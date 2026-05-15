В Украине упростили регистрацию детей пленных и пропавших без вести военных
В Украине больше не требуется получать согласие второго родителя для регистрации места жительства ребенка, если он находится в плену или имеет статус пропавшего без вести.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны.
Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.
Что изменилось
Отныне зарегистрировать или снять с места проживания ребенка можно по адресу того из родителей, который оформляет услугу.
Согласие второго родителя больше не требуется, если он или она находится в плену или имеет статус "без вести пропавший".
Как оформить услугу
Услугу можно получить только офлайн – через Центр предоставления административных услуг или орган регистрации места жительства.
По данным Минобороны, по состоянию на апрель 2026 года в Украине более 90 тысяч человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль