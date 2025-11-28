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"Слуга народа" Камельчук, несмотря на запрет, ездил в отпуск за границу, - СМИ. ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук, несмотря на запрет для чиновников выезжать за пределы Украины на отдых, в ноябре посетил несколько европейских городов.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

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Журналистам он сначала заявил, что это была "парламентская работа", затем, что поехал в отпуск, далее - что поездка касалась здоровья жены.

По данным расследователей, жена Камельчука Дарья активно рассказывала подробности путешествия в своих соцсетях, тегая и фотографируя нардепа.

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Тур по Европе

Сначала пара ездила в Лиссабон, затем в Кашкайш, после - в Амстердам. Журналисты идентифицировали отдельные локации, зафиксированные на многочисленных сториз и фото из соцсетей.

Прямо во время путешествия Камельчук выходил в эфир "Радио Свобода" и комментировал "Миндичгейт", в частности попытки выезда из Украины. Этот комментарий он записывал прямо с побережья океана в Португалии.

Нардеп Камельчук, несмотря на запрет, ездил за границу

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Объяснение Камельчука

Сначала нардеп заявил, что это была "парламентская работа". Впрочем, когда журналисты попросили подробнее рассказать об официальных встречах, Камельчук сказал, что на самом деле ездил в отпуск, а также что поездка "наполовину касалась здоровья жены". 

Объяснять, как именно и на что конкретно ему удалось получить разрешение, он не захотел. В результате, нардеп вообще остановился на версии о незаконности запрета на выезд для депутатов.

"Постановление правительства не может противоречить законодательству Украины. А законодательством Украины выезд вообще не запрещен. Если Кабмин себе что-то придумал – это его проблемы", – заявил Камельчук.

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Постановление Кабмина

Известно, что постановлением Кабмина запрещен выезд должностным лицам, в частности нардепам, за пределы Украины без официальной (командировка – ред.) причины. В январе 2023 года об этом также заявлял президент Владимир Зеленский.

Ранее за поездку в Таиланд в разгар полномасштабного вторжения из партии "Слуга народа" исключили Николая Тищенко, а "слуга" Юрий Аристов за поездку на Мальдивы вообще поплатился мандатом.

Читайте: Нардеп Камельчук использовал Исследовательскую службу ВР в частных интересах, что является коррупционным преступлением, - Совет адвокатов

Автор: 

Слуга народа (2680) Камельчук Юрий (38)
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Топ комментарии
+20
Що значить заборона? Ну заборона й заборона. Хіба ж він не вільна людина, щоб всяких заборон слухатися?
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28.11.2025 11:22 Ответить
+20
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28.11.2025 11:28 Ответить
+19
Во курва зелена
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28.11.2025 11:21 Ответить
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28.11.2025 11:21 Ответить
Що значить заборона? Ну заборона й заборона. Хіба ж він не вільна людина, щоб всяких заборон слухатися?
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28.11.2025 11:22 Ответить
Ти не встиг сьогоді, медведчук вже касу зачинив. Шукай на завтра нову фотку.
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28.11.2025 11:32 Ответить
Ще по шаблону треба написати "А нащо ти скаржишся на свого гєрасімова на українському сайті?"

Недопрацьовуєш)
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28.11.2025 11:38 Ответить
А і дійсно, ти вже це запам'ятав і пишеш тепер кляузи на російських воєнкомів на страну, с..у.. А тут, все, сьогодні сидиш без вобли, готуй нову хвотку на завтрашній вкид
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28.11.2025 11:45 Ответить
Слабко, слабко. Але місцевим представникам інтелектуальної більшості й таке зайде)
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28.11.2025 11:50 Ответить
медведчук це той, кого зелень відпустила в рашку? ти зелена потвора застрелься сама, бо скоро будете висіти
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28.11.2025 12:51 Ответить
Ну ти і бидло!
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28.11.2025 11:56 Ответить
Такий собі Пілігрим - зашкварений чорт
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28.11.2025 11:22 Ответить
Ненародний служка, в останній раз тьотку прокачав по закордонах??
Бо далі у нього буде, щось на кшалт, як у члєніна, десь по шалашам на болотах??
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28.11.2025 11:52 Ответить
Піде по руках
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28.11.2025 12:01 Ответить
а що йому буде? все у нього норм буде
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28.11.2025 12:54 Ответить
Може підти за портновим, як однодумці ж??
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28.11.2025 14:26 Ответить
і хто ж його відпривить? ти?
для цього тобі потрібно мінімум повернутись в Україну
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28.11.2025 15:01 Ответить
"Якщо Кабмін собі щось придумав - це його проблеми"-цікава заява.То може і заборона виїзду чоловіків до 60 це....чи єто інше?
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28.11.2025 11:23 Ответить
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28.11.2025 11:28 Ответить
Це тобі особисто меведчук написав, що ти і шарієм нє побрєзгуєш?
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28.11.2025 11:34 Ответить
зачем ты пишешь украинской когда у тебя ментальность раба или потаскухи ? Пиши по рузки не притворяйся украинской
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28.11.2025 15:14 Ответить
Портников сказав, що нема чого кивати на дітей депутатів, оскільки в ********* світі рівні права бідних і багатих передбачають і рівні обов'язки. В нас же рівні права?)
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28.11.2025 11:30 Ответить
По конституції-так А якщо нарід обрав у вру дибілів і злодіїв-то це проблема наріду.
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28.11.2025 11:54 Ответить
У нас же капіталізм?
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28.11.2025 12:35 Ответить
До чого тут капіталізм? В США капіталізм. Під час Другої Світової багато мажорів там пішл на фронт. Наприклад син топового банкіра Дж.Буш, який купив собі власний палубний винищувач, і полетів бити японців за свій рахунок.
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28.11.2025 13:13 Ответить
в США в громадянську війну був офіційний законий відкуп від служби
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28.11.2025 13:30 Ответить
Коли приходив ворог, вікупившогося все одно відправляли на шибеницю.
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28.11.2025 13:47 Ответить
А як правильно назвати нашу систему?
Дикий капіталізм? Анархія?
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28.11.2025 15:10 Ответить
Капіталізм - це про економічну рівність прав і обов'язків. То таке зараз в усьому світі є. Хоч китайські навушники перепродуй, хоч піпіську перед камерою смикай, тільки податки плати.

А от соціальна рівність - тут вже є нюанси. Наприклад є такі країни, де при відмові показати документи в таврії можуть і двері виламати, а лексус поїде далі. Або там наприклад цар захоче і дозволить певним людям (скажімо всім рудим, чи всім 18-22 років) виїжджати з країни, коли іншим виїжджати заборонено. Чи скажімо когось за відмову дотримуватися закону луплять ногами на підвалі, а до когось приходять з обшуком в бахілах і потім випускають під домашній арешт. Є такі країни, але добре що в нас не так.
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28.11.2025 15:09 Ответить
Так, погоджуюся.
Але ця соціальна рівність нерівність якраз і корелюється капіталом.
Свободи, права та можливості у країні з бахілами на обшуку в мажорів виходять із соціального капіталу.
Немає рівних соціальних прав та свобод закріплених Конституцією. Соціальною (для соціуму, для громадянина окремо) демократичною країною і не пахне.
Є дикий капітал, набутий херзна як і нікого це не колише.
Немає капіталу - отримайте підвали і виламані двері

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28.11.2025 15:21 Ответить
Так, але загалом права щодо збирання капіталу однакові. Те що в усіх різні стартові можливості, то вже інше питання. Але й Микола з села, і Тищенко можуть, скажімо, спробувати чимось торгувати і розбагатіти. Це ж не так, що Тищенку можна торгувати, а Миколі ні. Торгуй собі. А те що скажімо в одного на старті 100 гривень, а в іншого 100 мільйонів - ну тут нічого не вдієш, капіталізм передбачає рівні права, а не роздачу всім однакової суми коштів)
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28.11.2025 15:28 Ответить
Ну я ж кажу, що в нас капіталізм.
Залишилось дати йому правильну назву
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28.11.2025 15:33 Ответить
це -- львівський покидьок.
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28.11.2025 11:23 Ответить
Біда, що він, як і Безугла- шизоїд. Такому нічого довести неможливо. А львівський він, чи шапітовсько- кварталівський..
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28.11.2025 11:35 Ответить
Ні,він з Червонограду.А це таке шахтєрське містечко на північ-захід Львівської області,яке в час відкриття Львівсько-Волинського вугільного басейну сильно було розбавлене приїзжими з Донбасу.Мова там в основному російська була,а керівництво шахт так і взагалі української не знало.Те саме і в Сокалі...
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28.11.2025 12:43 Ответить
"Слуга народу" Камельчук, попри заборону, їздив у відпустку за кордон..." - і явно не один їздив, і явно не із дружиною?
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28.11.2025 11:23 Ответить
А хто ота єврейка біля нього?
Треба їй тату ще й на обличчі зробити, вільне місце залишилося.
Иліти виросли - у вільній ніким і нічим не контрольованій з диким ринком країні
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28.11.2025 12:37 Ответить
4:40 на відео ...
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28.11.2025 12:49 Ответить
OMG, не треба було вас слухати!
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28.11.2025 12:59 Ответить
Пан ********** жорстко
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28.11.2025 13:02 Ответить
Дружина 31.03.2025 Камельчук Тетяна Олександрівна (в його декларації)
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28.11.2025 13:17 Ответить
Він на двох встигає походу.
Дружина - для зливу бабла, а цей Асад - для тіла й душі(
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28.11.2025 15:27 Ответить
Эта Дарья по ходу Дмитро переделанный.
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28.11.2025 13:18 Ответить
Юрка гарячий хлоп козак
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28.11.2025 15:23 Ответить
Не дивитись перед сном
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28.11.2025 15:29 Ответить
Поздно, у меня сегодня сексу явно не получится. Придётся супруге это, называемое Дарья, показать, може поймёт, что так повлияло на мою тонкую душевную организацию.
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28.11.2025 15:43 Ответить
Біда.
Дружина нехай проведе психоаналітичний сеанс. Вона побаче - зрозуміє🙂
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28.11.2025 15:53 Ответить
А чого ж не їздити, якщо за це не буде ніякої відповідальності? Смарагдові слуги поза законом.
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28.11.2025 11:24 Ответить
Важко уявити більш гнидяву людину, ніж цей персонаж: тупий і наглий! Воно ще заявляло, що хоче бути міністром енергетики!
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28.11.2025 11:28 Ответить
Ви нє панімаіті-то халопам нізя а барін єзділ барствавать...
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28.11.2025 11:33 Ответить
Моє особисте бачення любителів борід. Ніхто не може їм заборонити. Коли бородач високий або середнього росту. Ну а коли з бородою зьявляеться піврораметровий окурок Кака.мельчук, то нічого крім сміха воно не визива. Ну просто гномик на прогулянкі.
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28.11.2025 11:34 Ответить
Хто знає, де зараз ще один "слуга" тримає оборону, бо останній його рубіж знаходився на о. Балі з хлопчиками призовного віку?
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28.11.2025 11:35 Ответить
Патрони мабуть, підносить міндічу і Цукерману, десь в Газі???
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28.11.2025 11:54 Ответить
Ну любит человек по ночам глину месить, ничего тут не поделаешь.
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28.11.2025 18:33 Ответить
В зелёном стаде все такие . Дебилы навыбирали свадебных фотографов и прочих "политиков " .
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28.11.2025 11:37 Ответить
Чому б і ні, коли прости Господи, "найвеличніший" тільки в 2020 році відпочивав щонайменше п'ять разів.
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28.11.2025 11:43 Ответить
Дуже хотілося жЄну пАшопіть і АтдАхнуть на бЄрьЄгу лазурнАвА моря... Бо так заморивсь, так заморивсь...
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28.11.2025 11:44 Ответить
Так він з океану міндічгейт коментував.

Ну це не те, що на голову не налазить.
Дійсно, треба йти в ліс...пофігізм щось не спрацьовує у мене
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28.11.2025 12:41 Ответить
Чергове ЗЕлене лайно,в прямому смислі слова.Воно попало по об'яві в Верховну Раду і хто попав в партійний список та в чергу по виборам по мажиротарним округам.Це таке лайно яке думає що все що відбувається в країні,вертиться це з-за нього бо він такий важливий.Такий Коля "Котлєта", який в Таїланді міжпарламентські зв'язки "наладжував",очевидно на пляжі.В тому ЗЕленому болоті 99,99%таких.Пороху забороняли поїздки на заходи ЄНП,на саміти,на зустрічі значимих в Європі людей які впливають на хід подій.НІЗЗЯ ПОРОХУ!
Цим потворам, ЗЕленим жабам можна все. 73% ДУМАЙ-ТЕ!
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28.11.2025 11:48 Ответить
Слуга урода і сам урод продовжують грабувати Україну
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28.11.2025 11:53 Ответить
Поки військ (не паркетних генералів , полковників , тцк мусора і інше заброньовані покидьки) випросив солдати зі зброєю бусифіковані не будуть під верховною радою, то діла не буде і не буде України
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28.11.2025 11:57 Ответить
Нє, ну жінка справді погано виглядає - вся у синьих плямах
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28.11.2025 12:04 Ответить
У кожного свій смак і свої вподобання.
Може у нього мрія дитинства така була - переспати з боцманом піратської шхуни.
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28.11.2025 12:16 Ответить
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28.11.2025 12:41 Ответить
І як на цю новину повинні реагувати наші захисники, сидячі в окопах місяцями !?
Паскуда, як і вся партія "слуг урода" !
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28.11.2025 12:05 Ответить
Чудово реагуємо,панам можна в кріпакам навіть 15 днів на рік не отримати.
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28.11.2025 13:49 Ответить
Та ні, який відпочинок, він там гроші збирав для ЗСУ, просто забув сказати
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28.11.2025 12:11 Ответить
це ж Пороху не можна, зеленим потворам-вільний виїзд
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28.11.2025 12:15 Ответить
Гнида звичайна, рижа.
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28.11.2025 12:34 Ответить
Воно таке тупе... не дивно.
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28.11.2025 12:55 Ответить
Ну так заборони, «бусіки щастя», тільки обовʼязки то для холопів, а для панів то можна все звісно

P.S. Міндіч не дасть збрехати
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28.11.2025 13:45 Ответить
Слуги товстих конвертов
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28.11.2025 14:38 Ответить
дайте йому підсрачника
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28.11.2025 16:13 Ответить
підарасіна.
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28.11.2025 17:10 Ответить
Щлях на український Олімп.
З Юрою я познайомився в 2002 році в Червонограді, коли він був ніхто і звали його ніяк. Працював він тоді журналістом, котрого, як і вовка, годують ноги, а я, як таксист, возив його. Крім того, він видавав якісь буклети і ще чимось займався, а тому часто-густо "темнив" у розмовах. Зрештою, я поважаю людей, які не просять милостиню, а самі добувають на хліб насущний і в його справи не ліз, тим більш, що як з пасажиром, з ним було приємно спілкуватися.
Єдине, що бентежило - його постійна зміна номерів операторів стільникового зв'язку. Як тільки хтось з операторів наголошував про якусь "халяву", Юра миттєво міняв номер.
За декілька років я покинув Чортоград, перебравшись ближче до двічи орденоносного, вічно мокрого міста Львова і наш зв'зок обірвався, аж раптом ми стикнулися в центрі Львова.
- Як справи? Чим займаєшся?
- Я тепер регіональний представник "Самсунга"!
- Ого! А що так, з журналістики перейти на побутову техніку?
- Треба ж якось заробляти на життя. Якщо щось треба буде, звертайся.
Номер телефона у Юри, ясна річ, знов був інший.
На тому все скінчилось і ми більше не бачились, допоки пару років назад я не завітав до Червонограда і що бачу:
- На білборді на в'їзді в місто знайома руда пика - Народний депутат Юрій Камельчук!
Це ж треба - пацан пришёл к успеху!
Здавалося би, що це кінець історії, але це совсім не так, тому що нещодавно, після того, як один міністр заночував у другого, на "Цензорі" промайнула інформація, що на серед претендентів на вакантну посаду Міністра енергетики є член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунального господарства Юрій Камельчук!
Хто зна, може з часом Юрко доросте і до Прем'єра, а там і до Гетьманської булави один крок...
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28.11.2025 18:59 Ответить
Та воно реально упороте. Ще одна **** православна - нахабна, тупа і агресивна. Порушує закон, бреше і намагається себе виправдати. Причому це його типова поведінка. Ось ще одне архівне відео, де він випадково потрапив на камеру проекту "Зупини лося":

https://streamable.com/ngoz81
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29.11.2025 13:15 Ответить
 
 