13 гражданских лиц и полицейских пострадали от российских ударов по Херсонщине
В течение дня 15 мая 2026 года российская армия обстреляла населенные пункты Херсонской области из артиллерии, минометов и с помощью дронов различных типов, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Раненые в результате атак
Отмечается, что по состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии 13 человек получили травмы.
Так, в результате артиллерийских обстрелов и атак с помощью дронов, которые происходили в течение ночи и днем, пострадали:
Также получили травмы сотрудники полиции области.
Повреждения
Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, административное здание, грузовой и легковой автотранспорт, машина скорой помощи.
