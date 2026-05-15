"Слуга народу" Камельчук заявив про "вбивство батька п’ятьох дітей" у ТЦК: Сухопутні війська даних про це не мають

Нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив про "вбивство батька п’ятьох дітей" в одному з ТЦК та СП. Командування Сухопутних військ ЗСУ відреагувало та заявило, що станом на 15 травня жодних даних про подібний випадок немає.

Про це повідомила у соцмережах пресслужба Сухопутних військ, передає Цензор.НЕТ.

Що казав Камельчук

Так, в етері токшоу "Чорне/Біле", що виходить на YouTube-каналі "Суперпозиція", нардеп "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, що має інформацію від анонімних джерел про "вбивство батька п’ятьох дітей" в одному з ТЦК та СП. Фрагмент його прямої мови потім почали поширюватися в соцмережах.

Водночас він не уточнив, коли саме і в якому ТЦК, це сталось. Лише додав, що він "звертався — немає жодного кримінального провадження".

Реакція ЗСУ

У Сухопутних військах наголосили, що у заяві не наведено жодних конкретних даних, які дозволяли б ідентифікувати подію. Крім цього, не вказано, в якому саме ТЦК та СП це нібито сталося, "коли саме, за яких обставин, а також хто є особою, про яку йдеться".

"Командування Сухопутних військ ЗСУ додатково перевіряє поширену інформацію. Станом на зараз жодних даних про подібну подію в системі ТЦК та СП не надходило. Наголошуємо, що будь-які повідомлення про смерть людини або можливий злочин мають перевірятись у правовий спосіб. Якщо будь-які особи володіють конкретною інформацією про таку подію, мають невідкладно звернутися до правоохоронних органів та надати дані, необхідні для перевірки", - заявило командування.

