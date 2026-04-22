В России из-за дефицита самолетов возвращают в строй устаревшие Ан-2, - разведка

РФ пытается преодолеть кризис в авиации, восстанавливая советские "кукурузники"

В Российской Федерации из-за санкций и провала программ импортозамещения возник острый дефицит самолетов малой авиации, из-за чего власти вынуждены возвращать в эксплуатацию устаревшую технику.

Об этом информирует Служба внешней разведки Украины.

Массовое возвращение Ан-2

По данным разведки, Сибирский научно-исследовательский институт авиации предложил восстановить около 700 самолетов Ан-2, которые находятся на базах хранения.

Эти самолеты, созданные еще в 1940-х годах, десятилетиями обеспечивали малую авиацию сначала в СССР, а затем в России.

Всего в разных странах было изготовлено более 17 тысяч таких машин, однако большинство из них давно списано или уничтожено.

Причины кризиса

В СЗРУ отмечают, что у России нет альтернатив для замены этих самолетов.

Санкции фактически отрезали доступ к современной авиационной технике, а внутренние проекты не дали результата.

В результате значительная часть территории страны оказалась под угрозой транспортной изоляции.

Состояние авиапарка

В настоящее время в активной эксплуатации в России остаются лишь 249 самолетов Ан-2, еще 276 числятся в ДОСААФ.

С 2024 года российские власти прекратили списание старых машин и уже вернули в эксплуатацию не менее 16 самолетов.

При этом вопрос безопасности пассажиров, как подчеркивают в разведке, фактически не учитывается.

Провал новых проектов

Попытки создать современные аналоги также потерпели неудачу.

Самолет "Байкал", который должен был заменить Ан-2, постоянно переносит сертификацию – сначала на 2025 год, затем на 2026-й, а теперь уже речь идет о 2027-м.

Другой проект – модернизированный ТВС-2МС – несмотря на техническую успешность, был закрыт в России.

В то же время эти самолеты будет использовать монгольская компания, но уже с американскими двигателями.

Проблема двигателей

Ключевым препятствием для восстановления авиапарка остаются двигатели.

Американские агрегаты недоступны из-за санкций, а российский двигатель ТВД-10Б существует только на бумаге.

Эксперты оценивают перспективы его серийного производства как неопределенные из-за технических и финансовых проблем отрасли.

Сомнительная надежность

Инициаторы проекта утверждают, что фюзеляжи старых самолетов изношены лишь на треть.

Впрочем, отраслевые эксперты ставят эти оценки под сомнение.

В исследовании предупреждают, что если проблема двигателей не будет решена, а новые самолеты так и не появятся, жители отдаленных регионов РФ могут остаться без авиасообщения.

В таком случае, как иронично отмечают в СЗРУ, единственной альтернативой может стать только упряжный транспорт.

+3
Ан -2 це ж дитя Київського авіаційного заводу - де в 1950 р почалося серійне виробництво - нам би потім на військові перейти
22.04.2026 13:52 Ответить
+3
То й що? В нас вони теж відновлюються й літають. Польща, яка їх й виготовляла, активно ремонтує й експлуатує ці літаки, й чомусь не вважає це принизливим. Та й в багатьох інших країнах, вони до цих пір літають.
22.04.2026 14:03 Ответить
+2
ЧлЄни РНБОУ з даниловим і умеровим, уже підготували введення відповідни санкцій чи сигналять оркам, кольором свого ісподнього, по данилівські??? На Порошенка, якось злампічили лайно за три доби…..???
А тут, як паралічні мовчать, витріщивши очі на Оманського вертухая!!!
22.04.2026 13:50 Ответить
Третя світова: Ан-2 проти б2
22.04.2026 13:49 Ответить
22.04.2026 14:10 Ответить
ЧлЄни РНБОУ з даниловим і умеровим, уже підготували введення відповідни санкцій чи сигналять оркам, кольором свого ісподнього, по данилівські??? На Порошенка, якось злампічили лайно за три доби…..???
А тут, як паралічні мовчать, витріщивши очі на Оманського вертухая!!!
Ан -2 це ж дитя Київського авіаційного заводу - де в 1950 р почалося серійне виробництво - нам би потім на військові перейти
У Києві їх недовго виготовляли - перенесли виробництво на територію Польщі. Київської збірки апаратів вже давно немає, всі що у експлуатації, це польська збірка.
На черзі дельтаплани.
Останнім буде кавьор самальот.
Це не може бути, килими-літаки це іноземні розробки, вони перейдуть на ступи баби яги
Щось давно російські аеропорти БПЛА не пугали . В Україні нема аеропортів-НЕХАЙ І В КАЦАПІВ НЕ ЛІТАЮТЬ
ОКО ЗА ОКО

ОКО ЗА ОКО
Чому АН-2 застарілі , в боротьбі з дронами і різними бпла вони себе непогано проявили , он американці повертають в стрій бородавочники .
Не повертають. Ім продовжили службу до 2030 року. На цей раз остаточно.
Україна перенесла вже до ЄС виробництво своїх двигунів? Треба зберегти спеціалістів . А возглавити це має Антонов .
І посадили вже тих , хто здав Мрію ? Де ЕКСТРАДИЦІЯ з Німеччини, чи вони вже до Аргентини рванули ? Де ордер в інтерполі?
То й що? В нас вони теж відновлюються й літають. Польща, яка їх й виготовляла, активно ремонтує й експлуатує ці літаки, й чомусь не вважає це принизливим. Та й в багатьох інших країнах, вони до цих пір літають.
Кацапи - "довбаки"... Могли-б у нас купувать, МС-14, турбогвинтовий двигун. Пишуть, що він у нас серійно випускається. Потужність - 1500 к/с. (тобто, на 500 к/с більше, ніж у Ан-2...)
Могли-б, ставить на свій "Байкал", чи іншу модель, подібну класом, до Ан-2 - бо уних є все - крім двигуна...
Але, за старою бандитською звичкою, вони хотіли відібрать, або вкрасти... Не вийшло...
У нас цей двигун ставився на модернізований АН-2 під назвою АН-2-100, а у русні є щось подібне під назвою АН-3 з російським двигуном ТВД-20. Обидва так й не пішли у масову серію через низку причин. Випустили невелику кількість й на тому все заглохло. Ан-3 я бачив у нас на аеродромі "5 океан" під Києвом - вони використовувались для стрибків з парашутом.
За щільної сітки залізниць і автодоріг, і невеликої території, нам літак, подібний до Ан-2, не сильно й потрібен... Хіба що для якихось спеціальних операцій - лісових пожеж, наприклад, з викиданням груп швидкого реагування. Для гасіння пожеж у нас є інший, спеціалізований клас літаків. Так само, як і санавіація. Моніторить територію, чи оброблять поля, або ліси, хімікатами, зараз, можна і дронами. Це набагато зручніше і точніше. Ну, ще тренувать парашутистів.
А от у кацапів, без такого - "ЖОПА"...
А от у кацапів, без такого - "ЖОПА"...
Все застаріле коли гроші є , коли грошей нема то все це ідеальне і нове
У Службу зовнішньої розвідки інтернет провели?
а там типа цесни були ? літали ці ан2 весь час
Можна ще Т-34 познімати з п'єдесталів - ціла армія буде.
АН-2, можна нефуйово напакувати тротилом, і відправити в якості подарунка, на расію...
"Аналоговнет". (с.)
