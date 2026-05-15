"Слуга народа" Камельчук заявил об "убийстве отца пятерых детей" в ТЦК: Сухопутные войска данных об этом не имеют

Депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил об "убийстве отца пятерых детей" в одном из ТЦК и СП. Командование Сухопутных войск ВСУ отреагировало и заявило, что по состоянию на 15 мая никаких данных о подобном случае нет.

Об этом сообщила в соцсетях пресс-служба Сухопутных войск.

Что говорил Камельчук

Так, в эфире ток-шоу "Черное/Белое", выходящего на YouTube-канале "Суперпозиция", нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что располагает информацией от анонимных источников об "убийстве отца пятерых детей" в одном из ТЦК и СП. Фрагмент его прямой речи затем начал распространяться в соцсетях.

В то же время он не уточнил, когда именно и в каком ТЦК это произошло. Лишь добавил, что он "обращался - нет ни одного уголовного производства".

Реакция ВСУ

В Сухопутных войсках подчеркнули, что в заявлении не приведено никаких конкретных данных, которые позволили бы идентифицировать событие. Кроме того, не указано, в каком именно ТЦК и СП это якобы произошло, "когда именно, при каких обстоятельствах, а также кто является лицом, о котором идет речь".

"Командование Сухопутных войск ВСУ дополнительно проверяет распространенную информацию. На данный момент никаких данных о подобном происшествии в системе ТЦК и СП не поступало. Подчеркиваем, что любые сообщения о смерти человека или возможном преступлении должны проверяться в правовом порядке. Если какие-либо лица обладают конкретной информацией о таком происшествии, они должны незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и предоставить данные, необходимые для проверки", - заявило командование.

