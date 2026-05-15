"Слуга народу" Камельчук заявив про "вбивство батька п’ятьох дітей" у ТЦК: Сухопутні війська даних про це не мають

Сухопутні війська про вбивство батька п’ятьох дітей у ТЦК

Нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив про "вбивство батька п’ятьох дітей" в одному з ТЦК та СП. Командування Сухопутних військ ЗСУ відреагувало та заявило, що станом на 15 травня жодних даних про подібний випадок немає.

Про це повідомила у соцмережах пресслужба Сухопутних військ, передає Цензор.НЕТ.

Що казав Камельчук

Так, в етері токшоу "Чорне/Біле", що виходить на YouTube-каналі "Суперпозиція", нардеп "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, що має інформацію від анонімних джерел про "вбивство батька п’ятьох дітей" в одному з ТЦК та СП. Фрагмент його прямої мови потім почали поширюватися в соцмережах.

Водночас він не уточнив, коли саме і в якому ТЦК, це сталось. Лише додав, що він "звертався — немає жодного кримінального провадження".

Реакція ЗСУ

  • У Сухопутних військах наголосили, що у заяві не наведено жодних конкретних даних, які дозволяли б ідентифікувати подію. Крім цього, не вказано, в якому саме ТЦК та СП це нібито сталося, "коли саме, за яких обставин, а також хто є особою, про яку йдеться".

"Командування Сухопутних військ ЗСУ додатково перевіряє поширену інформацію. Станом на зараз жодних даних про подібну подію в системі ТЦК та СП не надходило. Наголошуємо, що будь-які повідомлення про смерть людини або можливий злочин мають перевірятись у правовий спосіб. Якщо будь-які особи володіють конкретною інформацією про таку подію, мають невідкладно звернутися до правоохоронних органів та надати дані, необхідні для перевірки", - заявило командування.

Топ коментарі
Дані на мають і бодікамери були вимкнені, то не ми! ***, це реально вже якісь територіальні центри катівні як в гестапо чи НКВД, і ще хтось скаже що вони діють в інтересах України?
15.05.2026 17:47 Відповісти
Це батьку 5 дітей була надана така соціальна підтримка.

Порушень не виявлено.
15.05.2026 17:51 Відповісти
Всі ,,слуги уродів " -брехуни і злодюги , тому вірити
в їх бред
це себя не поважати 🤬
15.05.2026 17:50 Відповісти
Дані на мають і бодікамери були вимкнені, то не ми! ***, це реально вже якісь територіальні центри катівні як в гестапо чи НКВД, і ще хтось скаже що вони діють в інтересах України?
15.05.2026 17:47 Відповісти
А ти застав ті жахливі часи?
15.05.2026 17:52 Відповісти
Є архіви. А архіви, як відомо не горять.
15.05.2026 20:42 Відповісти
Васю! Не "швиди"... Ти що, Камельчука не знаєш? Йому "збрехать, що дурному з гори збігти...". Можливо, ніякого "батька п'яти дітей", не було... І ми постанем перед питанням, яке колись ставилося Горьким:
«А был ли мальчик?» - это крылатая фраза из романа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Максима Горького «Жизнь Клима Самгина» (1927 г.), означающая крайнее сомнение в существовании самого предмета обсуждения или события. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90_%D0%B1%D1%8B%D0%BB_%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%3F 1, https://gramota.ru/biblioteka/spravochniki/spravochnik-po-frazeologii/a-byl-li-malchik 2]
Основные факты:
Источник: Фраза произносится в первой части романа, когда анализируется ситуация с утонувшим ребенком, которого герой не смог спасти.
Смысл: Идиома выражает сомнение: «А существовало ли описываемое явление (или человек) на самом деле?».
15.05.2026 18:45 Відповісти
Млять щодня в інтернеті є нові відео як ТЦКшні бугаї 120кг ногами забивають людей по голові і затягують непритомними в буси. А ти до сих пір не віриш що в ТЦК вбивають людей? В моєї знайомої ТЦКшники викрали сина і він зник безвісти вже пів року і ніде не знайшли ні по базі поліції ні по відомостям ТЦК. Тупо вбили і десь закопали і посадці.
15.05.2026 18:58 Відповісти
Я "не вірю" не в те, що в "ТЦК вбивають людей"... Я НЕ ВІРЮ КАМЕЛЬЧУКУ - бо він відомий брехун і маніпулятор....
У тебе "підміна предмету спору"...
15.05.2026 19:01 Відповісти
Дійсно, ТЦК і СП одна святість і на них гріх наговарювати.
15.05.2026 20:43 Відповісти
Вибач - ти в школі вчився? Читать тебе навчили? Якщо так - то прочтай уважніше, мною написане... Бо виглядиш недоумком...
15.05.2026 20:50 Відповісти
А тобі в Костромі сидячи, як хотілося б?
15.05.2026 21:46 Відповісти
Мобілізуйте Камельчука.
15.05.2026 17:49 Відповісти
Всі ,,слуги уродів " -брехуни і злодюги , тому вірити
в їх бред
це себя не поважати 🤬
15.05.2026 17:50 Відповісти
Себе
15.05.2026 17:51 Відповісти
А як їх відізвати хто знає процедуру?
15.05.2026 17:55 Відповісти
смотря як вибрали по терроторіалу або списку?
15.05.2026 18:43 Відповісти
Я не вірю що у тцк немає начальника, хто він? Його проклинають всі на роки вперед.
15.05.2026 17:51 Відповісти
Ніхто з ТЦК шників публічно не світиться. Від рядових тітушок в балаклавах на змінних номерах - до керівних посад.

Всі зашкварні публічні коментарі даються знеособлено у Фейсбуці без підпису невідомо ким.

Така собі структура 'ніщо'. Бо всі розуміють що засвітитись публічно = мати проблеми потім.
15.05.2026 17:55 Відповісти
https://t.me/s/baza112ua Капля в море, правда.
15.05.2026 18:03 Відповісти
Ну це де як а в нашому містечку їх всі знають бо всі вони після деокупації пішли добровольно, потім ротація півроку на нулі, хто повернувся - ті далі працюють.
15.05.2026 18:48 Відповісти
В якийсь час пропадуть не тільки всі ТЦКуни, бо морди ховають, але само ТЦК, бо воно ніде не зареєстровано. І скажуть ті сирські, що про це нічого не знають.
15.05.2026 20:45 Відповісти
Це батьку 5 дітей була надана така соціальна підтримка.

Порушень не виявлено.
15.05.2026 17:51 Відповісти
Мабуть його сповістили що 4 не його й він не витримав такого сорому.
15.05.2026 17:54 Відповісти
Раз не знають - значить такого й не було.
А якщо й було - то не так. Наприклад, не вбили - а "раптово помер від епілепсії".
15.05.2026 17:55 Відповісти
Скоріш за все -чиста брехня.У мене на роботі знайомий воював в ЗСУ,після народження 3 дитини його відразу демобілізували і в воєнному квитку є всі відмітки.ТЦК кілька разів зупиняли,перевіряли і відпускали.Зараз інструктором працює.
15.05.2026 17:57 Відповісти
А мого знайомого не хочуть відпускати, командир каже, що немає кому воювати
15.05.2026 18:04 Відповісти
Схоже,на правду.Бо журналісти-розслідувачі можуть легко встановити обставини події.
Слуги почали себе дистанціювати від ермака, автора такого явища,як автобусація,який до того ж , ними фактично керував,не будучи самим "слугою народу".
15.05.2026 18:00 Відповісти
А ще, якщо ви не знали, то як з'ясувалось, проф. Плейшнер та радистка Кет після війни крали шуби в московських театрах. А до війни, той же Плейшнер мав мільйоні статки, які в нього хотів віджати Іван Ґруздев, а одноокий Шурка Айсман йому в цьому допомагав.
15.05.2026 18:00 Відповісти
ніякої власної відповідальності,,у всьому винні виключно ,,ухилянти,,....
15.05.2026 18:07 Відповісти
Треба вірити, без варіантів взагалі.
15.05.2026 18:10 Відповісти
Знайшли кому вірити,Камельчуку....Там ще один такий є,Кучеренко....
15.05.2026 18:12 Відповісти
А зараз така правова ситуація. Одні знають, що сталося але доказів не мають а інші знову ж таки при відсутності доказів розповідають що "я не я і корова не моя". Анархія в чистому вигляді.
15.05.2026 18:18 Відповісти
Може пити треба меньше...чи дмихати...та по ефірах балакати....Всяко бува з переляку та абстиненціїї...Де факти?
15.05.2026 18:21 Відповісти
Краще б, камільчука ві₴*******...
15.05.2026 18:36 Відповісти
Це все кацапська ИПСО. І авжеж відео з бодікамер ніхто не покаже
15.05.2026 18:54 Відповісти
Рижа почвара Камельчук давно працює на паРашу, ще з часів ковіду.
15.05.2026 18:57 Відповісти
Камельчук, можливо, і збрехав... І не сказав навіть частини правди, найважливішої: Такі злочини, які трапляються в ТЦК - це злочини імені Зеленського, який всупереч вимогам Конституції, самоусунувся від виконання своїх повноважень у всій сфері воєного стану в державі; зокрема, і мобілізаційної роботи.
15.05.2026 19:18 Відповісти
В яке відношення мають сухопутні війська до ТЦК ?
15.05.2026 22:39 Відповісти
ТЦК входять в систему Сухопутніх військ. Так передбачено законодавством.
16.05.2026 01:03 Відповісти
 
 