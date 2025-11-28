"Слуга народу" Камельчук, попри заборону, їздив у відпустку за кордон, - ЗМІ. ВIДЕО

Нардеп "Слуги народу" Юрій Камельчук, попри заборону для посадовців виїжджати за межі України на відпочинок, у листопаді відвідав кілька європейських міст.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Журналістам він спочатку заявив, що це була "парламентська робота", потім, що поїхав у відпустку, далі - що поїздка стосувалася здоров’я дружини.

За даними розслідувачів, дружина Камельчука Дар'я активно розповідала подробиці мандрівки у своїх соцмережах, тегаючи і фотографуючи нардепа.

Читайте: ОП мав намір вручити Арахамії підозру в держзраді, - ЗМІ

Тур по Європі

Спочатку пара їздила у Лісабон, далі в Кашкайш, потім – в Амстердам. Журналісти ідентифікували окремі локації, зафіксовані на численних сторіз і фото з соцмереж.

Прямо під час мандрівки Камельчук виходив в ефір "Радіо Свобода" та коментував "Міндічгейт", зокрема спроби виїзду з України. Цей коментар він записував прямо з узбережжя океану у Португалії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Що це за херня? - Хєрня тут в залі сидить": нардепи Сюмар (ЄС) і "слуга народу" Камельчук посварились через телемарафон. ВIДЕО

Пояснення Камельчука

Спочатку нардеп заявив, що це була "парламентська робота". Втім, коли журналісти попросили детальніше розповісти про офіційні зустрічі, Камельчук сказав, що насправді їздив у відпустку, а також що поїздка "наполовину стосувалася здоров’я дружини".

Пояснювати як саме і на що конкретно йому вдалося отримати дозвіл він не захотів. В результаті, нардеп взагалі спинився на версії про незаконність заборони виїзду для депутатів.

"Постанова Уряду не може суперечити законодавству України. А законодавством України не заборонений виїзд взагалі. Якщо Кабмін собі щось придумав – це його проблеми", – заявив Камельчук.

Також читайте: Антикорупційний суд оштрафував нардепа від "Слуги народу" Камельчука за ігнорування засідань

Постанова Кабміну

Відомо, що постановою Кабміну заборонено виїзд посадовцям, зокрема нардепам, за межі України без офіційної (відрядження, – ред.) причини. В січні 2023 року про це також заявляв президент Володимир Зеленський.

Раніше за поїздку в Таїланд посеред повномасштабного вторгнення з партії "Слуга народу" виключили Миколу Тищенка, а "слуга" Юрій Арістов за подорож на Мальдіви взагалі поплатився мандатом.

Читайте: Нардеп Камельчук використав Дослідницьку службу ВР в приватних інтересах, що є корупційним злочином, - Рада адвокатів