Израиль не разрешил разгрузить судно с украинским зерном с оккупированных территорий
Израиль не разрешил разгрузить судно с украинским зерном, которое, по данным Украины, было вывезено с оккупированных территорий. После этого корабль прибыл в Турцию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
По его словам, украинская сторона надеется, что Турция также отреагирует на ситуацию.
Что известно
Речь идет о судне PANORMITIS, которое 28 апреля зашло в порт Хайфы.
После этого МИД Украины вручил ноту протеста послу Израиля Михаэлю Бродскому.
Украина официально обратилась к израильской стороне с просьбой принять меры в отношении судна.
Что заявляет Украина
По данным украинской стороны, часть зерна на борту была незаконно вывезена с временно оккупированных территорий.
Посол Евгений Корнийчук сообщил, что после Израиля судно уже прибыло в Турцию, а украинские дипломаты работают с турецкими властями по этому вопросу.
По данным Украины, с начала полномасштабной войны РФ незаконно вывезла с оккупированных территорий более 1,7 млн тонн агропродукции.
Все-таки там демократія, тому це працює, хоч і не бездоганно.
Давайте-ка восстановим справедливость. По поводу парохода с зерном, который был отправлен восвояси из Хайфы и ушел в турецкий Искандерун.
Просто цитирую коллег из newsru.co.il:
"Теперь, по данным украинских источников, аналогичный пакет документов передан турецким властям через посольство Украины в Анкаре. Киев утверждает, что в пакет входят ордер украинского суда на арест судна и груза, данные спутникового мониторинга и материалы, подтверждающие перевалку зерна в российских водах. Официально Украина предупреждает, что покупка или разгрузка такого зерна будет рассматриваться как участие в легализации похищенного имущества и может повлечь санкционные последствия для портовых операторов, покупателей и других участников сделки.
Украинская сторона подчеркивает, что применяет к Турции ту же логику, которую ранее предъявляла Израилю: если груз нельзя было разгружать в Хайфе, он не должен быть принят и в Искендеруне".
Єгипет
Бангладеш
Туреччина
Сирія
Ліван
Саудівська Аравія
В'єтнам
балканські країни,
Північний Кіпр...
- Як думаєте, до кількох країн влада Зеленського запровадила санкції?
