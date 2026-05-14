РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15828 посетителей онлайн
Новости Услуги для украинцев за границей Украинцы за границей
1 302 13

Украинцы за рубежом могут дистанционно оформить налоговый номер для детей, — МИД

Украина расширяет цифровые услуги для граждан за рубежом

Украинцы, находящиеся за границей, теперь могут удаленно оформить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика для детей до 18 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Новая цифровая услуга для граждан за рубежом

В МИД отмечают, что родители и законные представители могут подать заявку онлайн без необходимости приезда в Украину. Оформление доступно через систему "е-Консул" или в дипломатических учреждениях Украины.

Услуга позволяет пройти весь процесс дистанционно, что значительно упрощает получение документа для детей украинцев, проживающих за пределами страны.

"Это первая в истории украинской консульской службы полностью дистанционная цифровая услуга", — подчеркнул министр иностранных дел Андрей Сибига.

Читайте также: Комиссар СЕ призвал не сворачивать механизмы защиты для украинцев в Европе: война не закончилась, а наоборот — усилилась

Что дает налоговый номер

РНОКПП является базовым идентификационным номером, который необходим для оформления многих документов и административных процедур.

Его используют при оформлении паспортов, нотариальных действий, а также для доступа к государственным реестрам и цифровым сервисам.

В МИД также сообщили, что в дальнейшем планируют расширить сервис и сделать дистанционное оформление доступным для всех граждан Украины за рубежом.

  • Ранее спецпосланница ЕС по вопросам украинцев Ильва Йоханссон в интервью DW сообщила, что Евросоюз, вероятно, продлит действие временной защиты для украинцев еще на один год — до марта 2028 года.

Читайте также: В России новой омбудсменкой стала фигурантка дела о похищении детей из Херсона

Автор: 

дети (6834) документ (396) МИД (7052)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
оприлюдніть рахунок міндічя, нехай холопи одразу туди сплачують, без посередників
показать весь комментарий
14.05.2026 23:25 Ответить
+9
...німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть! Щоб ваші діти працювали на дітей олігархів, всім негайно оцифруватись!
показать весь комментарий
14.05.2026 23:29 Ответить
+8
а нашо?
показать весь комментарий
14.05.2026 23:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а нашо?
показать весь комментарий
14.05.2026 23:10 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2026 23:15 Ответить
у нього такий там вид, неначе він сидить на резиновому пауербанку з підігрівом!
показать весь комментарий
14.05.2026 23:26 Ответить
Цинічна тварь
показать весь комментарий
15.05.2026 06:35 Ответить
Нє прячьтє ваші дєнєжкі па банкам і углам! Нєсітє нам! Нам на пра-пра-пра-правнуков єщьо затарітіваться надобно!
показать весь комментарий
14.05.2026 23:17 Ответить
пропав е-Консул! вже завтра зранку всі батьки і мертвих, і живих, і ненароджених, дружною толпою кинуться оформляти податковий номер і "покладуть" сервер! )))
показать весь комментарий
14.05.2026 23:24 Ответить
оприлюдніть рахунок міндічя, нехай холопи одразу туди сплачують, без посередників
показать весь комментарий
14.05.2026 23:25 Ответить
...німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть! Щоб ваші діти працювали на дітей олігархів, всім негайно оцифруватись!
показать весь комментарий
14.05.2026 23:29 Ответить
)))))а можуть і покласти шляпу на номер,не всіж барани,тим більше в другій вівчарні.
показать весь комментарий
15.05.2026 00:00 Ответить
Ух ти! Круто! А *****?
показать весь комментарий
15.05.2026 00:21 Ответить
А яке право ви маєте на ціх дітей, ну от яке?Що ця держава зробила доброго людям?Позбавила прав, поставивши Конституцію на паузу!Так люди вам нічого не винні ідіть-ідіть!
показать весь комментарий
15.05.2026 03:00 Ответить
Отстаньте от Украинцев за кордоном! Вы им нафиг не нужны. Подумайте о том, когда лчнио, Конкретно, к вам придут с вопросами. Ме Зе Се!
показать весь комментарий
15.05.2026 06:36 Ответить
Продовжити, або відновити украінські паспорти ,. документи майже не реальнно.Потрібна якась дія **** резерв + ***** .Простіше дістати громадянство США і не їбати собі мозґи укр чинушами.Ссорі за мій англійський.
показать весь комментарий
15.05.2026 08:46 Ответить
 
 