Министерство промышленности и торговли РФ объявило тендер на продление ресурса самолетов Sukhoi Superjet 100 стоимостью 60,6 млн долларов со сроком выполнения до декабря 2028 года. Это решение фактически стало признанием серьезных проблем в реализации программы возрождения российской авиационной промышленности.

Программа модернизации SSJ100 фактически сорвана

Комплексная программа развития авиаотрасли РФ до 2030 года, утвержденная в 2022 году, предусматривала передачу авиакомпаниям 42 модернизированных SSJ100, однако на данный момент поставлено лишь 12 машин.

Без нового двигателя ПД-8 серийное производство обновленной версии самолета невозможно, а сам проект фактически остается заблокированным.

Аналогичные трудности постигли:

МС-21;

Ил-114-300;

Ту-214;

Ил-96-300.

Из запланированных масштабных поставок авиакомпаниям реально поступил лишь один дополнительный Ту-214.

Кремль переходит от производства новых самолетов к продлению ресурса старых

Теперь российские власти вместо новых самолетов пытаются увеличить срок службы старых бортов. Речь идет о продлении ресурса SSJ100 до 20 лет и увеличении допустимого налета.

В СЗР отмечают: из-за мизерной для авиаотрасли стоимости контракта это больше похоже на "бумажное" продление ресурса, а не на реальную техническую модернизацию.

Отдельной проблемой остается зависимость российских Superjet от французских двигателей SaM146, которые производились совместно с компанией Safran. После начала полномасштабной войны французская сторона ушла с российского рынка.

Отсутствие ответственности за ремонт двигателей

При этом российская компания "ОДК-Сатурн" отказывается брать на себя полную ответственность за двигатели, что затрудняет капитальные ремонты и техническое обслуживание.

В Службе внешней разведки отмечают, что даже официальные планы Кремля по доле российских самолетов в собственном авиапарке пришлось существенно снизить. Если раньше Москва рассчитывала довести этот показатель до 80% к 2030 году, то теперь ориентир снизили до 50%.

На самом деле, по данным СВР, по состоянию на май 2026 года доля российских самолетов в парке авиакомпаний РФ составляет лишь около 19%.

"Продление ресурса SSJ100 - не техническое решение, а способ скрыть катастрофу", - подчеркнули в разведке.