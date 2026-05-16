Российский авиапром в кризисе: РФ продлевает ресурс Sukhoi Superjet вместо новых самолетов, - СВР
Министерство промышленности и торговли РФ объявило тендер на продление ресурса самолетов Sukhoi Superjet 100 стоимостью 60,6 млн долларов со сроком выполнения до декабря 2028 года. Это решение фактически стало признанием серьезных проблем в реализации программы возрождения российской авиационной промышленности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Службе внешней разведки.
Программа модернизации SSJ100 фактически сорвана
Комплексная программа развития авиаотрасли РФ до 2030 года, утвержденная в 2022 году, предусматривала передачу авиакомпаниям 42 модернизированных SSJ100, однако на данный момент поставлено лишь 12 машин.
Без нового двигателя ПД-8 серийное производство обновленной версии самолета невозможно, а сам проект фактически остается заблокированным.
Аналогичные трудности постигли:
- МС-21;
- Ил-114-300;
- Ту-214;
- Ил-96-300.
Из запланированных масштабных поставок авиакомпаниям реально поступил лишь один дополнительный Ту-214.
Кремль переходит от производства новых самолетов к продлению ресурса старых
Теперь российские власти вместо новых самолетов пытаются увеличить срок службы старых бортов. Речь идет о продлении ресурса SSJ100 до 20 лет и увеличении допустимого налета.
В СЗР отмечают: из-за мизерной для авиаотрасли стоимости контракта это больше похоже на "бумажное" продление ресурса, а не на реальную техническую модернизацию.
Отдельной проблемой остается зависимость российских Superjet от французских двигателей SaM146, которые производились совместно с компанией Safran. После начала полномасштабной войны французская сторона ушла с российского рынка.
Отсутствие ответственности за ремонт двигателей
При этом российская компания "ОДК-Сатурн" отказывается брать на себя полную ответственность за двигатели, что затрудняет капитальные ремонты и техническое обслуживание.
В Службе внешней разведки отмечают, что даже официальные планы Кремля по доле российских самолетов в собственном авиапарке пришлось существенно снизить. Если раньше Москва рассчитывала довести этот показатель до 80% к 2030 году, то теперь ориентир снизили до 50%.
На самом деле, по данным СВР, по состоянию на май 2026 года доля российских самолетов в парке авиакомпаний РФ составляет лишь около 19%.
"Продление ресурса SSJ100 - не техническое решение, а способ скрыть катастрофу", - подчеркнули в разведке.
