Українці за кордоном можуть дистанційно оформити податковий номер для дітей, - МЗС

Україна розширює цифрові послуги для громадян за кордоном

Українці, які перебувають за кордоном, тепер можуть дистанційно оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків для дітей до 18 років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України.

Нова цифрова послуга для громадян за кордоном

У МЗС зазначають, що батьки та законні представники можуть подати заявку онлайн без необхідності приїзду в Україну. Оформлення доступне через систему "е-Консул" або у дипломатичних установах України.

Послуга дозволяє пройти весь процес дистанційно, що значно спрощує отримання документа для дітей українців, які проживають за межами країни.

"Це перша в історії української консульської служби повністю дистанційна цифрова послуга", — наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Що дає податковий номер

РНОКПП є базовим ідентифікаційним номером, який потрібен для оформлення багатьох документів та адміністративних процедур.

Його використовують під час оформлення паспортів, нотаріальних дій, а також для доступу до державних реєстрів і цифрових сервісів.

У МЗС також повідомили, що надалі планують розширити сервіс і зробити дистанційне оформлення доступним для всіх громадян України за кордоном.

  • Раніше спецпосланниця ЄС з питань українців Ільва Йоганссон в інтерв’ю DW повідомила, що Євросоюз, імовірно, продовжить дію тимчасового захисту для українців ще на один рік — до березня 2028 року.

оприлюдніть рахунок міндічя, нехай холопи одразу туди сплачують, без посередників
14.05.2026 23:25 Відповісти
...німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть! Щоб ваші діти працювали на дітей олігархів, всім негайно оцифруватись!
14.05.2026 23:29 Відповісти
а нашо?
14.05.2026 23:10 Відповісти
у нього такий там вид, неначе він сидить на резиновому пауербанку з підігрівом!
14.05.2026 23:26 Відповісти
Цинічна тварь
15.05.2026 06:35 Відповісти
Нє прячьтє ваші дєнєжкі па банкам і углам! Нєсітє нам! Нам на пра-пра-пра-правнуков єщьо затарітіваться надобно!
14.05.2026 23:17 Відповісти
пропав е-Консул! вже завтра зранку всі батьки і мертвих, і живих, і ненароджених, дружною толпою кинуться оформляти податковий номер і "покладуть" сервер! )))
14.05.2026 23:24 Відповісти
)))))а можуть і покласти шляпу на номер,не всіж барани,тим більше в другій вівчарні.
15.05.2026 00:00 Відповісти
Ух ти! Круто! А *****?
15.05.2026 00:21 Відповісти
А яке право ви маєте на ціх дітей, ну от яке?Що ця держава зробила доброго людям?Позбавила прав, поставивши Конституцію на паузу!Так люди вам нічого не винні ідіть-ідіть!
15.05.2026 03:00 Відповісти
Отстаньте от Украинцев за кордоном! Вы им нафиг не нужны. Подумайте о том, когда лчнио, Конкретно, к вам придут с вопросами. Ме Зе Се!
15.05.2026 06:36 Відповісти
 
 