В Украине упростили регистрацию детей пленных и пропавших без вести военных

В Украине изменили правила регистрации детей пленных и пропавших без вести военных

В Украине больше не требуется получать согласие второго родителя для регистрации места жительства ребенка, если он находится в плену или имеет статус пропавшего без вести.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.

Что изменилось

Отныне зарегистрировать или снять с места проживания ребенка можно по адресу того из родителей, который оформляет услугу.

Согласие второго родителя больше не требуется, если он или она находится в плену или имеет статус "без вести пропавший".

Как оформить услугу

Услугу можно получить только офлайн – через Центр предоставления административных услуг или орган регистрации места жительства.

По данным Минобороны, по состоянию на апрель 2026 года в Украине более 90 тысяч человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах.

