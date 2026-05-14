Украинцы за рубежом могут дистанционно оформить налоговый номер для детей, — МИД
Украинцы, находящиеся за границей, теперь могут удаленно оформить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика для детей до 18 лет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.
Новая цифровая услуга для граждан за рубежом
В МИД отмечают, что родители и законные представители могут подать заявку онлайн без необходимости приезда в Украину. Оформление доступно через систему "е-Консул" или в дипломатических учреждениях Украины.
Услуга позволяет пройти весь процесс дистанционно, что значительно упрощает получение документа для детей украинцев, проживающих за пределами страны.
"Это первая в истории украинской консульской службы полностью дистанционная цифровая услуга", — подчеркнул министр иностранных дел Андрей Сибига.
Что дает налоговый номер
РНОКПП является базовым идентификационным номером, который необходим для оформления многих документов и административных процедур.
Его используют при оформлении паспортов, нотариальных действий, а также для доступа к государственным реестрам и цифровым сервисам.
В МИД также сообщили, что в дальнейшем планируют расширить сервис и сделать дистанционное оформление доступным для всех граждан Украины за рубежом.
- Ранее спецпосланница ЕС по вопросам украинцев Ильва Йоханссон в интервью DW сообщила, что Евросоюз, вероятно, продлит действие временной защиты для украинцев еще на один год — до марта 2028 года.
