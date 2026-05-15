Ізраїль не дозволив розвантажити судно з українським зерном із окупованих територій

Ізраїль відмовився розвантажувати судно з українським зерном із окупованих територій

Ізраїль не дозволив розвантажити судно з українським зерном, яке, за даними України, було вивезене з окупованих територій. Після цього корабель прибув до Туреччини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За його словами, українська сторона сподівається, що Туреччина також відреагує на ситуацію.

Що відомо

Йдеться про судно PANORMITIS, яке 28 квітня зайшло до порту Хайфи.

Після цього МЗС України вручило ноту протесту послу Ізраїлю Міхаелю Бродському.

Україна офіційно звернулася до ізраїльської сторони з проханням вжити заходів щодо судна.

Що заявляє Україна

За даними української сторони, частина зерна на борту була незаконно вивезена з тимчасово окупованих територій.

Посол Євген Корнійчук повідомив, що після Ізраїлю судно вже прибуло до Туреччини, а українські дипломати працюють із турецькою владою з цього питання.

За даними України, від початку повномасштабної війни РФ незаконно вивезла з окупованих територій понад 1,7 млн тонн агропродукції.

Топ коментарі
+3
Варто було здійняти галас.
Все-таки там демократія, тому це працює, хоч і не бездоганно.
15.05.2026 16:59 Відповісти
15.05.2026 16:59 Відповісти
+2
Все рівно десь нае. (обдурять)
15.05.2026 16:55 Відповісти
15.05.2026 16:55 Відповісти
+2
От шо розголос животворчий робит.
15.05.2026 16:56 Відповісти
15.05.2026 16:56 Відповісти
прогнозовано!
15.05.2026 16:54 Відповісти
Турция-Египет-Алжир. Где-то да разгрузят. Бизнес, емае.
15.05.2026 16:58 Відповісти
Варто було здійняти галас.
Все-таки там демократія, тому це працює, хоч і не бездоганно.
15.05.2026 16:59 Відповісти
Ось що непогано пишеть Ауслендер:

Давайте-ка восстановим справедливость. По поводу парохода с зерном, который был отправлен восвояси из Хайфы и ушел в турецкий Искандерун.

Просто цитирую коллег из newsru.co.il:

"Теперь, по данным украинских источников, аналогичный пакет документов передан турецким властям через посольство Украины в Анкаре. Киев утверждает, что в пакет входят ордер украинского суда на арест судна и груза, данные спутникового мониторинга и материалы, подтверждающие перевалку зерна в российских водах. Официально Украина предупреждает, что покупка или разгрузка такого зерна будет рассматриваться как участие в легализации похищенного имущества и может повлечь санкционные последствия для портовых операторов, покупателей и других участников сделки.

Украинская сторона подчеркивает, что применяет к Турции ту же логику, которую ранее предъявляла Израилю: если груз нельзя было разгружать в Хайфе, он не должен быть принят и в Искендеруне".
15.05.2026 17:10 Відповісти
Розслідування газети Haaretz показало, що історія крадіжок тягнеться з 2022 року. Там десятки суден з краденим українським зерном до Ізраїлю.
15.05.2026 17:54 Відповісти
Эдик всеядный.
15.05.2026 17:52 Відповісти
Список країн, у які росія експортувала зерно наприкінці 2025 року (яке Україна вважає вкраденим):

Єгипет

Бангладеш

Туреччина

Сирія

Ліван

Саудівська Аравія

В'єтнам

балканські країни,

Північний Кіпр...

- Як думаєте, до кількох країн влада Зеленського запровадила санкції?
15.05.2026 20:05 Відповісти
Зате Туреччина аж бігом розвантажує та купує крадене українське зерно.

Але ЗЕленим ******** та колхозним антисемітам на це пох.
15.05.2026 21:11 Відповісти
 
 