарифами. У результаті постачальнику надлишково переказали майже 2 млн грн державних коштів.

Також читайте: На Чернігівщині викрили схему розкрадання пального для охорони кордону

Автор: 

розтрата (280) закупівлі (3707) пальне (199) Харківська область (2702)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мусора це перші злочинці, половина алкаші, половина наріки вперемішку з пєд і ками, давно відомий факт
показати весь коментар
15.05.2026 16:19 Відповісти
наша поліція нас береже?
показати весь коментар
15.05.2026 16:23 Відповісти
... мєнт класичний.
показати весь коментар
15.05.2026 19:24 Відповісти
 
 