Ізраїль не дозволив розвантажити судно з українським зерном із окупованих територій

Ізраїль не дозволив розвантажити судно з українським зерном, яке, за даними України, було вивезене з окупованих територій. Після цього корабель прибув до Туреччини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За його словами, українська сторона сподівається, що Туреччина також відреагує на ситуацію.

Що відомо

Йдеться про судно PANORMITIS, яке 28 квітня зайшло до порту Хайфи.

Після цього МЗС України вручило ноту протесту послу Ізраїлю Міхаелю Бродському.

Україна офіційно звернулася до ізраїльської сторони з проханням вжити заходів щодо судна.

Що заявляє Україна

За даними української сторони, частина зерна на борту була незаконно вивезена з тимчасово окупованих територій.

Посол Євген Корнійчук повідомив, що після Ізраїлю судно вже прибуло до Туреччини, а українські дипломати працюють із турецькою владою з цього питання.

За даними України, від початку повномасштабної війни РФ незаконно вивезла з окупованих територій понад 1,7 млн тонн агропродукції.

