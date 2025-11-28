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"Слуга народу" Камельчук, попри заборону, їздив у відпустку за кордон, - ЗМІ. ВIДЕО

Нардеп "Слуги народу" Юрій Камельчук, попри заборону для посадовців виїжджати за межі України на відпочинок, у листопаді відвідав кілька європейських міст.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

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Журналістам він спочатку заявив, що це була "парламентська робота", потім, що поїхав у відпустку, далі - що поїздка стосувалася здоров’я дружини.

За даними розслідувачів, дружина Камельчука Дар'я активно розповідала подробиці мандрівки у своїх соцмережах, тегаючи і фотографуючи нардепа.

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Тур по Європі

Спочатку пара їздила у Лісабон, далі в Кашкайш, потім – в Амстердам. Журналісти ідентифікували окремі локації, зафіксовані на численних сторіз і фото з соцмереж.

Прямо під час мандрівки Камельчук виходив в ефір "Радіо Свобода" та коментував "Міндічгейт", зокрема спроби виїзду з України. Цей коментар він записував прямо з узбережжя океану у Португалії.

Нардеп Камельчук попри заборону їздив за кордон

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Пояснення Камельчука

Спочатку нардеп заявив, що це була "парламентська робота". Втім, коли журналісти попросили детальніше розповісти про офіційні зустрічі, Камельчук сказав, що насправді їздив у відпустку, а також що поїздка "наполовину стосувалася здоров’я дружини". 

Пояснювати як саме і на що конкретно йому вдалося отримати дозвіл він не захотів. В результаті, нардеп взагалі спинився на версії про незаконність заборони виїзду для депутатів.

"Постанова Уряду не може суперечити законодавству України. А законодавством України не заборонений виїзд взагалі. Якщо Кабмін собі щось придумав – це його проблеми", – заявив Камельчук.

Також читайте: Антикорупційний суд оштрафував нардепа від "Слуги народу" Камельчука за ігнорування засідань

Постанова Кабміну

Відомо, що постановою Кабміну заборонено виїзд посадовцям, зокрема нардепам, за межі України без офіційної (відрядження, – ред.) причини. В січні 2023 року про це також заявляв президент Володимир Зеленський.

Раніше за поїздку в Таїланд посеред повномасштабного вторгнення з партії "Слуга народу" виключили Миколу Тищенка, а "слуга" Юрій Арістов за подорож на Мальдіви взагалі поплатився мандатом.

Читайте: Нардеп Камельчук використав Дослідницьку службу ВР в приватних інтересах, що є корупційним злочином, - Рада адвокатів

Автор: 

Слуга народу (2867) Камельчук Юрій (44)
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Топ коментарі
+20
Що значить заборона? Ну заборона й заборона. Хіба ж він не вільна людина, щоб всяких заборон слухатися?
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28.11.2025 11:22 Відповісти
+20
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28.11.2025 11:28 Відповісти
+19
Во курва зелена
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28.11.2025 11:21 Відповісти
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28.11.2025 11:21 Відповісти
Що значить заборона? Ну заборона й заборона. Хіба ж він не вільна людина, щоб всяких заборон слухатися?
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28.11.2025 11:22 Відповісти
Ти не встиг сьогоді, медведчук вже касу зачинив. Шукай на завтра нову фотку.
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28.11.2025 11:32 Відповісти
Ще по шаблону треба написати "А нащо ти скаржишся на свого гєрасімова на українському сайті?"

Недопрацьовуєш)
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28.11.2025 11:38 Відповісти
А і дійсно, ти вже це запам'ятав і пишеш тепер кляузи на російських воєнкомів на страну, с..у.. А тут, все, сьогодні сидиш без вобли, готуй нову хвотку на завтрашній вкид
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28.11.2025 11:45 Відповісти
Слабко, слабко. Але місцевим представникам інтелектуальної більшості й таке зайде)
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28.11.2025 11:50 Відповісти
медведчук це той, кого зелень відпустила в рашку? ти зелена потвора застрелься сама, бо скоро будете висіти
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28.11.2025 12:51 Відповісти
Ну ти і бидло!
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28.11.2025 11:56 Відповісти
Такий собі Пілігрим - зашкварений чорт
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28.11.2025 11:22 Відповісти
Ненародний служка, в останній раз тьотку прокачав по закордонах??
Бо далі у нього буде, щось на кшалт, як у члєніна, десь по шалашам на болотах??
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28.11.2025 11:52 Відповісти
Піде по руках
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28.11.2025 12:01 Відповісти
а що йому буде? все у нього норм буде
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28.11.2025 12:54 Відповісти
Може підти за портновим, як однодумці ж??
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28.11.2025 14:26 Відповісти
і хто ж його відпривить? ти?
для цього тобі потрібно мінімум повернутись в Україну
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28.11.2025 15:01 Відповісти
"Якщо Кабмін собі щось придумав - це його проблеми"-цікава заява.То може і заборона виїзду чоловіків до 60 це....чи єто інше?
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28.11.2025 11:23 Відповісти
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28.11.2025 11:28 Відповісти
Це тобі особисто меведчук написав, що ти і шарієм нє побрєзгуєш?
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28.11.2025 11:34 Відповісти
зачем ты пишешь украинской когда у тебя ментальность раба или потаскухи ? Пиши по рузки не притворяйся украинской
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28.11.2025 15:14 Відповісти
Портников сказав, що нема чого кивати на дітей депутатів, оскільки в ********* світі рівні права бідних і багатих передбачають і рівні обов'язки. В нас же рівні права?)
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28.11.2025 11:30 Відповісти
По конституції-так А якщо нарід обрав у вру дибілів і злодіїв-то це проблема наріду.
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28.11.2025 11:54 Відповісти
У нас же капіталізм?
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28.11.2025 12:35 Відповісти
До чого тут капіталізм? В США капіталізм. Під час Другої Світової багато мажорів там пішл на фронт. Наприклад син топового банкіра Дж.Буш, який купив собі власний палубний винищувач, і полетів бити японців за свій рахунок.
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28.11.2025 13:13 Відповісти
в США в громадянську війну був офіційний законий відкуп від служби
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28.11.2025 13:30 Відповісти
Коли приходив ворог, вікупившогося все одно відправляли на шибеницю.
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28.11.2025 13:47 Відповісти
А як правильно назвати нашу систему?
Дикий капіталізм? Анархія?
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28.11.2025 15:10 Відповісти
Капіталізм - це про економічну рівність прав і обов'язків. То таке зараз в усьому світі є. Хоч китайські навушники перепродуй, хоч піпіську перед камерою смикай, тільки податки плати.

А от соціальна рівність - тут вже є нюанси. Наприклад є такі країни, де при відмові показати документи в таврії можуть і двері виламати, а лексус поїде далі. Або там наприклад цар захоче і дозволить певним людям (скажімо всім рудим, чи всім 18-22 років) виїжджати з країни, коли іншим виїжджати заборонено. Чи скажімо когось за відмову дотримуватися закону луплять ногами на підвалі, а до когось приходять з обшуком в бахілах і потім випускають під домашній арешт. Є такі країни, але добре що в нас не так.
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28.11.2025 15:09 Відповісти
Так, погоджуюся.
Але ця соціальна рівність нерівність якраз і корелюється капіталом.
Свободи, права та можливості у країні з бахілами на обшуку в мажорів виходять із соціального капіталу.
Немає рівних соціальних прав та свобод закріплених Конституцією. Соціальною (для соціуму, для громадянина окремо) демократичною країною і не пахне.
Є дикий капітал, набутий херзна як і нікого це не колише.
Немає капіталу - отримайте підвали і виламані двері

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28.11.2025 15:21 Відповісти
Так, але загалом права щодо збирання капіталу однакові. Те що в усіх різні стартові можливості, то вже інше питання. Але й Микола з села, і Тищенко можуть, скажімо, спробувати чимось торгувати і розбагатіти. Це ж не так, що Тищенку можна торгувати, а Миколі ні. Торгуй собі. А те що скажімо в одного на старті 100 гривень, а в іншого 100 мільйонів - ну тут нічого не вдієш, капіталізм передбачає рівні права, а не роздачу всім однакової суми коштів)
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28.11.2025 15:28 Відповісти
Ну я ж кажу, що в нас капіталізм.
Залишилось дати йому правильну назву
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28.11.2025 15:33 Відповісти
це -- львівський покидьок.
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28.11.2025 11:23 Відповісти
Біда, що він, як і Безугла- шизоїд. Такому нічого довести неможливо. А львівський він, чи шапітовсько- кварталівський..
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28.11.2025 11:35 Відповісти
Ні,він з Червонограду.А це таке шахтєрське містечко на північ-захід Львівської області,яке в час відкриття Львівсько-Волинського вугільного басейну сильно було розбавлене приїзжими з Донбасу.Мова там в основному російська була,а керівництво шахт так і взагалі української не знало.Те саме і в Сокалі...
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28.11.2025 12:43 Відповісти
"Слуга народу" Камельчук, попри заборону, їздив у відпустку за кордон..." - і явно не один їздив, і явно не із дружиною?
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28.11.2025 11:23 Відповісти
А хто ота єврейка біля нього?
Треба їй тату ще й на обличчі зробити, вільне місце залишилося.
Иліти виросли - у вільній ніким і нічим не контрольованій з диким ринком країні
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28.11.2025 12:37 Відповісти
4:40 на відео ...
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28.11.2025 12:49 Відповісти
OMG, не треба було вас слухати!
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28.11.2025 12:59 Відповісти
Пан ********** жорстко
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28.11.2025 13:02 Відповісти
Дружина 31.03.2025 Камельчук Тетяна Олександрівна (в його декларації)
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28.11.2025 13:17 Відповісти
Він на двох встигає походу.
Дружина - для зливу бабла, а цей Асад - для тіла й душі(
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28.11.2025 15:27 Відповісти
Эта Дарья по ходу Дмитро переделанный.
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28.11.2025 13:18 Відповісти
Юрка гарячий хлоп козак
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28.11.2025 15:23 Відповісти
Не дивитись перед сном
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28.11.2025 15:29 Відповісти
Поздно, у меня сегодня сексу явно не получится. Придётся супруге это, называемое Дарья, показать, може поймёт, что так повлияло на мою тонкую душевную организацию.
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28.11.2025 15:43 Відповісти
Біда.
Дружина нехай проведе психоаналітичний сеанс. Вона побаче - зрозуміє🙂
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28.11.2025 15:53 Відповісти
А чого ж не їздити, якщо за це не буде ніякої відповідальності? Смарагдові слуги поза законом.
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28.11.2025 11:24 Відповісти
Важко уявити більш гнидяву людину, ніж цей персонаж: тупий і наглий! Воно ще заявляло, що хоче бути міністром енергетики!
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28.11.2025 11:28 Відповісти
Ви нє панімаіті-то халопам нізя а барін єзділ барствавать...
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28.11.2025 11:33 Відповісти
Моє особисте бачення любителів борід. Ніхто не може їм заборонити. Коли бородач високий або середнього росту. Ну а коли з бородою зьявляеться піврораметровий окурок Кака.мельчук, то нічого крім сміха воно не визива. Ну просто гномик на прогулянкі.
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28.11.2025 11:34 Відповісти
Хто знає, де зараз ще один "слуга" тримає оборону, бо останній його рубіж знаходився на о. Балі з хлопчиками призовного віку?
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28.11.2025 11:35 Відповісти
Патрони мабуть, підносить міндічу і Цукерману, десь в Газі???
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28.11.2025 11:54 Відповісти
Ну любит человек по ночам глину месить, ничего тут не поделаешь.
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28.11.2025 18:33 Відповісти
В зелёном стаде все такие . Дебилы навыбирали свадебных фотографов и прочих "политиков " .
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28.11.2025 11:37 Відповісти
Чому б і ні, коли прости Господи, "найвеличніший" тільки в 2020 році відпочивав щонайменше п'ять разів.
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28.11.2025 11:43 Відповісти
Дуже хотілося жЄну пАшопіть і АтдАхнуть на бЄрьЄгу лазурнАвА моря... Бо так заморивсь, так заморивсь...
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28.11.2025 11:44 Відповісти
Так він з океану міндічгейт коментував.

Ну це не те, що на голову не налазить.
Дійсно, треба йти в ліс...пофігізм щось не спрацьовує у мене
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28.11.2025 12:41 Відповісти
Чергове ЗЕлене лайно,в прямому смислі слова.Воно попало по об'яві в Верховну Раду і хто попав в партійний список та в чергу по виборам по мажиротарним округам.Це таке лайно яке думає що все що відбувається в країні,вертиться це з-за нього бо він такий важливий.Такий Коля "Котлєта", який в Таїланді міжпарламентські зв'язки "наладжував",очевидно на пляжі.В тому ЗЕленому болоті 99,99%таких.Пороху забороняли поїздки на заходи ЄНП,на саміти,на зустрічі значимих в Європі людей які впливають на хід подій.НІЗЗЯ ПОРОХУ!
Цим потворам, ЗЕленим жабам можна все. 73% ДУМАЙ-ТЕ!
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28.11.2025 11:48 Відповісти
Слуга урода і сам урод продовжують грабувати Україну
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28.11.2025 11:53 Відповісти
Поки військ (не паркетних генералів , полковників , тцк мусора і інше заброньовані покидьки) випросив солдати зі зброєю бусифіковані не будуть під верховною радою, то діла не буде і не буде України
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28.11.2025 11:57 Відповісти
Нє, ну жінка справді погано виглядає - вся у синьих плямах
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28.11.2025 12:04 Відповісти
У кожного свій смак і свої вподобання.
Може у нього мрія дитинства така була - переспати з боцманом піратської шхуни.
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28.11.2025 12:16 Відповісти
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28.11.2025 12:41 Відповісти
І як на цю новину повинні реагувати наші захисники, сидячі в окопах місяцями !?
Паскуда, як і вся партія "слуг урода" !
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28.11.2025 12:05 Відповісти
Чудово реагуємо,панам можна в кріпакам навіть 15 днів на рік не отримати.
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28.11.2025 13:49 Відповісти
Та ні, який відпочинок, він там гроші збирав для ЗСУ, просто забув сказати
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28.11.2025 12:11 Відповісти
це ж Пороху не можна, зеленим потворам-вільний виїзд
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28.11.2025 12:15 Відповісти
Гнида звичайна, рижа.
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28.11.2025 12:34 Відповісти
Воно таке тупе... не дивно.
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28.11.2025 12:55 Відповісти
Ну так заборони, «бусіки щастя», тільки обовʼязки то для холопів, а для панів то можна все звісно

P.S. Міндіч не дасть збрехати
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28.11.2025 13:45 Відповісти
Слуги товстих конвертов
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28.11.2025 14:38 Відповісти
дайте йому підсрачника
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28.11.2025 16:13 Відповісти
підарасіна.
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28.11.2025 17:10 Відповісти
Щлях на український Олімп.
З Юрою я познайомився в 2002 році в Червонограді, коли він був ніхто і звали його ніяк. Працював він тоді журналістом, котрого, як і вовка, годують ноги, а я, як таксист, возив його. Крім того, він видавав якісь буклети і ще чимось займався, а тому часто-густо "темнив" у розмовах. Зрештою, я поважаю людей, які не просять милостиню, а самі добувають на хліб насущний і в його справи не ліз, тим більш, що як з пасажиром, з ним було приємно спілкуватися.
Єдине, що бентежило - його постійна зміна номерів операторів стільникового зв'язку. Як тільки хтось з операторів наголошував про якусь "халяву", Юра миттєво міняв номер.
За декілька років я покинув Чортоград, перебравшись ближче до двічи орденоносного, вічно мокрого міста Львова і наш зв'зок обірвався, аж раптом ми стикнулися в центрі Львова.
- Як справи? Чим займаєшся?
- Я тепер регіональний представник "Самсунга"!
- Ого! А що так, з журналістики перейти на побутову техніку?
- Треба ж якось заробляти на життя. Якщо щось треба буде, звертайся.
Номер телефона у Юри, ясна річ, знов був інший.
На тому все скінчилось і ми більше не бачились, допоки пару років назад я не завітав до Червонограда і що бачу:
- На білборді на в'їзді в місто знайома руда пика - Народний депутат Юрій Камельчук!
Це ж треба - пацан пришёл к успеху!
Здавалося би, що це кінець історії, але це совсім не так, тому що нещодавно, після того, як один міністр заночував у другого, на "Цензорі" промайнула інформація, що на серед претендентів на вакантну посаду Міністра енергетики є член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунального господарства Юрій Камельчук!
Хто зна, може з часом Юрко доросте і до Прем'єра, а там і до Гетьманської булави один крок...
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28.11.2025 18:59 Відповісти
Та воно реально упороте. Ще одна **** православна - нахабна, тупа і агресивна. Порушує закон, бреше і намагається себе виправдати. Причому це його типова поведінка. Ось ще одне архівне відео, де він випадково потрапив на камеру проекту "Зупини лося":

https://streamable.com/ngoz81
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29.11.2025 13:15 Відповісти
 
 