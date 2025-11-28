"Слуга народа" Камельчук, несмотря на запрет, ездил в отпуск за границу, - СМИ. ВИДЕО
Нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук, несмотря на запрет для чиновников выезжать за пределы Украины на отдых, в ноябре посетил несколько европейских городов.
Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.
Журналистам он сначала заявил, что это была "парламентская работа", затем, что поехал в отпуск, далее - что поездка касалась здоровья жены.
По данным расследователей, жена Камельчука Дарья активно рассказывала подробности путешествия в своих соцсетях, тегая и фотографируя нардепа.
Тур по Европе
Сначала пара ездила в Лиссабон, затем в Кашкайш, после - в Амстердам. Журналисты идентифицировали отдельные локации, зафиксированные на многочисленных сториз и фото из соцсетей.
Прямо во время путешествия Камельчук выходил в эфир "Радио Свобода" и комментировал "Миндичгейт", в частности попытки выезда из Украины. Этот комментарий он записывал прямо с побережья океана в Португалии.
Объяснение Камельчука
Сначала нардеп заявил, что это была "парламентская работа". Впрочем, когда журналисты попросили подробнее рассказать об официальных встречах, Камельчук сказал, что на самом деле ездил в отпуск, а также что поездка "наполовину касалась здоровья жены".
Объяснять, как именно и на что конкретно ему удалось получить разрешение, он не захотел. В результате, нардеп вообще остановился на версии о незаконности запрета на выезд для депутатов.
"Постановление правительства не может противоречить законодательству Украины. А законодательством Украины выезд вообще не запрещен. Если Кабмин себе что-то придумал – это его проблемы", – заявил Камельчук.
Постановление Кабмина
Известно, что постановлением Кабмина запрещен выезд должностным лицам, в частности нардепам, за пределы Украины без официальной (командировка – ред.) причины. В январе 2023 года об этом также заявлял президент Владимир Зеленский.
Ранее за поездку в Таиланд в разгар полномасштабного вторжения из партии "Слуга народа" исключили Николая Тищенко, а "слуга" Юрий Аристов за поездку на Мальдивы вообще поплатился мандатом.
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Недопрацьовуєш)
Бо далі у нього буде, щось на кшалт, як у члєніна, десь по шалашам на болотах??
для цього тобі потрібно мінімум повернутись в Україну
Дикий капіталізм? Анархія?
А от соціальна рівність - тут вже є нюанси. Наприклад є такі країни, де при відмові показати документи в таврії можуть і двері виламати, а лексус поїде далі. Або там наприклад цар захоче і дозволить певним людям (скажімо всім рудим, чи всім 18-22 років) виїжджати з країни, коли іншим виїжджати заборонено. Чи скажімо когось за відмову дотримуватися закону луплять ногами на підвалі, а до когось приходять з обшуком в бахілах і потім випускають під домашній арешт. Є такі країни, але добре що в нас не так.
Але ця соціальна
рівністьнерівність якраз і корелюється капіталом.
Свободи, права та можливості у країні з бахілами на обшуку в мажорів виходять із соціального капіталу.
Немає рівних соціальних прав та свобод закріплених Конституцією. Соціальною (для соціуму, для громадянина окремо) демократичною країною і не пахне.
Є дикий капітал, набутий херзна як і нікого це не колише.
Немає капіталу - отримайте підвали і виламані двері
Залишилось дати йому правильну назву
Треба їй тату ще й на обличчі зробити, вільне місце залишилося.
Иліти виросли - у вільній ніким і нічим не контрольованій з диким ринком країні
Дружина - для зливу бабла, а цей Асад - для тіла й душі(
Дружина нехай проведе психоаналітичний сеанс. Вона побаче - зрозуміє🙂
Ну це не те, що на голову не налазить.
Дійсно, треба йти в ліс...пофігізм щось не спрацьовує у мене
Цим потворам, ЗЕленим жабам можна все. 73% ДУМАЙ-ТЕ!
Може у нього мрія дитинства така була - переспати з боцманом піратської шхуни.
Паскуда, як і вся партія "слуг урода" !
P.S. Міндіч не дасть збрехати
З Юрою я познайомився в 2002 році в Червонограді, коли він був ніхто і звали його ніяк. Працював він тоді журналістом, котрого, як і вовка, годують ноги, а я, як таксист, возив його. Крім того, він видавав якісь буклети і ще чимось займався, а тому часто-густо "темнив" у розмовах. Зрештою, я поважаю людей, які не просять милостиню, а самі добувають на хліб насущний і в його справи не ліз, тим більш, що як з пасажиром, з ним було приємно спілкуватися.
Єдине, що бентежило - його постійна зміна номерів операторів стільникового зв'язку. Як тільки хтось з операторів наголошував про якусь "халяву", Юра миттєво міняв номер.
За декілька років я покинув Чортоград, перебравшись ближче до двічи орденоносного, вічно мокрого міста Львова і наш зв'зок обірвався, аж раптом ми стикнулися в центрі Львова.
- Як справи? Чим займаєшся?
- Я тепер регіональний представник "Самсунга"!
- Ого! А що так, з журналістики перейти на побутову техніку?
- Треба ж якось заробляти на життя. Якщо щось треба буде, звертайся.
Номер телефона у Юри, ясна річ, знов був інший.
На тому все скінчилось і ми більше не бачились, допоки пару років назад я не завітав до Червонограда і що бачу:
- На білборді на в'їзді в місто знайома руда пика - Народний депутат Юрій Камельчук!
Це ж треба - пацан пришёл к успеху!
Здавалося би, що це кінець історії, але це совсім не так, тому що нещодавно, після того, як один міністр заночував у другого, на "Цензорі" промайнула інформація, що на серед претендентів на вакантну посаду Міністра енергетики є член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунального господарства Юрій Камельчук!
Хто зна, може з часом Юрко доросте і до Прем'єра, а там і до Гетьманської булави один крок...
https://streamable.com/ngoz81