"Слуга народу" Камельчук, попри заборону, їздив у відпустку за кордон, - ЗМІ. ВIДЕО
Нардеп "Слуги народу" Юрій Камельчук, попри заборону для посадовців виїжджати за межі України на відпочинок, у листопаді відвідав кілька європейських міст.
Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.
Журналістам він спочатку заявив, що це була "парламентська робота", потім, що поїхав у відпустку, далі - що поїздка стосувалася здоров’я дружини.
За даними розслідувачів, дружина Камельчука Дар'я активно розповідала подробиці мандрівки у своїх соцмережах, тегаючи і фотографуючи нардепа.
Тур по Європі
Спочатку пара їздила у Лісабон, далі в Кашкайш, потім – в Амстердам. Журналісти ідентифікували окремі локації, зафіксовані на численних сторіз і фото з соцмереж.
Прямо під час мандрівки Камельчук виходив в ефір "Радіо Свобода" та коментував "Міндічгейт", зокрема спроби виїзду з України. Цей коментар він записував прямо з узбережжя океану у Португалії.
Пояснення Камельчука
Спочатку нардеп заявив, що це була "парламентська робота". Втім, коли журналісти попросили детальніше розповісти про офіційні зустрічі, Камельчук сказав, що насправді їздив у відпустку, а також що поїздка "наполовину стосувалася здоров’я дружини".
Пояснювати як саме і на що конкретно йому вдалося отримати дозвіл він не захотів. В результаті, нардеп взагалі спинився на версії про незаконність заборони виїзду для депутатів.
"Постанова Уряду не може суперечити законодавству України. А законодавством України не заборонений виїзд взагалі. Якщо Кабмін собі щось придумав – це його проблеми", – заявив Камельчук.
Постанова Кабміну
Відомо, що постановою Кабміну заборонено виїзд посадовцям, зокрема нардепам, за межі України без офіційної (відрядження, – ред.) причини. В січні 2023 року про це також заявляв президент Володимир Зеленський.
Раніше за поїздку в Таїланд посеред повномасштабного вторгнення з партії "Слуга народу" виключили Миколу Тищенка, а "слуга" Юрій Арістов за подорож на Мальдіви взагалі поплатився мандатом.
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Недопрацьовуєш)
Бо далі у нього буде, щось на кшалт, як у члєніна, десь по шалашам на болотах??
для цього тобі потрібно мінімум повернутись в Україну
Дикий капіталізм? Анархія?
А от соціальна рівність - тут вже є нюанси. Наприклад є такі країни, де при відмові показати документи в таврії можуть і двері виламати, а лексус поїде далі. Або там наприклад цар захоче і дозволить певним людям (скажімо всім рудим, чи всім 18-22 років) виїжджати з країни, коли іншим виїжджати заборонено. Чи скажімо когось за відмову дотримуватися закону луплять ногами на підвалі, а до когось приходять з обшуком в бахілах і потім випускають під домашній арешт. Є такі країни, але добре що в нас не так.
Але ця соціальна
рівністьнерівність якраз і корелюється капіталом.
Свободи, права та можливості у країні з бахілами на обшуку в мажорів виходять із соціального капіталу.
Немає рівних соціальних прав та свобод закріплених Конституцією. Соціальною (для соціуму, для громадянина окремо) демократичною країною і не пахне.
Є дикий капітал, набутий херзна як і нікого це не колише.
Немає капіталу - отримайте підвали і виламані двері
Залишилось дати йому правильну назву
Треба їй тату ще й на обличчі зробити, вільне місце залишилося.
Иліти виросли - у вільній ніким і нічим не контрольованій з диким ринком країні
Дружина - для зливу бабла, а цей Асад - для тіла й душі(
Дружина нехай проведе психоаналітичний сеанс. Вона побаче - зрозуміє🙂
Ну це не те, що на голову не налазить.
Дійсно, треба йти в ліс...пофігізм щось не спрацьовує у мене
Цим потворам, ЗЕленим жабам можна все. 73% ДУМАЙ-ТЕ!
Може у нього мрія дитинства така була - переспати з боцманом піратської шхуни.
Паскуда, як і вся партія "слуг урода" !
P.S. Міндіч не дасть збрехати
З Юрою я познайомився в 2002 році в Червонограді, коли він був ніхто і звали його ніяк. Працював він тоді журналістом, котрого, як і вовка, годують ноги, а я, як таксист, возив його. Крім того, він видавав якісь буклети і ще чимось займався, а тому часто-густо "темнив" у розмовах. Зрештою, я поважаю людей, які не просять милостиню, а самі добувають на хліб насущний і в його справи не ліз, тим більш, що як з пасажиром, з ним було приємно спілкуватися.
Єдине, що бентежило - його постійна зміна номерів операторів стільникового зв'язку. Як тільки хтось з операторів наголошував про якусь "халяву", Юра миттєво міняв номер.
За декілька років я покинув Чортоград, перебравшись ближче до двічи орденоносного, вічно мокрого міста Львова і наш зв'зок обірвався, аж раптом ми стикнулися в центрі Львова.
- Як справи? Чим займаєшся?
- Я тепер регіональний представник "Самсунга"!
- Ого! А що так, з журналістики перейти на побутову техніку?
- Треба ж якось заробляти на життя. Якщо щось треба буде, звертайся.
Номер телефона у Юри, ясна річ, знов був інший.
На тому все скінчилось і ми більше не бачились, допоки пару років назад я не завітав до Червонограда і що бачу:
- На білборді на в'їзді в місто знайома руда пика - Народний депутат Юрій Камельчук!
Це ж треба - пацан пришёл к успеху!
Здавалося би, що це кінець історії, але це совсім не так, тому що нещодавно, після того, як один міністр заночував у другого, на "Цензорі" промайнула інформація, що на серед претендентів на вакантну посаду Міністра енергетики є член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунального господарства Юрій Камельчук!
Хто зна, може з часом Юрко доросте і до Прем'єра, а там і до Гетьманської булави один крок...
https://streamable.com/ngoz81