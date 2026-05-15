"Слуга народу" Камельчук заявив про "вбивство батька п’ятьох дітей" у ТЦК: Сухопутні війська даних про це не мають
Нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив про "вбивство батька п’ятьох дітей" в одному з ТЦК та СП. Командування Сухопутних військ ЗСУ відреагувало та заявило, що станом на 15 травня жодних даних про подібний випадок немає.
Про це повідомила у соцмережах пресслужба Сухопутних військ, передає Цензор.НЕТ.
Що казав Камельчук
Так, в етері токшоу "Чорне/Біле", що виходить на YouTube-каналі "Суперпозиція", нардеп "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, що має інформацію від анонімних джерел про "вбивство батька п’ятьох дітей" в одному з ТЦК та СП. Фрагмент його прямої мови потім почали поширюватися в соцмережах.
Водночас він не уточнив, коли саме і в якому ТЦК, це сталось. Лише додав, що він "звертався — немає жодного кримінального провадження".
Реакція ЗСУ
- У Сухопутних військах наголосили, що у заяві не наведено жодних конкретних даних, які дозволяли б ідентифікувати подію. Крім цього, не вказано, в якому саме ТЦК та СП це нібито сталося, "коли саме, за яких обставин, а також хто є особою, про яку йдеться".
"Командування Сухопутних військ ЗСУ додатково перевіряє поширену інформацію. Станом на зараз жодних даних про подібну подію в системі ТЦК та СП не надходило. Наголошуємо, що будь-які повідомлення про смерть людини або можливий злочин мають перевірятись у правовий спосіб. Якщо будь-які особи володіють конкретною інформацією про таку подію, мають невідкладно звернутися до правоохоронних органів та надати дані, необхідні для перевірки", - заявило командування.
«А был ли мальчик?» - это крылатая фраза из романа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Максима Горького «Жизнь Клима Самгина» (1927 г.), означающая крайнее сомнение в существовании самого предмета обсуждения или события. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90_%D0%B1%D1%8B%D0%BB_%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%3F 1, https://gramota.ru/biblioteka/spravochniki/spravochnik-po-frazeologii/a-byl-li-malchik 2]
Основные факты:
Источник: Фраза произносится в первой части романа, когда анализируется ситуация с утонувшим ребенком, которого герой не смог спасти.
Смысл: Идиома выражает сомнение: «А существовало ли описываемое явление (или человек) на самом деле?».
У тебе "підміна предмету спору"...
Всі зашкварні публічні коментарі даються знеособлено у Фейсбуці без підпису невідомо ким.
Така собі структура 'ніщо'. Бо всі розуміють що засвітитись публічно = мати проблеми потім.
А якщо й було - то не так. Наприклад, не вбили - а "раптово помер від епілепсії".
Слуги почали себе дистанціювати від ермака, автора такого явища,як автобусація,який до того ж , ними фактично керував,не будучи самим "слугою народу".