13 гражданских лиц и полицейских пострадали от российских ударов по Херсонщине

В течение дня 15 мая 2026 года российская армия обстреляла населенные пункты Херсонской области из артиллерии, минометов и с помощью дронов различных типов, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Раненые в результате атак

Отмечается, что по состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии 13 человек получили травмы.



Так, в результате артиллерийских обстрелов и атак с помощью дронов, которые происходили в течение ночи и днем, пострадали:

один житель Антоновки,

трое жителей Камышан,

девять жителей Херсона.

Также получили травмы сотрудники полиции области.

Повреждения

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, административное здание, грузовой и легковой автотранспорт, машина скорой помощи.

