В Российской Федерации из-за санкций и провала программ импортозамещения возник острый дефицит самолетов малой авиации, из-за чего власти вынуждены возвращать в эксплуатацию устаревшую технику.

Служба внешней разведки Украины.

Массовое возвращение Ан-2

По данным разведки, Сибирский научно-исследовательский институт авиации предложил восстановить около 700 самолетов Ан-2, которые находятся на базах хранения.

Эти самолеты, созданные еще в 1940-х годах, десятилетиями обеспечивали малую авиацию сначала в СССР, а затем в России.

Всего в разных странах было изготовлено более 17 тысяч таких машин, однако большинство из них давно списано или уничтожено.

Причины кризиса

В СЗРУ отмечают, что у России нет альтернатив для замены этих самолетов.

Санкции фактически отрезали доступ к современной авиационной технике, а внутренние проекты не дали результата.

В результате значительная часть территории страны оказалась под угрозой транспортной изоляции.

Состояние авиапарка

В настоящее время в активной эксплуатации в России остаются лишь 249 самолетов Ан-2, еще 276 числятся в ДОСААФ.

С 2024 года российские власти прекратили списание старых машин и уже вернули в эксплуатацию не менее 16 самолетов.

При этом вопрос безопасности пассажиров, как подчеркивают в разведке, фактически не учитывается.

Провал новых проектов

Попытки создать современные аналоги также потерпели неудачу.

Самолет "Байкал", который должен был заменить Ан-2, постоянно переносит сертификацию – сначала на 2025 год, затем на 2026-й, а теперь уже речь идет о 2027-м.

Другой проект – модернизированный ТВС-2МС – несмотря на техническую успешность, был закрыт в России.

В то же время эти самолеты будет использовать монгольская компания, но уже с американскими двигателями.

Проблема двигателей

Ключевым препятствием для восстановления авиапарка остаются двигатели.

Американские агрегаты недоступны из-за санкций, а российский двигатель ТВД-10Б существует только на бумаге.

Эксперты оценивают перспективы его серийного производства как неопределенные из-за технических и финансовых проблем отрасли.

Сомнительная надежность

Инициаторы проекта утверждают, что фюзеляжи старых самолетов изношены лишь на треть.

Впрочем, отраслевые эксперты ставят эти оценки под сомнение.

В исследовании предупреждают, что если проблема двигателей не будет решена, а новые самолеты так и не появятся, жители отдаленных регионов РФ могут остаться без авиасообщения.

В таком случае, как иронично отмечают в СЗРУ, единственной альтернативой может стать только упряжный транспорт.

