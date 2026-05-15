Израиль не разрешил разгрузить судно с украинским зерном с оккупированных территорий

Израиль не разрешил разгрузить судно с украинским зерном, которое, по данным Украины, было вывезено с оккупированных территорий. После этого корабль прибыл в Турцию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

По его словам, украинская сторона надеется, что Турция также отреагирует на ситуацию.

Что известно

Речь идет о судне PANORMITIS, которое 28 апреля зашло в порт Хайфы.

После этого МИД Украины вручил ноту протеста послу Израиля Михаэлю Бродскому.

Украина официально обратилась к израильской стороне с просьбой принять меры в отношении судна.

Что заявляет Украина

По данным украинской стороны, часть зерна на борту была незаконно вывезена с временно оккупированных территорий.

Посол Евгений Корнийчук сообщил, что после Израиля судно уже прибыло в Турцию, а украинские дипломаты работают с турецкими властями по этому вопросу.

По данным Украины, с начала полномасштабной войны РФ незаконно вывезла с оккупированных территорий более 1,7 млн тонн агропродукции.

