"Слуга народа" Камельчук заявил об "убийстве отца пятерых детей" в ТЦК: Сухопутные войска данных об этом не имеют
Депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил об "убийстве отца пятерых детей" в одном из ТЦК и СП. Командование Сухопутных войск ВСУ отреагировало и заявило, что по состоянию на 15 мая никаких данных о подобном случае нет.
Об этом сообщила в соцсетях пресс-служба Сухопутных войск, передает Цензор.НЕТ.
Что говорил Камельчук
Так, в эфире ток-шоу "Черное/Белое", выходящего на YouTube-канале "Суперпозиция", нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что располагает информацией от анонимных источников об "убийстве отца пятерых детей" в одном из ТЦК и СП. Фрагмент его прямой речи затем начал распространяться в соцсетях.
В то же время он не уточнил, когда именно и в каком ТЦК это произошло. Лишь добавил, что он "обращался - нет ни одного уголовного производства".
Реакция ВСУ
- В Сухопутных войсках подчеркнули, что в заявлении не приведено никаких конкретных данных, которые позволили бы идентифицировать событие. Кроме того, не указано, в каком именно ТЦК и СП это якобы произошло, "когда именно, при каких обстоятельствах, а также кто является лицом, о котором идет речь".
"Командование Сухопутных войск ВСУ дополнительно проверяет распространенную информацию. На данный момент никаких данных о подобном происшествии в системе ТЦК и СП не поступало. Подчеркиваем, что любые сообщения о смерти человека или возможном преступлении должны проверяться в правовом порядке. Если какие-либо лица обладают конкретной информацией о таком происшествии, они должны незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и предоставить данные, необходимые для проверки", - заявило командование.
«А был ли мальчик?» - это крылатая фраза из романа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Максима Горького «Жизнь Клима Самгина» (1927 г.), означающая крайнее сомнение в существовании самого предмета обсуждения или события. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90_%D0%B1%D1%8B%D0%BB_%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%3F 1, https://gramota.ru/biblioteka/spravochniki/spravochnik-po-frazeologii/a-byl-li-malchik 2]
Основные факты:
Источник: Фраза произносится в первой части романа, когда анализируется ситуация с утонувшим ребенком, которого герой не смог спасти.
Смысл: Идиома выражает сомнение: «А существовало ли описываемое явление (или человек) на самом деле?».
Слуги почали себе дистанціювати від ермака, автора такого явища,як автобусація,який до того ж , ними фактично керував,не будучи самим "слугою народу".