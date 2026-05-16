Российский авиапром в кризисе: РФ продлевает ресурс Sukhoi Superjet вместо новых самолетов, - СВР

Программа модернизации SSJ100 в РФ фактически сорвана

Министерство промышленности и торговли РФ объявило тендер на продление ресурса самолетов Sukhoi Superjet 100 стоимостью 60,6 млн долларов со сроком выполнения до декабря 2028 года. Это решение фактически стало признанием серьезных проблем в реализации программы возрождения российской авиационной промышленности.

Комплексная программа развития авиаотрасли РФ до 2030 года, утвержденная в 2022 году, предусматривала передачу авиакомпаниям 42 модернизированных SSJ100, однако на данный момент поставлено лишь 12 машин.

Без нового двигателя ПД-8 серийное производство обновленной версии самолета невозможно, а сам проект фактически остается заблокированным.

Аналогичные трудности постигли:

  • МС-21;
  • Ил-114-300;
  • Ту-214;
  • Ил-96-300.

Из запланированных масштабных поставок авиакомпаниям реально поступил лишь один дополнительный Ту-214.

Кремль переходит от производства новых самолетов к продлению ресурса старых

Теперь российские власти вместо новых самолетов пытаются увеличить срок службы старых бортов. Речь идет о продлении ресурса SSJ100 до 20 лет и увеличении допустимого налета.

В СЗР отмечают: из-за мизерной для авиаотрасли стоимости контракта это больше похоже на "бумажное" продление ресурса, а не на реальную техническую модернизацию.

Отдельной проблемой остается зависимость российских Superjet от французских двигателей SaM146, которые производились совместно с компанией Safran. После начала полномасштабной войны французская сторона ушла с российского рынка.

Отсутствие ответственности за ремонт двигателей

При этом российская компания "ОДК-Сатурн" отказывается брать на себя полную ответственность за двигатели, что затрудняет капитальные ремонты и техническое обслуживание.

В Службе внешней разведки отмечают, что даже официальные планы Кремля по доле российских самолетов в собственном авиапарке пришлось существенно снизить. Если раньше Москва рассчитывала довести этот показатель до 80% к 2030 году, то теперь ориентир снизили до 50%.

На самом деле, по данным СВР, по состоянию на май 2026 года доля российских самолетов в парке авиакомпаний РФ составляет лишь около 19%.

"Продление ресурса SSJ100 - не техническое решение, а способ скрыть катастрофу", - подчеркнули в разведке.

Дивлячись на флайтрадар і усипану літаками московію і порожню Україну , виникає аисновок попри санкції московити живуть повноцінне життя на відміну від украінців
16.05.2026 14:39 Ответить
Они и живут. По болшому счету кроме ограничений интернета и редких остановок аэропортов они дискомфорта не чувствуют
16.05.2026 14:49 Ответить
Артур, переезжай в приграничье в Белгородской, Курской или в Брянской области, и будешь нам оттуда вести стримы о том, как ты там "дискомфорта не чувствуешь".
16.05.2026 15:45 Ответить
Вони літають бо без авіації їх імперія рухне по факту через дезінтеграцію. Нехай кацапи спробують до якутська, петропавлівськ-камчатського чи ще до якоїсь їх дупи дістатися
16.05.2026 15:33 Ответить
А в чому проблема? У 19му сторіччі діставалися - дістануться і у 21му...
16.05.2026 16:22 Ответить
Азаров бігає навколо путіна і кричить - кріза! кріза!
16.05.2026 16:23 Ответить
 
 