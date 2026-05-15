Израиль не разрешил разгрузить судно с украинским зерном с оккупированных территорий

Израиль не разрешил разгрузить судно с украинским зерном, которое, по данным Украины, было вывезено с оккупированных территорий. После этого корабль прибыл в Турцию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

По его словам, украинская сторона надеется, что Турция также отреагирует на ситуацию.

Что известно

Речь идет о судне PANORMITIS, которое 28 апреля зашло в порт Хайфы.

После этого МИД Украины вручил ноту протеста послу Израиля Михаэлю Бродскому.

Украина официально обратилась к израильской стороне с просьбой принять меры в отношении судна.

Что заявляет Украина

По данным украинской стороны, часть зерна на борту была незаконно вывезена с временно оккупированных территорий.

Посол Евгений Корнийчук сообщил, что после Израиля судно уже прибыло в Турцию, а украинские дипломаты работают с турецкими властями по этому вопросу.

По данным Украины, с начала полномасштабной войны РФ незаконно вывезла с оккупированных территорий более 1,7 млн тонн агропродукции.

Варто було здійняти галас.
Все-таки там демократія, тому це працює, хоч і не бездоганно.
15.05.2026 16:59 Ответить
Все рівно десь нае. (обдурять)
15.05.2026 16:55 Ответить
От шо розголос животворчий робит.
15.05.2026 16:56 Ответить
прогнозовано!
15.05.2026 16:54 Ответить
Турция-Египет-Алжир. Где-то да разгрузят. Бизнес, емае.
15.05.2026 16:58 Ответить
Ось що непогано пишеть Ауслендер:

Давайте-ка восстановим справедливость. По поводу парохода с зерном, который был отправлен восвояси из Хайфы и ушел в турецкий Искандерун.

Просто цитирую коллег из newsru.co.il:

"Теперь, по данным украинских источников, аналогичный пакет документов передан турецким властям через посольство Украины в Анкаре. Киев утверждает, что в пакет входят ордер украинского суда на арест судна и груза, данные спутникового мониторинга и материалы, подтверждающие перевалку зерна в российских водах. Официально Украина предупреждает, что покупка или разгрузка такого зерна будет рассматриваться как участие в легализации похищенного имущества и может повлечь санкционные последствия для портовых операторов, покупателей и других участников сделки.

Украинская сторона подчеркивает, что применяет к Турции ту же логику, которую ранее предъявляла Израилю: если груз нельзя было разгружать в Хайфе, он не должен быть принят и в Искендеруне".
15.05.2026 17:10 Ответить
Розслідування газети Haaretz показало, що історія крадіжок тягнеться з 2022 року. Там десятки суден з краденим українським зерном до Ізраїлю.
15.05.2026 17:54 Ответить
Эдик всеядный.
15.05.2026 17:52 Ответить
Список країн, у які росія експортувала зерно наприкінці 2025 року (яке Україна вважає вкраденим):

Єгипет

Бангладеш

Туреччина

Сирія

Ліван

Саудівська Аравія

В'єтнам

балканські країни,

Північний Кіпр...

- Як думаєте, до кількох країн влада Зеленського запровадила санкції?
15.05.2026 20:05 Ответить
Зате Туреччина аж бігом розвантажує та купує крадене українське зерно.

Але ЗЕленим ******** та колхозним антисемітам на це пох.
15.05.2026 21:11 Ответить
 
 