Українці за кордоном можуть дистанційно оформити податковий номер для дітей, - МЗС

Українці, які перебувають за кордоном, тепер можуть дистанційно оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків для дітей до 18 років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України.

Нова цифрова послуга для громадян за кордоном

У МЗС зазначають, що батьки та законні представники можуть подати заявку онлайн без необхідності приїзду в Україну. Оформлення доступне через систему "е-Консул" або у дипломатичних установах України.

Послуга дозволяє пройти весь процес дистанційно, що значно спрощує отримання документа для дітей українців, які проживають за межами країни.

"Це перша в історії української консульської служби повністю дистанційна цифрова послуга", — наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Що дає податковий номер

РНОКПП є базовим ідентифікаційним номером, який потрібен для оформлення багатьох документів та адміністративних процедур.

Його використовують під час оформлення паспортів, нотаріальних дій, а також для доступу до державних реєстрів і цифрових сервісів.

У МЗС також повідомили, що надалі планують розширити сервіс і зробити дистанційне оформлення доступним для всіх громадян України за кордоном.

Раніше спецпосланниця ЄС з питань українців Ільва Йоганссон в інтерв’ю DW повідомила, що Євросоюз, імовірно, продовжить дію тимчасового захисту для українців ще на один рік — до березня 2028 року.

