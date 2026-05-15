Новини Обстріли Херсонщини
13 цивільних і поліцейські постраждали від російських ударів по Херсонщині

Упродовж дня 15 травня 2026 року російська армія атакувала населені пункти Херсонської області артилерією, мінометною зброєю та дронами різного типу, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Поранені через атаки

Зазначається, що станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії 13 людей дістали травми.

Так, внаслідок артилерійських обстрілів і атак за допомогою дронів, які відбувалися впродовж ночі та вдень, постраждали:

Також зазнали травм співробітники поліції області.

Пошкодження

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівля, вантажний та легковий автотранспорт, машина швидкої допомоги.

обстріл Херсон Херсонська область Херсонський район Антонівка Комишани
