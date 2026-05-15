В Україні спростили реєстрацію дітей полонених і зниклих безвісти військових

В Україні більше не потрібно отримувати згоду другого з батьків для реєстрації місця проживання дитини, якщо він перебуває у полоні або має статус безвісти зниклого.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство оборони.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України.

Що змінилося

Відтепер зареєструвати або зняти з місця проживання дитину можна за адресою того з батьків, який оформлює послугу.

Згода другого з батьків більше не потрібна, якщо він або вона перебуває в полоні чи має статус "безвісти зниклий".

Як оформити послугу

Послугу можна отримати лише офлайн – через Центр надання адміністративних послуг або орган реєстрації місця проживання.

За даними Міноборони, станом на квітень 2026 року в Україні понад 90 тисяч людей вважаються зниклими безвісти за особливих обставин.

