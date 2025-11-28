"Слуга народа" Камельчук, несмотря на запрет, ездил в отпуск за границу, - СМИ. ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук, несмотря на запрет для чиновников выезжать за пределы Украины на отдых, в ноябре посетил несколько европейских городов.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

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Журналистам он сначала заявил, что это была "парламентская работа", затем, что поехал в отпуск, далее - что поездка касалась здоровья жены.

По данным расследователей, жена Камельчука Дарья активно рассказывала подробности путешествия в своих соцсетях, тегая и фотографируя нардепа.

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Тур по Европе

Сначала пара ездила в Лиссабон, затем в Кашкайш, после - в Амстердам. Журналисты идентифицировали отдельные локации, зафиксированные на многочисленных сториз и фото из соцсетей.

Прямо во время путешествия Камельчук выходил в эфир "Радио Свобода" и комментировал "Миндичгейт", в частности попытки выезда из Украины. Этот комментарий он записывал прямо с побережья океана в Португалии.

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Объяснение Камельчука

Сначала нардеп заявил, что это была "парламентская работа". Впрочем, когда журналисты попросили подробнее рассказать об официальных встречах, Камельчук сказал, что на самом деле ездил в отпуск, а также что поездка "наполовину касалась здоровья жены".

Объяснять, как именно и на что конкретно ему удалось получить разрешение, он не захотел. В результате, нардеп вообще остановился на версии о незаконности запрета на выезд для депутатов.

"Постановление правительства не может противоречить законодательству Украины. А законодательством Украины выезд вообще не запрещен. Если Кабмин себе что-то придумал – это его проблемы", – заявил Камельчук.

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Постановление Кабмина

Известно, что постановлением Кабмина запрещен выезд должностным лицам, в частности нардепам, за пределы Украины без официальной (командировка – ред.) причины. В январе 2023 года об этом также заявлял президент Владимир Зеленский.

Ранее за поездку в Таиланд в разгар полномасштабного вторжения из партии "Слуга народа" исключили Николая Тищенко, а "слуга" Юрий Аристов за поездку на Мальдивы вообще поплатился мандатом.

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