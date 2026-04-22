В России из-за дефицита самолетов возвращают в строй устаревшие Ан-2, - разведка
В Российской Федерации из-за санкций и провала программ импортозамещения возник острый дефицит самолетов малой авиации, из-за чего власти вынуждены возвращать в эксплуатацию устаревшую технику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Служба внешней разведки Украины.
Массовое возвращение Ан-2
По данным разведки, Сибирский научно-исследовательский институт авиации предложил восстановить около 700 самолетов Ан-2, которые находятся на базах хранения.
Эти самолеты, созданные еще в 1940-х годах, десятилетиями обеспечивали малую авиацию сначала в СССР, а затем в России.
Всего в разных странах было изготовлено более 17 тысяч таких машин, однако большинство из них давно списано или уничтожено.
Причины кризиса
В СЗРУ отмечают, что у России нет альтернатив для замены этих самолетов.
Санкции фактически отрезали доступ к современной авиационной технике, а внутренние проекты не дали результата.
В результате значительная часть территории страны оказалась под угрозой транспортной изоляции.
Состояние авиапарка
В настоящее время в активной эксплуатации в России остаются лишь 249 самолетов Ан-2, еще 276 числятся в ДОСААФ.
С 2024 года российские власти прекратили списание старых машин и уже вернули в эксплуатацию не менее 16 самолетов.
При этом вопрос безопасности пассажиров, как подчеркивают в разведке, фактически не учитывается.
Провал новых проектов
Попытки создать современные аналоги также потерпели неудачу.
Самолет "Байкал", который должен был заменить Ан-2, постоянно переносит сертификацию – сначала на 2025 год, затем на 2026-й, а теперь уже речь идет о 2027-м.
Другой проект – модернизированный ТВС-2МС – несмотря на техническую успешность, был закрыт в России.
В то же время эти самолеты будет использовать монгольская компания, но уже с американскими двигателями.
Проблема двигателей
Ключевым препятствием для восстановления авиапарка остаются двигатели.
Американские агрегаты недоступны из-за санкций, а российский двигатель ТВД-10Б существует только на бумаге.
Эксперты оценивают перспективы его серийного производства как неопределенные из-за технических и финансовых проблем отрасли.
Сомнительная надежность
Инициаторы проекта утверждают, что фюзеляжи старых самолетов изношены лишь на треть.
Впрочем, отраслевые эксперты ставят эти оценки под сомнение.
В исследовании предупреждают, что если проблема двигателей не будет решена, а новые самолеты так и не появятся, жители отдаленных регионов РФ могут остаться без авиасообщения.
В таком случае, как иронично отмечают в СЗРУ, единственной альтернативой может стать только упряжный транспорт.
А тут, як паралічні мовчать, витріщивши очі на Оманського вертухая!!!
Ботва падляковськая за гроші з шламбаумів гадить???
ОКО ЗА ОКО
І посадили вже тих , хто здав Мрію ? Де ЕКСТРАДИЦІЯ з Німеччини, чи вони вже до Аргентини рванули ? Де ордер в інтерполі?
Могли-б, ставить на свій "Байкал", чи іншу модель, подібну класом, до Ан-2 - бо уних є все - крім двигуна...
Але, за старою бандитською звичкою, вони хотіли відібрать, або вкрасти... Не вийшло...
А от у кацапів, без такого - "ЖОПА"...